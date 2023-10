Piʻi ka nui o ka lepo i loko o ka lewa, kāhea ʻo UN no ka noiʻi hou aʻe e pili ana i nā Sandstorms a me ka hoʻololi ʻana i ke aniau

Ua hōʻike ka United Nations i ka piʻi ʻana o ka lepo i ka lewa o ka honua i ka makahiki 2022. ʻO ka piʻi ʻana o ka piʻi ʻana o ka hoʻonui ʻia ʻana o ka hoʻokuʻu ʻana mai nā wahi like ʻole me ke komohana-waena o ʻApelika, ka Arabian Peninsula, ka Iranian Plateau, a me ke komohana ʻākau o Kina. Ua kāhea ka UN's World Meteorological Organization (WMO) no ka noiʻi hou ʻana i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana i ke aniau e hoʻonui ai i nā wahi wela o ke one.

Wahi a ka WMO's Airborne Dust Bulletin, ʻo nā hana a ke kanaka e like me ke kiʻekiʻe o ka mahana, ka maloʻo, ka evaporation kiʻekiʻe, a me ka hoʻokele ʻāina maikaʻi ʻole e kōkua i ka ulu ʻana o ke one a me ka ʻino lepo. ʻO kēia mau hana e hoʻemi i ka makū o ka lepo, e hana ana i nā kūlana maikaʻi no ke kūkulu ʻana i ke one a me nā ʻino lepo.

ʻO ka hōʻike makahiki WMO e nānā i ka hopena a me nā pōʻino o nā ʻino lepo a me ko lākou hopena i ke kaiāulu. Ua hōʻike ʻia ʻo ka awelika honua o ka nui o ka lepo lepo ma 2022 ma mua o 2021. I ka makahiki i hala, ʻo ka helu he 13.8 micrograms no ka cubic mika, ʻoiai ma 2021, he 13.5 micrograms no cubic mika.

Hōʻike ka hōʻike ma kahi o 2,000 miliona tone o ka lepo e komo i ka lewa i kēlā me kēia makahiki, e pili ana i ka maikaʻi o ka ea a me ka pōʻeleʻele o ka lani ma nā wahi he mau kaukani kilomita ka mamao. He hopena koʻikoʻi kēia mau ʻino lepo i ka hoʻokele waiwai, nā kaiaola, ke aniau, a me ke aniau. ʻOiai he mea kūlohelohe kekahi lepo, ʻo ka hapa nui ka hopena o ka maikaʻi ʻole o ka wai a me ka hoʻokele ʻāina.

ʻO ka mea nui, ua hōʻike ka bulletin i ʻekolu mau hanana nui i ka makahiki 2022. Ma Malaki, ua puka mai kahi maʻi lepo mai ka ʻĀkau o ʻApelika ma luna o Sepania a me Pokukala, me nā kumukūʻai kiʻekiʻe o kēlā me kēia hola ma mua o 3,500 micrograms per cubic meter, ma mua o ka palena o ka European Union i kēlā me kēia lā he 50 micrograms. I Mei, ua loaʻa i ka Middle East a me ka hikina o ʻAmelika Hui Pū ʻIa i nā ʻino lepo nui, e hoʻopilikia ana i ka ʻike a me nā ʻāina mahiʻai.

Hōʻike ka luna o WMO Petteri Taalas i nā hopena pōʻino o ke one a me ka ʻino lepo ma ke olakino, ka lawe ʻana, a me ka mahiʻai, e hoʻoikaika ana i ka pono o ka noiʻi hou ʻana i ka pilina ma waena o nā ʻino lepo a me ka hoʻololi ʻana i ke aniau, ʻaʻole i ʻike ʻia. Kāhea ka WMO i ka hoʻokō ʻana i nā ʻōnaehana hoʻomaka mua o ka pōʻino i ka honua a me ka hoʻohui ʻana o nā mākau wānana ʻino lepo a me nā lawelawe ʻōlelo aʻo e hoʻēmi i ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Sources:

– ʻO ka United Nations' World Meteorological Organization (WMO)

– WMO Airborne Dust Bulletin