Ke ola nei i ka make ʻana o ka lā: The Fate of Planet V

ʻO ka hopena o Planet V, he kino lani hypothetical aia i loko o kā mākou ʻōnaehana solar, i ka wā o ka nalo ʻana o ko mākou lā, ua lilo ia i kumuhana hoihoi i waena o nā ʻepekema a me ka lehulehu. Ma ke ʻano he hōkū nui G-type, he mea koʻikoʻi ka lā i ka hana ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar, e hāʻawi ana i ka wela a me ka mālamalama e pono ai ke ola ma ka Honua a me ka hoʻololi ʻana i nā kūlana ma nā honua ʻē aʻe. Eia naʻe, e like me nā hōkū a pau, he liʻiliʻi ke ola o ka lā.

Ma kahi o ʻelima biliona makahiki, wānana ka poʻe ʻepekema e hoʻopau ka lā i kāna wahie hydrogen a hoʻonui i loko o kahi pilikua ʻulaʻula, a hāʻule hope i loko o kahi dwarf keʻokeʻo. He hopena koʻikoʻi kēia kaʻina no ka ʻōnaehana solar, hiki ke alakaʻi i ka luku ʻana i nā hīkū.

Aia ʻo Planet V, no ke kumu o kēia kūkākūkā ʻana, aia i loko o ka wahi noho, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka Goldilocks zone, o kā mākou ʻōnaehana solar. ʻO kēia ʻāpana e pili ana i ka ʻāina a puni kahi hōkū kahi kūpono no ka noho ʻana o ka wai wai ma ka ʻili honua, kahi kūlana i manaʻo ʻia he pono no ke ola e like me kā mākou i ʻike ai.

ʻO ke ola ʻana o ka Planet V ma ke alo o ka nalo ʻana o ka lā e pili ana i kekahi mau kumu, ʻo ka mea koʻikoʻi ʻo ka mamao mai ka lā. I ka hoʻonui ʻana o ka lā i loko o kahi pilikua ʻulaʻula, manaʻo ʻia e hoʻopau i nā hīnaʻi i loko, me ka honua paha. Inā aia ʻo Planet V ma waho o kēia hoʻonui radial, hiki ke pakele i ka luku.

Eia naʻe, ʻo ka ʻalo ʻana i ka hoʻonui mua ʻana ʻaʻole ia e hōʻoia i ke ola lōʻihi o ka Planet V. ʻO ka hoʻololi ʻana o ka lā i keʻokeʻo keʻokeʻo e hoʻemi nui i kona kukui, e hopena i kahi hāʻule nui o ka mahana ma nā pae honua āpau i koe. Inā ʻaʻole i loaʻa i ka Planet V kahi kumu wela i loko a i ʻole kahi ea mānoanoa e hoʻopaʻa ana i ka wela, e lilo paha ia i ʻāina mehameha hiki ʻole ke kākoʻo i ke ola.

Eia kekahi, i ka wā o ka make ʻana o ka lā, hiki i nā makani ikaika o ka lā ke wehe i ka lewa o ka honua. Me ka ʻole o kahi papa lewa pale, e hōʻike ʻia ana ʻo Planet V i ka radiation cosmic pōʻino a e kū ana i kahi pilikia kiʻekiʻe o ka asteroid a me ka pōʻino kometa, e ʻoi aku ka paʻakikī o ke ola.

I ka hopena, ʻoiai hiki i ka Planet V ke hoʻomanawanui i ka hoʻololi ʻana o ka lā i loko o kahi pilikua ʻulaʻula a hāʻule i hope i loko o kahi keʻokeʻo keʻokeʻo, ʻo nā kūlana ma ka honua ma hope o kēia mau hanana ʻaʻole paha e hoʻokipa. ʻO ke ola ʻana o nā mea ola ma ka Planet V e hilinaʻi ʻia i ko lākou hiki ke hoʻololi i kēia mau kūlana paʻakikī.

Hoʻokumu ʻia kēia loiloi ma luna o ko mākou ʻike i kēia manawa no ka hoʻomohala hōkū a me ka ʻepekema honua. Hiki i nā ʻike hou a me nā holomua ʻenehana ke hāʻawi mai i nā ʻike hou i ke ola ʻana o nā hōkū ma mua o ke ola o ko lākou mau hōkū.

