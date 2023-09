Ua hōʻike ʻia ka papahele moana kahiko i hūnā ʻia a puni ka honua ma ka palapala ʻāina hoʻoholo kiʻekiʻe.

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou ʻana i kahi ʻike e pili ana i ka Honua Hema o ka Honua: kahi ʻāpana lahilahi akā paʻapū o ka papakū moana kahiko e hoʻopuni ana i ke kumu. Aia kēia hiʻohiʻona i ʻike ʻole ʻia ma kahi o 2,900 mau kilomita (1,800 mau mile) ma lalo o ka ʻili, ma ka palena kumu-mantle (CMB). Ua hilinaʻi lōʻihi ka poʻe kālaihonua i nā noiʻi seismic no ka loaʻa ʻana o ka ʻike i ke ʻano o loko o ko kākou honua, a ua hōʻike kēia noiʻi hou i ka paʻakikī o loko o ka Honua ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua.

ʻO ke aʻo ʻana, i alakaʻi ʻia e ka mea kālaihonua ʻo Samantha Hansen mai ke Kulanui o Alabama a me kāna mau hoa hana, pili i ka hoʻohana ʻana i nā nalu seismic mai nā ōlaʻi ma ka ʻaoʻao hema e ʻimi i ka ULVZ (ultralow velocity zones) ma ka CMB. Ma ke kālailai ʻana i ka neʻe ʻana a me ka launa pū ʻana o kēia mau nalu seismic, ua hiki i nā mea noiʻi ke palapala ʻāina i ka haku ʻana o ka mea ma lalo o ka ili o ka Honua. ʻO nā ULVZ, kahi e holo mālie ai nā hawewe kani, ua manaʻo ʻia he ʻōpala moana i kanu ʻia i nā miliona mau makahiki.

Manaʻo nā hoʻohālikelike i hōʻike ʻia i loko o ka haʻawina e hoʻoneʻe paha nā au convection i ka papakū o ka moana kahiko i kona wahi i kēia manawa, ʻoiai ʻaʻole kokoke i nā ʻāpana hoʻohaʻahaʻa i ʻike ʻia ma ka ʻili. ʻOiai ʻaʻole i hoʻopau loa ʻia nā wehewehe ʻē aʻe, ʻike ʻia ke kuhiakau papa o ka moana ʻo ia ka wehewehe kūpono loa no nā ULVZ i kēia manawa. Manaʻo pū ka poʻe noiʻi e hiki ke hoʻopaʻa ʻia ka ʻāʻī o ka moana kahiko a puni ke kiko holoʻokoʻa, ʻoiai ʻo kona lahilahi ka mea paʻakikī ke hōʻoia.

He mea koʻikoʻi ka hopena o kēia ʻike no nā ʻano haʻawina like ʻole. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka paʻakikī o ka haku mele ʻana o ka Honua no ka noiʻi ʻana i nā ʻano like ʻole e like me ka pele pele a me ka neʻe ʻana o ke kahua magnetic o ka honua, kahi e pale ai iā mākou mai ka pāhawewe lā ma ka lewa. Eia kekahi, ʻo ka wehe ʻana i ka puka ʻana o ka wela mai ke kumu i loko o ka ʻaʻahu e hāʻawi i nā ʻike waiwai i nā kaʻina hana holoʻokoʻa o ka Honua.

Hōʻike kēia palapala ʻāina hoʻonā kiʻekiʻe o ka honua huna huna i nā pilina hohonu ma waena o nā hale pāpaʻu a hohonu o ka Honua a hāʻawi i ka mālamalama i nā mīkini paʻakikī e hoʻokele i ko kākou honua. Ke hoʻomau nei nā noiʻi seismic i ka wā e hiki mai ana, e hōʻike ʻia nā kikoʻī hou aʻe a me ka ʻike piha ʻana o ka loko o ka Honua.

