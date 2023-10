ʻIke ʻia nā ʻepekema ʻepekema i nā pae kiʻekiʻe o ka helium ma Arctic Lava, e manaʻo ana e lele ana ke kumu o ka honua

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema kahi ʻike hoʻohiwahiwa e hōʻike ana i kahi leak i ka piko o ka Honua. Ua ʻike ʻia nā pae kiʻekiʻe o ka helium-3 (³He), kahi isotope kakaʻikahi, ma nā kahe pele he 62 miliona mau makahiki ma ka mokupuni ʻo Baffin ma ka pae ʻāina ʻo Arctic. Hoʻopiʻi kēia ʻike i ka manaʻoʻiʻo ʻo ke poʻo o ka Honua, he pōleʻa hao nui i hoʻoheheʻe ʻia ma ke kikowaena o ka honua, ua hoʻopili ʻia a kaʻawale.

ʻO ka mea maʻamau, ³Loaʻa iā ia i loko o nā pōhaku mai nā mea i hoʻopā ʻia e ka lā i ka wā mua o ka noho ʻana o ka honua. No ka mea, ʻaʻole hana nui ka Honua ³He a me ka mea liʻiliʻi e pakele ai i ka lewa ma muli o ka pāhawewe lā, he mea maʻamau ka ʻike ʻana i nā pae kiʻekiʻe o kēia isotope i loko o nā pōhaku i kēia lā. Ua ʻike ʻia ka hapa nui o nā pōhaku ³He-waiwai i ka ʻahu o ka Honua.

ʻO nā pae o ³I loaʻa iā ia ma nā pōhaku olivine pele o Baffin Islands ma mua o ka mea i manaʻo ʻia e nā ʻepekema. ʻO ka ʻaʻahu o ka Honua, ka mea e hoʻokuʻu mau ana i ka pele a hoʻopaʻa i nā ʻāpana o ka ʻōpala, nalo maoli kekahi o ka ³He i mālama mua ʻia i ka wā. Eia nō naʻe, inā ʻoi aku ka nui o ³He i loko o ka pōhaku ma mua o kekahi palena, hōʻike ʻia mai kahi kumu ʻē aʻe ka helium.

Ke alakaʻi nei kēia ʻike i ka poʻe noiʻi e noʻonoʻo i ka hiki ʻana mai o ka helium mai ke kumu o ka Honua. Hoʻopiʻi kēia i ka hoʻomaopopo mua ʻana ʻo ke kumu a me nā papa waho o ka honua, me ka ʻaʻahu a me ka ʻōpala, he paʻa kemika a ʻaʻole e hoʻoili i nā mea ma waena o lākou. Inā he ʻoiaʻiʻo kēia ʻike, hōʻike ia he ʻoi aku ka ikaika o ka loko hohonu o ko mākou honua ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia, me nā mea e neʻe ana ma waena o ke kumu metala a me nā ʻāpana pōhaku o ka Honua.

Ke hoʻomaka nei nā noiʻi hou aʻe e hoʻoholo ai inā e pakele ana nā mea ʻē aʻe ma waho o ka helium mai ke kumu o ka Honua a pehea a pehea e neʻe ai kēia mau mea i loko o nā ʻāpana pōhaku o ka honua. Hōʻike kēia haʻawina haʻahaʻa honua i ke ʻano paʻakikī a paʻakikī o kā mākou honua a hiki iā ia ke hoʻoponopono hou i ko mākou ʻike i kāna kaʻina hana kūloko.

