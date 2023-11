Nā Horizons Hou ma Space Communication: Hoʻonui ʻia ʻo NASA i nā kamaʻilio Optical

Ke hoʻololi nei ʻo NASA i ke kamaʻilio lewa me kāna mea hou loa i ka ʻenehana kamaʻilio optical. Ma kahi hana hou, ua hoʻouna maikaʻi ka ʻoihana i ka ʻikepili me ka laser kokoke-infrared i hoʻopili ʻia me ka ʻikepili hoʻāʻo, e hōʻailona ana i ka hōʻike mamao loa o kēia ʻenehana. Mai kahi mamao aku ma kahi o 10 miliona mau mile, ua hoʻāʻo ʻo NASA's Deep Space Optical Communications (DSOC) i ka ʻikepili i ka Hale Telescope ma Caltech's Palomar Observatory ma Kaleponi. Ua ʻoi aku kēia hoʻokō kupaianaha i ka mamao ma waena o ka Honua a me ka mahina ma kahi helu 40.

Ua kapa ʻia ʻo "mālamalama mua," ʻo kēia kūleʻa koʻikoʻi he paepae koʻikoʻi i ka holomua ʻana i ka hiki ke hoʻoili ʻikepili ma ka ʻōnaehana solar. ʻO Trudy Kortes, ka luna hoʻomalu o Technology Demonstration ma NASA Headquarters, i koʻikoʻi i ke koʻikoʻi o kēia milestone. Manaʻo ʻo Kortes i ka hiki o nā kamaʻilio ʻikepili kiʻekiʻe e hiki ke hoʻouna i ka ʻike ʻepekema, nā kiʻi wehewehe kiʻekiʻe, a me ke kahe wikiō. Hoʻokumu kēia holomua i ke kahua no ka lele nui ʻana o ke kanaka: ka ʻimi ʻana o Mars.

Ke hoʻohālikelike nei i nā kamaʻilio optical i ka hoʻololi ʻana mai nā laina kelepona kuʻuna i ka fiber optics, hōʻike ʻo NASA i ka mana nui o kēia ʻenehana. Ma ka hoʻohana ʻana i nā kamaʻilio optical, hiki ke hoʻonui ʻia ka hiki o nā ʻōnaehana lekiō o kēia manawa i hoʻohana ʻia e nā mokulele mokulele e 10 a 100 mau manawa.

Ke kū nei ka hoʻokolohua DSOC ma ke ʻano he hōʻike mua loa a NASA o nā kamaʻilio optical ma waho o ka mahina. Loaʻa iā ia kahi transceiver laser lele, transmitter laser honua, a me ka mea hoʻokipa laser honua. Hoʻohui ʻia i loko o ka mokulele Psyche o NASA, ka mea i hoʻomaka i kāna huakaʻi e aʻo i ka metallic asteroid Psyche 16 ma ʻOkakopa 13, ua hoʻokō ka ʻōnaehana DSOC i kēia mea kupaianaha i ka wā mua o kāna misionari ʻelua ʻāpana.

ʻO ka holomua ʻana o ka ʻenehana kamaʻilio optical e hoʻokokoke iā mākou i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka honua. Me nā mana hoʻoili ʻikepili i hoʻonui ʻia, hiki i nā mikiona lewa e hiki mai ana ke hoʻouna i ka nui o ka ʻike, e hiki ai i nā ʻike ʻike honua a me ka hoʻoulu ʻana i ka ʻimi hoʻomau o ke kanaka e ʻimi i ka mea ʻike ʻole.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ke kamaʻilio ʻana?

ʻO nā kamaʻilio Optical, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka leka uila, he ʻenehana e hoʻohana ana i nā kukuna laser e hoʻouna i ka ʻikepili ma mua o nā hawewe lekiō kuʻuna. Ma ka hoʻohana ʻana i ke kukui laser, hāʻawi nā kamaʻilio optical i ka nui o ka lawe ʻana i ka ʻikepili a me ka hoʻonui ʻana i ka hiki ke hoʻohālikelike ʻia me nā ʻōnaehana lekiō kuʻuna.

Pehea e hoʻopōmaikaʻi ai nā kamaʻilio optical i nā mikiona lewa?

Hoʻomaikaʻi nui ka ʻenehana kamaʻilio Optical i ka hiki ke hoʻoili ʻikepili i nā mikiona lewa. Hāʻawi ia i nā kamaʻilio ʻikepili kiʻekiʻe, hiki i ka hoʻouna ʻana i ka ʻike ʻepekema, nā kiʻi wehewehe kiʻekiʻe, a me ke kahe ʻana i nā wikiō mai nā kino lani mamao. He mea koʻikoʻi kēia holomua no ka ʻimi ʻana i ka lewa e hiki mai ana, e like me ka hoʻouna ʻana i nā kānaka i Mars.

He aha ke koʻikoʻi o ka hoʻokolohua DSOC o NASA?

ʻO ka hoʻokolohua Deep Space Optical Communications (DSOC) a NASA he mea hoʻokō nui loa i ka kamaʻilio lewa. ʻO ia ka hōʻike mua o nā kamaʻilio optical ma waho aʻe o ka Moon, e hōʻike ana i ka hiki o ka ʻenehana laser e hoʻouna i ka ʻikepili ma kahi mamao loa. ʻO ka holomua o ka hoʻokolohua DSOC e wehe i nā mea hou no ka hoʻonui ʻana i ka lawe ʻana i ka ʻikepili a me ka hiki ke kamaʻilio i nā mikiona lewa e hiki mai ana.