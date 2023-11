Hōʻike ʻia nā ʻike hou i nā kumukūʻai kiʻekiʻe o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū ma nā ʻanuʻu Dwarf

ʻO kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Michigan ua hoʻomālamalama i ke ʻano hoihoi o ka piʻi ʻana o ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū ma nā galaxes liʻiliʻi i ulu ʻia i hoʻohālikelike ʻia me nā galaxies nui. ʻO nā mea i ʻike ʻia, i paʻi ʻia ma ka Astrophysical Journal, e hōʻike ana ua ʻike nā galaxes dwarf pristine i ka lohi nui i ka puhi ʻana i ke kinoea e hōʻiliʻili ana i ko lākou mau ʻāpana hoku, e ʻae ana i nā hōkū hou aʻe i ka wā lōʻihi.

ʻO ka mea kākau alakaʻi ʻo Michelle Jecmen, he mea noiʻi lae pua ma UM, wehewehe, "Ke hele nei nā hōkū i ka supernova, hoʻohaumia lākou i ko lākou kaiapuni ma ka hana ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i nā metala. Ke hoʻopaʻapaʻa nei mākou i ka haʻahaʻa metallicity - nā kaona galaxy ʻaʻole i haumia ʻole - aia kahi lohi he 10 miliona mau makahiki i ka hoʻomaka ʻana o nā superwinds ikaika, ʻo ia hoʻi ka hopena i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū kiʻekiʻe.

Hōʻike ka haʻawina ʻo ka Hubble tuning fork diagram, ka mea e hoʻokaʻawale i nā galaxies ma muli o ko lākou mau ʻano, e hāʻawi i nā ʻike nui i kēia ʻano. ʻO nā galaxies nui, i hōʻike ʻia e ko lākou ʻano poepoe a me nā hōkū he nui, ua hoʻopau i kā lākou kinoea āpau a ua hoʻōki i ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū. Loaʻa i nā ʻanuʻu spiral, aia ma ka ʻaoʻao o ka pahu kani, he kinoea a me nā lima paʻa kahi i hoʻokumu ʻia ai nā hōkū. Aia ma ka hope o nā tines nā galaxies li'ili'i loa i ulu.

Wahi a ka mea kākau kiʻekiʻe ʻo Sally Oey, UM astronomer, "ʻO kēia mau galaxes dwarf wale nō kēia mau ʻāpana mondo hoku. Aia kekahi mau manaʻo e pili ana i ke kumu o ia… pilikia kēia mau galaxes i ka hoʻōki ʻana i kā lākou hoʻokumu ʻana i nā hōkū no ka mea ʻaʻole lākou e puhi i kā lākou kinoea.

Ma waho aʻe o ka wehe ʻana i nā kumu ma hope o ke kiʻekiʻe o ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū ma nā galaxes dwarf, ua hōʻike pū ka noiʻi ʻana i kahi manaʻo hoihoi lua. ʻO ka lōʻihi o 10 miliona mau makahiki i nā superwinds ikaika, i ʻike ʻia i loko o nā ʻanuʻu dwarf pristine, hāʻawi i nā astronomers i kahi manawa kūʻokoʻa e aʻo ai i nā hiʻohiʻona e hoʻomanaʻo ana i ka wanaʻao cosmic - ka manawa ma hope o ka Big Bang.

I ka hui ʻana o ke kinoea a hana i nā āpau i loko o kēia mau ʻanuʻu liʻiliʻi liʻiliʻi liʻiliʻi, hiki i ka radiation UV ke pakele ma kēia mau āpau, e like me ka manaʻo o ke ʻano hoʻohālike "pa picket". He mea koʻikoʻi kēia no ka mea he kuleana koʻikoʻi ka radiation ultraviolet i ka ionizing hydrogen, kahi hana i hana ʻia ma hope o ka Big Bang a alakaʻi i ke ao holoʻokoʻa. Hāʻawi kēia ʻike hou i nā hanana cosmic mua i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana o nā galaxies i nā piliona makahiki.

I loko o kahi noiʻi pili, me ka Hubble Space Telescope, ua noiʻi nā mea noiʻi i kahi galaxy dwarf kokoke i kapa ʻia ʻo Mrk 71. ʻO nā hōʻike ʻike mai kēia haʻawina e hoʻoikaika i ka lohi i nā superwinds, e hōʻoia ana i ka hiʻohiʻona mua o Jecmen.

Hoʻopili ʻia ka hopena o kēia mau ʻike i ko mākou ʻike ʻana i nā galaxies i ʻike ʻia i ka wā o ka wanaʻao e ka James Webb Space Telescope. Manaʻo ʻo Oey he nui nā mea e aʻo ai e pili ana i nā hopena o kēia mau ʻike, i hiki ke hoʻololi hou i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa a me kona kumu.

He aha nā galaxes dwarf?

ʻOi aku ka liʻiliʻi a ʻoi aku ka nui o nā galaxes dwarf ma mua o ko lākou mau hoa, ʻike pinepine ʻia e ka nele o ke ʻano poepoe a me ka liʻiliʻi o nā hōkū. Manaʻo ʻia lākou he ʻano liʻiliʻi a hāʻawi i nā ʻike nui i ka hoʻomaka ʻana o ka hoʻokumu ʻana o ka galaxy.

He aha ke kiʻi kiʻi kiʻi hoʻoheheʻe ʻana o Hubble?

ʻO ka Hubble tuning fork diagram he ʻōnaehana hoʻonohonoho no nā galaxies ma muli o ko lākou ʻano. Aia ʻekolu ʻano nui: elliptical, spiral, a irregular. Kōkua ia i ka poʻe astronomers e hoʻokaʻawale a hoʻomaopopo i ke ʻano o nā galaxies i ke ao holoʻokoʻa.

He aha ke kakahiaka nui?

ʻO ka wanaʻao cosmic e pili ana i ka manawa ma hope o ka Big Bang i ka wā i hoʻololi ai ke ao holoʻokoʻa mai ka opaque a lilo i akaka. Ua hōʻailona ʻia e ka ionization o ka hydrogen, kahi kaʻina i maʻalahi ʻia e ka radiation ultraviolet.

He aha ka James Webb Space Telescope?

ʻO ka James Webb Space Telescope (JWST) kahi mākaʻikaʻi i ka wā e hiki mai ana e kūleʻa i ka Hubble Space Telescope. Hoʻolālā ʻia ia e aʻo i ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū, nā galaxies, a me nā ʻōnaehana honua, a e noiʻi i ke kumu o ke ao holoʻokoʻa. E hāʻawi ka JWST i nā ʻike like ʻole i nā hanana cosmic, e like me ka wanaʻao cosmic, ma muli o kona hiki ke holomua.