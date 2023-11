ʻO ke ao hoihoi o nā Exoplanets: Ke wehe nei i nā mea huna o LTT 1445 Ac

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema kahi ʻike makaʻāinana ma ke ʻano o nā exoplanets, me ka wehe ʻana i nā ʻike hou e pili ana iā LTT 1445 Ac, ka exoplanet kokoke loa i kā mākou ʻōnaehana solar. Me ka nuipaa 1.37 o ko ka Honua a me ka radius he 1.07 ka nui o ka nui, ua hoʻopio kēia kino lani i nā mea noiʻi a me nā mea nānā hōkū.

No ka hoʻomaopopo ʻana i nā hiʻohiʻona o LTT 1445 Ac, ua ʻimi nā kānaka ʻepekema i kāna ʻikepili transit a me ka wikiwiki radial. Hiki i nā ʻepekema ke ʻike i ka radius o kahi exoplanet. I ka hala ʻana o ka honua i mua o kona hōkū makua, ʻike nā telescopes i ka emi iki ʻana o ka mālamalama o ka hōkū. Hāʻawi ka hohonu a me ka lōʻihi o kēia dimming i nā hōʻailona waiwai e pili ana i ka nui o ka honua.

ʻO ka ʻokoʻa, ʻike ka radial velocity i ka hopena gravity i hana ʻia e LTT 1445 Ac. ʻAe kēia ʻano i nā ʻepekema e ana i ka nui o ka exoplanet ma ke aʻo ʻana i kona hopena wobbling ma ka hōkū. ʻO ka hoʻololi ʻana i ke kiko māmā o ka hōkū, ma muli o ka huki ʻana o ka honua, e hōʻike i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i kona kaumaha.

Ma ka hoʻohui ʻana i ka ʻikepili transit a me nā ana radial velocity, hiki i nā ʻepekema ke pena i kahi kiʻi piha o nā exoplanets. ʻAʻole hoʻonui ka paʻa ʻana o kēia mau ʻenehana i ko lākou pololei akā hoʻonui pū i ko mākou ʻike no nā kino lani mamao.

NPP:

Nīnau: He aha ka ʻikepili transit?

A: ʻO ka ʻikepili kaʻa kaʻa e pili ana i ka emi ʻana o ka ʻōlinolino o ka hōkū i hoʻokumu ʻia e ka honua i kona kaapuni ʻana i mua ona.

Nīnau: Pehea e kōkua ai ka radial velocity e hoʻoholo i ka nuipaʻa o ka honua?

A: Hiki i ka radial velocity i nā kānaka ʻepekema ke ana i ka hopena wobbling o ka honua ma kona hōkū makua, e hiki ai iā lākou ke helu i ka nui o ka honua.

Q: No ke aha he mea nui ka LTT 1445 Ac?

A: ʻO LTT 1445 Ac ka exoplanet kokoke loa i ʻike ʻia i ko mākou ʻōnaehana solar, e lilo ia i kumuhana hoihoi o ka noiʻi no nā ʻepekema.