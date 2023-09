ʻO ka Ultra-Dense Oddball Exoplanet Gliese 367 b

ʻO ka loaʻa ʻana o nā exoplanets ua hoʻonui i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa a hoʻokūkū i kā mākou mau manaʻo o ka hoʻokumu ʻana i ka honua. Ma waena o ka nui o nā exoplanets i hōʻuluʻulu ʻia, ʻo Gliese 367 b, ʻike ʻia hoʻi ʻo Tahay, ke kū nei he oddball. Hoʻokaʻawale ʻia ʻo ia ma ke ʻano he Ultrashort Period (USP) ma muli o kāna manawa orbital pōkole loa o 7.7 hola wale nō. ʻO ka mea i ʻoi aku ka hoihoi o Gliese 367 b, ʻo ia kona haku mele ʻana, me ka nui o ka mānoanoa ʻaneʻane ʻelua o ko ka Honua.

ʻO Elisa Goffo, ka mea kākau kumu o kahi noiʻi hou i mālama ʻia ma ke Kulanui o Turin, hoʻohālikelike iā Gliese 367 b me kahi honua like me ka honua me kona kapa pōhaku i wehe ʻia. Hōʻike kēia i ka honua i haku ʻia me ka hao. ʻO ka noiʻi, i kapa ʻia ʻo "Company for the Ultra-high Density, Ultra-short Period Sub-Earth GJ 367 b: Discovery of Two Additional Low-mass Planets at 11.5 and 34 Days," ʻaʻole wale e hoʻomaʻemaʻe i nā ana o Gliese 367 b ka nuipa a me radius akā hōʻike pū i ka hele ʻana o ʻelua mau kaikunāne honua.

ʻO ka loaʻa ʻana o Gliese 367 b ua hana ʻia me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mai ka Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) i 2021. Eia naʻe, ua hoʻohana ka noiʻi hou i ka High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) spectrograph ma ka European Southern Observatory e loaʻa ai nā ana kikoʻī. . Ua ʻike nā mea noiʻi he radius ʻo Gliese 367 b he 70 pākēneka o ka Honua a he 63 pākēneka o ka Honua, ʻoi aku ka pālua o ka paʻa o ko mākou honua.

ʻO ka mānoanoa ʻokoʻa o Gliese 367 b e hōʻike ana ʻo ia paha ke kumu o ka honua nui aʻe, ua nalowale kona ʻaʻahu pōhaku ma o kahi hanana pōʻino a i ʻole ka hui ʻana me nā protoplanet ʻē aʻe i ka wā o kona hoʻokumu ʻana. ʻO kekahi mea ʻē aʻe, ʻo Gliese 367 b ke koena o kahi pilikua kinoea i neʻe kokoke i kona hōkū, a ʻo ka hopena o ka hemo ʻana o kona lewa.

Ua hōʻike pū ʻia ka haʻawina i ke ola ʻana o ʻelua mau hōkūhele hou i loko o ka ʻōnaehana, ʻo Gliese 367 c a me d, e kākoʻo hou ana i ka manaʻo e ʻike pinepine ʻia nā planeta Ultrashort Period i nā ʻōnaehana me nā hōkū he nui. ʻO kēia mau hōkūhele hoa, ʻoiai ke kaapuni kokoke i ka hōkū e like me Gliese 367 b, he haʻahaʻa ka nui o ka nui. ʻO ka hiki ʻana mai o nā hōkūhele kaikunāne e hāʻawi i nā hōʻailona koʻikoʻi no ka hoʻomaopopo ʻana i ke kaʻina hana o Gliese 367 b.

Hāʻawi ka noiʻi i alakaʻi ʻia e Goffo a me kāna mau hoa hana i ko mākou ʻike o nā exoplanets a me nā ʻano like ʻole o nā haku mele honua i loaʻa i ke ao holoʻokoʻa. Loaʻa nā hopena o kēia haʻawina i ko mākou hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻokumu ʻana o ka honua a me nā hiʻohiʻona hiki ke hoʻokumu ʻia i hoʻokumu ʻia i ka honua ultra-dense oddball Gliese 367 b.

Sources:

– “Ka Hui no ka Puka Ki‘eki‘e Ki‘eki‘e, Mana‘o Pōkole Sub-Earth GJ 367 b: ‘Ike ‘ana i ‘elua Pāku‘i Ha‘aha‘a Ha‘aha‘a hou ma 11.5 a me 34 lā.

– Elisa Goffo, Ke Kulanui o Turin