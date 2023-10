Haʻalele nā ​​Kino Rocket i puhi ʻia a me nā Satellites i ka pūlima metala ma ka lewa o ka honua

Ua ʻike ʻia kahi noiʻi hou ʻana aia ka lewa o ka Honua i nā ʻāpana metala i hoʻopuʻi ʻia mai nā kino pōhaku a me nā satelite i puhi ʻia, kahi pilikia e ʻoi aku ka ʻino me ka piʻi ʻana o ka hoʻokuʻu ʻana i nā wahi kalepa a me nā hōkū hōkū. ʻO ka ulu ʻana o ka nui o nā satelite i ka orbit, ʻoi loa ma muli o nā hui pilikino e like me SpaceX e kūkulu ana i nā constellations nui o nā satelite kamaʻilio, ua alakaʻi i kahi hōʻiliʻili nui o nā ʻāpana metala liʻiliʻi i ka lewa.

ʻO ke alakaʻi kumu o ka noiʻi, ʻo Daniel Murphy mai ka National Oceanic and Atmospheric Administration's Chemical Science Laboratory, e hōʻike ana i ka pono e hoʻomaopopo i ka hopena o kēia mau mea metala i ke kaiapuni a me ke olakino kanaka i ka ulu wikiwiki ʻana o ka ʻoihana mokulele. ʻOiai ʻaʻohe mea hōʻike i kēia manawa e hōʻike i ka hopena pololei i ke kanaka, aia ka hopohopo i nā hopena kūpono i ka lewa o ka Honua, ʻoi aku hoʻi i ka stratosphere.

ʻO kekahi o ka hopohopo inā paha e hoʻololi ka noho ʻana o nā metala i ka stratosphere i kona mau waiwai a hiki ke hoʻopilikia i ka papa ozone a me nā kaʻina hana ʻē aʻe. Ua ʻike ka poʻe noiʻi i nā metala e like me ka niobium, ke keleawe, ka lithium, a me ka alumini i ka lewa, ʻo ia paha ka mea i loaʻa mai i ke ahi a me nā koena satellite. Ua hana ʻia kēia ʻike me ka hoʻohana ʻana i kahi mokulele noiʻi NASA i hoʻolako kūikawā ʻia me kahi mea spectrometer e nānā ana i nā mea lewa.

Loaʻa ka hapa nui o nā metala ma luna o nā ʻāpana polar o ka Honua, ʻoiai ua ʻike ʻia nā metala kokoke i ka equator. Hoʻomaopopo ka haʻawina ʻoiai hiki i nā meteors ke waiho i nā metala i ka lewa, ʻo ka ʻokoʻa nui ma waena o nā rockets a me nā satelite i hoʻohālikelike ʻia me nā meteors he mea nui. Hoʻokuʻu ʻia nā haneli o nā metala e ka rocket a me ka satellite disintegration, ʻoiai nā meteors e hāʻawi wale i nā micrograms.

ʻAʻole maopopo ka hopena o kēia mau ʻāpana metala ma ka kaiaola o ka Honua. Eia naʻe, hōʻike ka haʻawina i ka nele o ka noiʻi mua ma kēia wahi, e hoʻoikaika ana i ka nui o ke aʻo ʻana i nā hopena lōʻihi a me nā hopena honua. He mea koʻikoʻi ka hoʻoponopono koke ʻana i kēia pilikia ma mua o ka hoʻomaopopo ʻana i nā hopena o ka ulu wikiwiki ʻana o ka ʻoihana mokulele mokulele i ko mākou kaiapuni a me ka honua holoʻokoʻa.

Sources:

– Ka Elele

- CHANDAN KHANNA / AFP ma nā kiʻi kiʻi kiʻi