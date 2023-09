Hoʻopili ʻia nā Electrons ikaika mai ka Honua i ka hana ʻana o ka wai ma ka mahina

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e kahi mea noiʻi honua mai ke Kulanui o Hawaiʻi ma Manoa i kahi ʻike ʻike e pili ana i ke kumu o ka wai ma ka mahina. Ua ʻike nā mea noiʻi he koʻikoʻi ko nā electrons ikaika i loko o ka ʻaoʻao plasma o ka Honua i nā kaʻina hana ʻino ma ka ʻili o ka mahina, hiki ke kōkua i ka hana ʻana i ka wai. Ua paʻi ʻia kā lākou ʻike ma ka puke pai Nature Astronomy.

He mea koʻikoʻi ka noʻonoʻo ʻana a me ka hāʻawi ʻana i ka wai ma ka Moon no ka hoʻomaopopo ʻana i kona hoʻokumu ʻana a me kona hoʻomohala ʻana. Eia hou, hiki i kēia ʻike ke hoʻomālamalama i ke kumu o ka hau wai i loaʻa ma nā wahi malu mau o ka mahina.

ʻO ka mākēneki o ka honua, i kapa ʻia ʻo ka magnetosphere, e pale i ko kākou honua mai ka lewa lewa a me ka pāhawewe ʻino mai ka Lā. ʻO ka pilina ma waena o ka makani lā a me ka magnetosphere e hana i kahi huelo magnetic elongated i kapa ʻia ʻo ka plasma sheet, aia nā electrons a me nā ion. Hiki mai kēia mau ʻāpana mai ka Honua a me ka makani lā.

ʻO nā haʻawina mua i kālele ʻia i ka mana o nā ion ikehu kiʻekiʻe mai ka makani lā i ka hoʻoheheʻe ʻana o nā kino lani e like me ka Moon. Eia nō naʻe, ke hōʻike nei kēia noiʻi hou i ke kuleana o nā electrons ikaika mai ka Honua i nā kaʻina erosion ma ka ʻili o ka mahina. Ua nānā ka poʻe noiʻi i ka ʻikepili mamao i loaʻa mai ka mea kani ʻo Moon Mineralogy Mapper i ka wā o ka misionari Chandrayaan-1 o India e aʻo i nā hoʻololi ʻana i ka hoʻokumu ʻana o ka wai i ka neʻe ʻana o ka mahina ma ka magnetotail o ka Honua.

ʻO ka mea kupanaha, ua ʻike ʻia ka hana ʻana o ka wai i loko o ka magnetotail o ka Honua me ka wā ma waho o ka magnetotail, kahi i hoʻopā ʻia me ka makani lā. Hōʻike kēia i nā kaʻina hana hou a i ʻole nā ​​kumu wai hou ʻaʻole pili pono i ka makani lā. Manaʻo ka poʻe noiʻi e pili ana ka radiation mai nā electrons kiʻekiʻe ke kuleana no kēia mau hopena.

ʻAʻole maopopo ka pilina ma waena o ka Honua a me ka mahina ma ke ʻano o ka hoʻokumu ʻana i ka wai a me ka hoʻomohala ʻana o ka ʻili. ʻO nā noiʻi hou aʻe, e komo pū ana me nā mikiona lunar ma lalo o ka papahana Artemis o NASA, e pono e nānā i ka plasma puni a me ka noho ʻana o ka wai ma ka ʻaoʻao polar lunar i nā manawa like ʻole o ka huakaʻi o ka Moon ma o ka honua magnetotail.

Sources:

– Ke Kulanui o Hawaiʻi ma Manoa, Nature Astronomy