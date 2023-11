Loaʻa ʻo EARTH i ka Groundbreaking Deep Space memo ma o Laser Communication

Ua launa pū ka Honua me ka lewa hohonu i kahi hoʻokō holomua no nā kamaʻilio ma ka lewa. Ua hoʻihoʻi maikaʻi ʻo NASA's Psyche spacecraft, me kahi ʻōnaehana kamaʻilio optical hoʻokolohua, i hoʻihoʻi i kahi leka i ka Honua mai kahi kokoke i 10 miliona mau mile ka mamao, ʻo ia hoʻi he 40 mau manawa ka lōʻihi ma waena o ka Honua a me ka mahina. ʻO kēia milestone koʻikoʻi ka hōʻike mamao loa o nā kamaʻilio optical.

ʻO ka pahuhopu nui o ka NASA's Deep Space Optical Communications (DSOC) hoʻokolohua ʻo ia ka hāʻawi ʻana i nā mikiona lewa e hiki mai ana me ka hiki ke hoʻouna i ka ʻikepili i nā uku kiʻekiʻe. Ma ka hoʻohana ʻana i nā lasers kokoke-infrared, manaʻo ʻo DSOC e hoʻokō i nā helu hoʻouna ʻikepili 10 a 100 mau manawa ʻoi aku ka nui ma mua o nā ʻōnaehana lekiō o kēia manawa i hoʻohana ʻia i ka mokulele. ʻO ka hoʻohana ʻana i ke kukui infrared kokoke e hiki ai i nā nalu paʻakikī, e hiki ai i nā kikowaena honua ke loaʻa ka nui o ka ʻikepili.

ʻO ka hoʻāʻo kūleʻa e pili ana i kahi mākaʻikaʻi e hoʻokuʻu ana i kahi kukuna laser i ka lewa, i loaʻa i ka mokulele Psyche ma ke ʻano he kuhikuhi kuhikuhi. A laila kuhikuhi ka mokulele i kāna laser ponoʻī i ka Honua. ʻO ka hōʻailona, ​​i loko o nā ʻāpana kukui i kapa ʻia ʻo photons, ua unuhi ʻia e kahi mākaʻikaʻi hoʻokipa ma San Diego County. ʻOiai ua lawe ʻia nā kiʻi kiʻi kokoke-infrared ma kahi o 50 kekona e huakaʻi mai Psyche a i ka Honua i ka wā o ka hoʻāʻo, ma kona mamao loa, manaʻo ʻia ka huakaʻi ma kahi o 20 mau minuke.

ʻO kēia holomua i ka kamaʻilio laser e wehe i nā mea hou no nā misionari lewa e hiki mai ana. Hiki iā ia ke hoʻouna i nā kiʻi kiʻi kiʻekiʻe a hiki i ke kahe wikiō i ka manawa maoli mai kahi hohonu. ʻO ka hihiʻo o NASA ka hoʻohana ʻana i nā kamaʻilio optical e hāʻawi i nā astronauts ma Mars me ka hiki ke kamaʻilio ma o ke wikiō. ʻO ka kūleʻa o DSOC e hoʻokaʻawale i ke ala no ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili i ka wā e hiki mai ana i ka ʻimi ʻana i ka lewa.

