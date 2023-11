ʻO ka mea hou i ka Space Communication: Laser i hoʻouna ʻia mai Psyche Spacecraft

Ma kahi holomua holomua, ua hoʻokō ka National Aeronautics and Space Administration (NASA) i kahi mea i hana ʻole ʻia ma mua ma ke kahua o ka kamaʻilio lewa. Ua lanakila lākou i ka laser mai ka mokulele Psyche, aia ma kahi o 10 miliona mau mile mai ka Honua, a hiki i Kaleponi Hema. He hana koʻikoʻi kēia hanana koʻikoʻi i ka holomua ʻana i ka mākaʻikaʻi lewa, e pili ana i nā misionari e hiki mai ana i Mars.

ʻO ka papahana Deep Space Optical Communications (DSOC) o NASA ke kuleana no ka hoʻouna ʻana i ka laser infrared i hoʻopaʻa ʻia me ka ʻikepili hoʻāʻo ma kahi mamao loa i loko o 50 kekona wale nō. Ua hoʻokuʻu ʻia ka laser mai ka mokulele Psyche unmanned, i hoʻokuʻu ʻia ma ʻOkakopa a ke hele nei i kēia manawa e noiʻi i kahi comet i hoʻopiha ʻia me ka metala ma ke kāʻei asteroid ma waena o Mars a me Jupiter. Ua loaʻa ka laser e ka Hale Telescope ma Caltech's Palomar Observatory, a ʻo ia ka hōʻike mamao loa o nā kamaʻilio optical i loaʻa.

ʻO ka Luna Hoʻokele o nā Hōʻikeʻike ʻenehana ma NASA, ʻo Trudy Kortes, ua hoʻokūpaʻa i ke koʻikoʻi o kēia hoʻokō i ka wehe ʻana i ke ala no ka mākaʻikaʻi hohonu. Ma ka hoʻokō ʻana i kēia "mālamalama mua," ke holomua nei nā ʻepekema a me nā ʻenekinia i ka hoʻomohala ʻana i nā kamaʻilio ʻikepili kiʻekiʻe e hiki ke hoʻouna i ka ʻike ʻepekema, nā kiʻi wehewehe kiʻekiʻe, a me ke kahe wikiō. He mea koʻikoʻi kēia mau holomua ʻoiai ke kau nei ʻo NASA i kāna mau manaʻo i ka hoʻouna ʻana i nā kānaka i Mars, i manaʻo ʻia ʻo ia ka lele nui o ke kanaka.

ʻOiai ka huakaʻi laser e hele i kahi mamao kupaianaha, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole kēia he kamaʻilio extraterrestrial. ʻOiai ʻo nā moʻo moʻokalaleo ʻepekema, ʻaʻohe pilina me ke ola malihini i kēia hanana mōʻaukala.

NPP:

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ka hele ʻana o ka kukuna laser o NASA?

A: Ua hoʻouna ʻia ka kukuna laser mai ka mokulele Psyche, aia ma 10 miliona mau mile mai ka Honua, a i Kaleponi Hema.

Nīnau: He aha ke kumu o ka papahana Deep Space Optical Communications (DSOC)?

A: Ke manaʻo nei ka papahana DSOC e hoʻomohala i nā kamaʻilio optical kiʻekiʻe no ka ʻimi ʻana i ka lewa, e hiki ai i ka hoʻouna ʻana i nā ʻikepili nui ma waena o ka Honua a me nā mokulele.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o kēia hoʻokō?

A: He hana koʻikoʻi kēia hoʻokō i ka hoʻonui ʻana i ka hiki ke kamaʻilio lewa, he mea koʻikoʻi ia no nā mikiona kanaka e hiki mai ana i Mars a me nā ʻimi ʻimi hohonu.