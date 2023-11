Nā Palena Haʻihaʻi: Hoʻololi ʻo Laser Communication i ka ʻimi ʻana i ka lewa

Ua hoʻokō ʻia kahi hoʻokō groundbreaking ma ke ʻano o ke kamaʻilio lewa. Ua hoʻouna maikaʻi ʻo NASA i kahi leka uila mai kēlā ʻaoʻao o ka mahina, e wehe ana i nā mea hou no ke kamaʻilio mokulele. ʻO ka hoʻāʻo, i mālama ʻia ma ka mokulele Psyche ma Nowemapa 14, ua hōʻike i kahi holomua ʻepekema nui e hiki ke hoʻololi i ke ʻano o kā mākou ʻimi ʻana i waho.

Aia ka puʻuwai o kēia hanana i ka hōʻike mua ʻana o NASA i nā kamaʻilio optical ma waho o ka ʻōnaehana Earth-Moon, i kapa ʻia ʻo DSOC (Deep Space Optical Communications). Hoʻohana ʻo DSOC i kahi transceiver laser lele, kahi transmitter laser honua, a me kahi mea hoʻokipa laser honua e hoʻomaʻamaʻa i ka lawe ʻana i ka ʻikepili. Ma kēia hoʻāʻo ʻana i hala iho nei, ua laka ʻia ka laser transceiver a Psyche i kahi beacon laser uplink, e hiki ai ke kuhikuhi ʻia kāna laser downlink i ka Hale Telescope ma Caltech's Palomar Observatory ma San Diego County. ʻO ka mea kupaianaha, ua huakaʻi kēia kukuna laser i kahi mamao ma kahi o 10 miliona mau mile, ʻoi aku ma mua o ka mahina ma kahi helu 40.

Hiki i kēia hoʻokō koʻikoʻi ke hoʻololi i ke kamaʻilio ʻimi ʻana i ka lewa. Me kēia ʻenehana kamaʻilio laser kiʻekiʻe, hiki i nā misionari e hiki mai ana ke hoʻouna i ka nui o ka ʻike ʻepekema, nā kiʻi wehewehe kiʻekiʻe, a me ke kahe ʻana i ke wikiō, e wehe ana i ke ala no ka lele nui ʻana o ke kanaka: ka hoʻouna ʻana i nā kānaka i Mars.

ʻO ka hoʻāʻo kūleʻa he hoʻomaka wale nō ia o kahi ʻano o nā milestones i ka hoʻomohala ʻana o DSOC. Ua ʻike ʻo Trudy Kortes, ka luna o Technology Demonstration ma NASA Headquarters, i ka mea nui o kēia hoʻokō a hōʻike i ka wā e hiki mai ana o ka kamaʻilio laser. ʻOiai ke hoʻomau nei nā pilikia, ʻo ka hiki ke hoʻouna, loaʻa, a hoʻokaʻawale i ka ʻikepili ma luna o ia mau mamao ākea e hōʻailona i kahi pivotal pivotal i mua i ka kamaʻilio ākea hohonu.

Hele mai kēia holomua ma ke ʻano he mea hoʻololi pāʻani no ka ʻimi ākea. Ma ke kaomi ʻana i nā palena o ka kamaʻilio laser a me ka loaʻa ʻana o nā mamao i ʻike ʻole ʻia, ke wehe nei ʻo NASA i nā palena hou i ko mākou ʻike ʻana i ka cosmos. Me nā holomua hou a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻenehana kamaʻilio optical, hiki iā mākou ke manaʻo i kahi wā hoihoi o ke kamaʻilio interplanetary a me ka ʻimi.

NPP:

Nīnau: He aha ka DSOC?

A: Ke kū nei ʻo DSOC no Deep Space Optical Communications, kahi ʻōnaehana i kūkulu ʻia e NASA no ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana laser ma waho o ka ʻōnaehana Earth-Moon.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o kēia hoʻokō?

A: ʻO kēia hoʻokō e hōʻailona ana i kahi holomua ʻepekema nui i ka kamaʻilio lewa, e hiki ai i ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili ma nā mamao i ʻike ʻole ʻia a hiki ke hoʻololi i nā mikiona lewa e hiki mai ana.

Nīnau: He aha nā mea hiki ke hoʻohana i ka ʻenehana kamaʻilio laser?

A: Wehe ka ʻenehana kamaʻilio laser i ka hiki ke hoʻouna i ka ʻike ʻepekema, nā kiʻi wehewehe kiʻekiʻe, a me ke kahe wikiō, hiki ke hoʻonui nui i ko mākou ʻike o ka honua a kākoʻo i ka ʻimi kanaka e hiki mai ana ma Mars.