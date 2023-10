ʻEkolu mau kāne i makemake ʻia no ka ʻai ʻana i ka pia no ka pale ʻana i ka Python ma ʻApelika Hema

Ua haʻalele kekahi mea hoʻoweliweli ma ʻApelika Hema i nā luna e ʻimi ana i ʻekolu mau kāne i ʻōlelo ʻia i hānai ikaika i kahi python i pale ʻia me ka lager. ʻO ka mea i hanaʻia ma kahi wahi i hōʻikeʻoleʻia, ua hoʻonāukiuki i ka huhū ma waena o nā mea hana pono holoholona a me nā mea mālama.

Wahi a ka poʻe akamai, ʻaʻole ʻino wale ka hana ʻana i ka python me ka pia, akā he pōʻino loa i ke olakino o ka mea kolo. ʻO Lager, he mea inu ʻawaʻawa, ua ʻike ʻia he nui ka ethanol. Ke ʻai ʻia e nā holoholona, ​​ʻoi aku ka poʻe i maʻa ʻole iā ia, hiki i ka ethanol ke hōʻeha nui i loko, e hopena pinepine ai i ka hemahema o ke kino a me ka make.

ʻO ka python i komo i loko o kēia hanana he ʻano i hoʻomalu ʻia, ʻo ia hoʻi, ʻaʻole kūpono ke hana ʻino a hoʻopilikia paha iā ia ma kekahi ʻano, me ka hānai ikaika ʻana iā ia i ka waiʻona. He kuleana koʻikoʻi kēia ʻano nahesa i ke kaiaola, mālama i ke kaulike ma o ka hoʻomalu ʻana i nā heluna rodent.

Ke hana koʻikoʻi nei nā luna o ʻApelika Hema i kēia mea a ke ʻimi ikaika nei lākou i nā kānaka ʻekolu i kuleana. Ke koi nei nā hui mālama holoholona i ka poʻe me ka ʻike e pili ana i ka hanana e hele mai a kōkua i ka hoʻokolokolo.

He mea nui ka hoʻonui ʻana i ka ʻike e pili ana i ka pono o ka mālama ʻana a me ka mālama ʻana i nā holoholona hihiu. He mea hoʻomanaʻo kēia hana i ka pono o nā hoʻoponopono koʻikoʻi a me nā hoʻopaʻi koʻikoʻi no ka poʻe i hana i kēlā mau hana ʻino i nā holoholona.

I ka hopena, ʻo ka hānai ikaika ʻana i ka lager i kahi python i pale ʻia ma ʻApelika Hema ua hoʻopuʻihaʻi a huhū i nā mea he nui. ʻO nā hopena maikaʻi ʻole o ka waiʻona i nā holoholona, ​​i hui pū ʻia me ke kūlana palekana o ka nahesa, e hōʻike ana i ka pono o ka hoʻonui ʻana i ka hoʻonaʻauao a me ka hoʻokō ʻana i nā kānāwai e pili ana i ka pono holoholona.

Nā wehewehena:

Sources:

