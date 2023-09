Hoʻomākaukau no nā ʻōlaʻi: Ka mea e pono ai ʻoe e ʻike

hōʻuluʻulu manaʻo:

Hiki i nā ōlaʻi ke hiki mai me ka manaʻo ʻole a hoʻoulu i ka pōʻino nui a me ka pohō o ke ola. ʻOiai ʻoi aku ka pilikia o kekahi mau wahi ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa no nā ōlaʻi, he mea nui ia e mākaukau nā mea a pau. Hāʻawi kēia ʻatikala i kahi hiʻohiʻona o ka mākaukau no ke olai a me nā hana koʻikoʻi e hana ai e hōʻemi i ka hopena o kahi ōlaʻi.

Hiki ke ola i nā wahi a pau, a ʻo kekahi mau wahi ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ʻo ia hoʻi ʻo Alaska, Kaleponi, Hawaii, Oregon, Puerto Rico, Wakinekona, a me ke awāwa ʻo Mississippi River, ua manaʻo ʻia he mau ʻāina ʻoi aku ka pilikia. Eia nō naʻe, he mea koʻikoʻi no ka poʻe ma nā wahi āpau e mākaukau no ka hiki ʻana mai o kahi ōlaʻi.

ʻO kekahi o nā ʻanuʻu mua o ka hoʻomākaukau ʻana i ke olai ʻo ka hana ʻana i kahi hoʻolālā pilikia. Hoʻopili kēia i ka ʻike ʻana i nā wahi palekana i kou home a i ʻole kahi hana, kahi e hiki ai iā ʻoe ke uhi i ka wā o ke ōlaʻi. E aʻo iā ʻoe iho a me kou ʻohana i ka mea e hana ai i ka wā o kahi ōlaʻi, e like me "Drop, Cover, and Hold On," e pili ana i ka hāʻule ʻana i lalo, ʻimi i ka uhi ma lalo o kahi ʻāpana paʻa, a paʻa a paʻa ka haʻalulu.

He mea nui hoʻi ka loaʻa ʻana o kahi pahu pilikia pilikia. Pono e komo i loko o kēia pahu nā lako pono e like me ka wai, ka meaʻai hiki ʻole ke palaho, kahi pahu kōkua mua, nā kukui uila, nā ʻaʻa, a me kahi lekiō uila. Eia hou, e noʻonoʻo e hoʻopaʻa i nā lako kaumaha a me nā mea hiki ke hāʻule a hōʻeha i ka wā o ke ōlaʻi.

E nānā mau i kou home no nā haʻahaʻa o ke kūkulu ʻana i hiki ke pilikia i ka wā o ke ōlaʻi, e like me nā māwae o nā paia a i ʻole ke kumu. E ʻimi i ka ʻōlelo aʻoaʻo ʻoihana inā manaʻo ʻoe i nā pilikia hoʻolālā.

ʻO ka hope, e hoʻomaopopo e pili ana i ka hana ōlaʻi ma kou wahi. E hoʻohana i nā kumuwaiwai e like me nā nūhou kūloko, nā pūnaewele nānā ʻana i ka ōlaʻi, a me nā polokalamu kelepona e loaʻa ai nā mea hou a me nā makaʻala. E hoʻomaʻamaʻa iā ʻoe iho me nā ala haʻalele a me nā hale hoʻomaha pilikia i kou kaiāulu.

I ka hopena, he mea koʻikoʻi ka hoʻomākaukau ʻana no kahi ōlaʻi me ka nānā ʻole i kou wahi e noho ai. Ma ka hana ʻana i kahi hoʻolālā pilikia, hoʻohui ʻana i kahi pahu pilikia, hoʻopaʻa i kou wahi a puni, a me ka ʻike ʻana, hiki iā ʻoe ke hōʻemi i ka hopena o kahi ōlaʻi a pale iā ʻoe iho a me kāu poʻe aloha.

Nā wehewehena:

– Ke ōlaʻi: he haʻalulu hikiwawe a me ka ikaika o ka honua, ma muli o ka neʻe ʻana o nā papa tectonic ma lalo o ka ili o ka Honua.

- Hoʻolālā ulia pōpilikia: kahi hoʻonohonoho o nā alakaʻi a me nā kaʻina hana e hahai ʻia i ka wā pilikia.

- Puke pilikia: kahi hōʻiliʻili o nā lako pono a me nā kumuwaiwai e pono ai i ka wā pilikia.

- Nā ala hoʻokuʻu: nā ala i hoʻoholo mua ʻia e hoʻohana ʻia no ka haʻalele ʻana i kahi wahi i ka wā pilikia.

