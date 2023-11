Wehe i nā mea pohihihi o Antarctica: Ke ʻimi nei i ka hopena o Eddies ma ka Antarctic Circumpolar Current

I kēia pule, ua hoʻomaka ka huakaʻi ʻepekema nui i kahi huakaʻi e ʻimi i ka puʻuwai "leaking" o ka Antarctic Circumpolar Current (ACC). ʻO ka ACC, i ʻike ʻia ʻo ke au ikaika loa o ka honua, he hana koʻikoʻi i ka pale ʻana i ka ʻāina hau mai nā wai mahana. Eia naʻe, ua ulu aʻe nā hopohopo ma muli o ka manaʻo o ka poʻe ʻepekema ʻo nā eddies, nā ʻano wai e neʻe ana i ka ʻaoʻao ʻē aʻe i ke au, ke hana nei ma ke ʻano he ʻīpuka no ka wela e komo i ka ʻāina.

Alakaʻi ʻia e CSIRO a me ka Australian Antarctic Program Partnership, ua holo ka hui ʻepekema hoʻolaʻa ma luna o ka moku noiʻi CSIRO Investigator e noiʻi i kēia mau "puka" a hōʻiliʻili i nā ʻikepili waiwai e hoʻomaopopo ai i ke kumu o kēia mau leaka. I loko o nā pule he ʻelima e hiki mai ana, e huakaʻi ana ka hui ma ka hema mai Hobart, me ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻonaʻauao kiʻekiʻe a me ka hana luhi a puni ka uaki i nā hoʻololi 12-hola.

Hōʻike ka huakaʻi i ka hoʻohana ʻana i nā gliders hohonu hohonu, kahi e hoʻāʻo ai i nā kolamu wai a hiki i ka hohonu o 1000 mika. ʻO kēia mau mea hoʻokele, i hoʻokele ʻia mai ka moku a i ʻole ka hana mamao, hāʻawi i nā ʻike i ke ʻano paʻakikī o nā hiʻohiʻona nui i loko o ke kai. Hoʻohui ʻia, ʻo kahi ʻōnaehana lana lana i kapa ʻia ʻo kahi mooring kiʻekiʻe, i lako me 35 mau mea kani, e ana i ka paʻakai, ka mahana, ka oxygen, a me nā au. E hoʻopaʻa ʻia kēia ʻōnaehana ma ka puʻuwai o ke kahua noiʻi no kahi manawa 18 mau mahina. E hoʻohana pū ka huakaʻi i nā lana argo, conductivity, wela, a me nā ʻike hohonu (CTDs) e hōʻiliʻili i ka ʻikepili ma nā ʻano wai like ʻole.

ʻOiai e ʻimi ana ka moku i nā mea pohihihi o ka moana, ʻo kekahi mea ʻē aʻe o kēia huakaʻi hoʻoheheʻe ʻāina e pili ana i ka satellite Surface Water and Ocean Topography (SWOT) hou. Hoʻokumu pū ʻia e NASA a me ka ʻoihana mokulele Farani, hāʻawi ka satellite i kahi ʻike ʻike ʻole o ka dynamics moana me kāna mau ana hoʻonā kiʻekiʻe. ʻO ka satellite SWOT ka mea hiki i nā ʻepekema ke nānā aku i nā hiʻohiʻona nui e haʻalele i nā eddies nui, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i nā hana paʻakikī o ka moana.

ʻO ka manaʻo o kēia noiʻi ʻoi loa aku ma mua o ke ʻano o ka ʻepekema. Me ka emi ʻana o ka hau e hoʻopaʻa i nā haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka ʻike ʻana o ka Antarctic i nā loli like ʻole, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau pilina paʻakikī. He pale koʻikoʻi ka hau kai, e hōʻike ana i ka lā a me ka pale ʻana i ka hau o ka ʻāina mai ka heheʻe ʻana i loko o ke kai, a hiki i kona emi ʻana ke hoʻopilikia nui i ka pae kai honua. Ma ke komo ʻana i ka Paris Call for Glaciers and Poles, ua hōʻike ʻo Australia i kāna kūpaʻa i ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me ka noiʻi ʻana i kona hopena ma ka ʻaoʻao hema loa o kā mākou honua.

Nīnau: He aha ka Antarctic Circumpolar Current (ACC)?

A: ʻO ka ACC ke au ikaika loa o ka honua, e kahe ana mai ka hikina a i ke komohana a puni Antarctica, e hana ana ma ke ʻano he pale pale i nā wai mahana.

Nīnau: He aha nā eddies?

A: Ke wiliwili nei ʻo Eddie i nā ʻano wai e neʻe ana ma kahi ʻē aʻe i ke au.

Nīnau: No ke aha he mea nui e noiʻi i ka hopena o nā eddies ma ka ACC?

A: Manaʻo ka poʻe ʻepekema he mau ʻīpuka no ka wela e komo ai i ka ʻāina Antarctic, hiki ke alakaʻi i ka heheʻe ʻana o nā glaciers a me ka piʻi ʻana o ka ʻilikai.

Nīnau: He aha nā mea hana a me nā mea hana i hoʻohana ʻia i ka huakaʻi?

A: Hoʻohana ʻia ka huakaʻi i ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻoheheʻe kai hohonu kūʻokoʻa, kahi ʻōnaehana lana lana, nā lana argo, a me ka conductivity, ka wela, a me nā mea ʻike hohonu (CTD) no ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili i nā waiwai wai.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o ka satellite SWOT?

A: Hāʻawi ka satellite SWOT i hoʻokuʻu hou ʻia i nā ana hoʻonā kiʻekiʻe o ka dynamics moana, e ʻae i nā ʻepekema e nānā i nā hiʻohiʻona maikaʻi i hiki ʻole ke loaʻa ma mua, e kōkua ana i ka ʻike maikaʻi ʻana i nā hana paʻakikī o ka moana.