ʻO ka huakaʻi ʻoluʻolu o nā poʻe malihini kanaka mua: ka wehe ʻana i nā mea huna huna

I ka mōʻaukala holoʻokoʻa, ua hoʻomaka nā kānaka i nā huakaʻi kupaianaha, e ʻimi ana i nā ʻāina hou a me ka hoʻololi ʻana i nā kaiapuni like ʻole. ʻO ke kumu o ka neʻe ʻana o ke kanaka he mea hoihoi loa ia i ka poʻe naʻauao, a ua hāʻawi mai ka noiʻi hou i nā ʻike hoʻomālamalama i ke ala o ko mākou mau kūpuna kahiko mai ʻApelika. ʻOiai i manaʻo ʻia ma mua ua hoʻopuehu nā kānaka mua ma nā ʻāina maloʻo, ua hōʻike ʻia kahi noiʻi ʻāina i kahi ala ʻē aʻe i piha i nā alaloa lush.

Ua nānā nā kānaka noiʻi i nā hōʻike archaeological a me nā moʻo e ʻimi i nā ʻano neʻe o nā kānaka mua, e hoʻomālamalama ana i kā lākou huakaʻi kupaianaha. Ma kahi o ka hele ʻana i nā ʻāina ʻāina ʻole, me he mea lā ua hoʻohana ko mākou poʻe kūpuna i ka ʻoihana o nā ala ʻōmaʻomaʻo, piha i ke ola a me ka ʻai. ʻO kēia mau alahele lush, e hohola ana ma nā wahi ākea, hiki i nā kānaka mua ke ulu i ko lākou hoʻonui ʻana i ko lākou hiki ma waho o ʻApelika.

Ma o ka nānā pono ʻana, ua hoʻoholo ka poʻe ʻepekema he hana koʻikoʻi kēia mau wahi momona i ka hoʻomohala ʻana i ka hoʻomohala kanaka a me ka neʻe ʻana. I ka hele ʻana o ko mākou mau kūpuna i kēia mau ʻāina nui, ua ʻike lākou i nā mea kanu like ʻole a me nā holoholona, ​​​​e pono ai ka hoʻololi hou ʻana a me ka hoʻoulu ʻana i ka waiwai o ke ola kanaka a mākou e ʻike nei i kēia mau lā. ʻO kēia moʻolelo i noʻonoʻo hou ʻia o ka neʻe ʻana o ke kanaka e hoʻokūkū i ka naʻauao maʻamau a hāʻawi i kahi hiʻohiʻona hōʻoluʻolu i kā mākou moʻolelo like.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

Nīnau: He aha nā mea hōʻike e kākoʻo ana i ka manaʻo o kahi ala hoʻoneʻe lush corridor?

A: Hoʻohui ka noiʻi i nā ʻike archaeological a me nā ʻikepili genetic, e hōʻike ana i nā ʻano o ka neʻe ʻana e kūlike me ke alo o nā alahele momona ma mua o nā ʻāina maloʻo.

Nīnau: Pehea i kōkua ai kēia mau alahele lush i ka ulu ʻana o ke kanaka?

A: Hāʻawi nā ʻāpana momona i nā kumuwaiwai he nui, e hoʻoikaika ana i nā hoʻololi ʻana i nā kānaka mua i ko lākou hālāwai ʻana i nā mea kanu a me nā holoholona like ʻole. He kuleana koʻikoʻi kēia i ka ulu ʻana o kā mākou ʻano.

Nīnau: He aha nā hopena o kēia manaʻo hou?

A: Ma ka hoʻohālikelike ʻana i nā manaʻo o mua, ua koi kēia noiʻi iā mākou e loiloi hou i ko mākou ʻike no ka neʻe ʻana o ke kanaka, e hōʻike ana i ke kuleana o nā alahele lush i ka hana ʻana i kā mākou mōʻaukala a me nā ʻano ʻokoʻa.

Nīnau: Ua pili anei kēia mau ʻike i nā ʻōnaehana neʻe o kēia wā?

A: ʻOiai ka nānā ʻana o ka haʻawina i ka neʻe ʻana o ke kanaka kahiko, hoʻomanaʻo mai ia iā mākou i ka hopena koʻikoʻi e hiki ke loaʻa i nā mea kaiapuni i ka neʻe ʻana a me ka hoʻololi ʻana, e pili mau ana i ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻano neʻe o kēia mau lā.

Ke hoʻomau nei ka huakaʻi weliweli o ka poʻe hele mua i kā mākou noʻonoʻo. Me kēlā me kēia ʻike hou, loaʻa iā mākou ka mahalo hohonu no ke kūpaʻa a me ka hoʻololi ʻana i hōʻike ʻia e ko mākou mau kūpuna i ko lākou hoʻomaka ʻana i kahi huakaʻi epic mai ʻApelika. ʻO kēia noʻonoʻo hou ʻana i ko lākou ala, alakaʻi ʻia e ke alo o nā alahele ulu, wehe i nā ala hoihoi no ka ʻimi hou ʻana a kono iā mākou e noʻonoʻo i ka moʻolelo nui o ka neʻe ʻana o ke kanaka a me ko mākou wahi i loko.