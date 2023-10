Ka Hoʻouna Spectra o GJ 1132 b: Nā ʻike hou mai JWST Observations

ʻO ka ʻimi ʻana i nā lewa honua pōhaku me ka James Webb Space Telescope (JWST) i kālele nui ʻia i nā hokele e neʻe ana i nā M dwarf. Hāʻawi kēia mau hokele i nā lakio nui o ka honua-a-hōkū, kahi e hoʻonui ai i ka ʻike ʻana i nā hiʻohiʻona lewa. Eia nō naʻe, ma muli o ka ikaika hōʻailona like o nā hiʻohiʻona lewa a me ka hana hoʻokahi-transit o JWST, pono nā ʻike he nui e hōʻoia i nā ʻike.

I loko o kahi noiʻi hou, hōʻike nā mea noiʻi i ʻelua mau ʻike transit o ka honua pōhaku GJ 1132 b me ka hoʻohana ʻana i ka mea kani JWST NIRSpec G395H. E uhi ana i ka laulā nalu o 2.8-5.2 μm, ua manaʻo kēia mau ʻike e hoʻomālamalama i ke ʻano o ka lewa o ka honua. ʻO nā ʻike ma mua me ka mea kani WFC3 o ka Hubble Space Telescope i hāʻawi mai i nā hopena i hoʻoholo ʻole ʻia, me nā hōʻike kūʻē ʻana no ka lewa a i ʻole ka spectrum hiʻona ʻole.

Ua hōʻike ka ʻikepili JWST i nā ʻokoʻa nui ma waena o nā kipa ʻelua. I loko o hoʻokahi kaʻahele, ua kūlike ka spectrum me ka lewa H2O-dominated, me nā meheu o CH4 a me N2O. ʻO kahi ʻē aʻe, hiki ke hoʻopili ʻia ka hōʻailona i ka hoʻohaumia ʻana mai nā hōkū hōkū ʻole. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻike ʻole ʻia ka spectrum i loaʻa i ka wā o ka transit lua. ʻAʻohe kipa i kākoʻo i ka hōʻike mua ʻana o HCN i ka lewa o GJ 1132 b. ʻAʻole hiki ke wehewehe ʻia nā ʻokoʻa i ʻike ʻia ma waena o nā kipa e ka ʻokoʻa o ka lewa a i ʻole nā ​​​​hopena mea kani.

ʻO ka mea nui, ua ʻimi ka poʻe noiʻi i ka spectra stellar out-of-transit a ʻaʻole i ʻike i kahi hōʻike o ka hoʻololi ʻana i ka inhomogeneity stellar ma waena o nā kipa, i hoʻokaʻawale ʻia e nā lā 8 wale nō. Eia kekahi, ʻaʻole i ʻike ʻia nā ʻokoʻa koʻikoʻi i nā hopena ʻōnaehana instrumental. ʻO ka wehewehe kūpono loa no nā ʻokoʻa i ʻike ʻia ʻo ka walaʻau leo ​​e pili ana i ka ʻikepili ʻikepili.

Hāʻawi kēia mau ʻike hou i nā ʻike koʻikoʻi i ka spectra transmission o GJ 1132 b a hōʻike i nā pilikia e pili ana i ka ʻike ʻana a me ke ʻano o nā lewa o nā exoplanets pōhaku. ʻO nā haʻawina hou aʻe me JWST a me nā mea nānā ʻē aʻe e hiki mai ana e hoʻomau i ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike i nā lewa like ʻole i loko o ka heluna exoplanet.

Sources:

– astro-ph.EP (arXiv:2109.03140)