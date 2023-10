Ke alakaʻi nei ka Urbanization i ka Evolution Plant? Ke noiʻi ʻana i nā hopena o nā mokupuni wela o ke kūlanakauhale ma ka ʻokoʻa o ke kala lau

Ua hoʻololi ka Urbanization i nā wahi nui o ka ʻāina ma ka Honua, e hana ana i nā wahi noho i hana ʻia e ke kanaka i kapa ʻia ʻo nā kaiapuni kūlanakauhale. Ke hoʻokau nei kēia mau kaiapuni i nā kaomi koho ma luna o ko lākou poʻe kamaʻāina, me ka ʻike ʻana i nā ʻili wela e hoʻokumu i nā mokupuni wela o ke kūlanakauhale. ʻOiai ua ʻimi ka noiʻi mua i ka hopena o ke koʻikoʻi wela o ke kūlanakauhale i ka hoʻomohala holoholona, ​​ʻaʻole i ʻike ʻia kona hopena i nā mea kanu.

No ka hoʻopaʻa ʻana i kēia ʻāpana noiʻi, ua noiʻi kahi hui o nā mea noiʻi i alakaʻi ʻia e Associate Professor Yuya Fukano mai ke Kulanui ʻo Chiba ma Iapana i ka hopena o nā mokupuni wela o ke kūlanakauhale i nā kala lau o Oxalis corniculata, kahi mea kanu i ʻike mau ʻia ʻo ka lāʻau kolo. Hōʻike kēia mea kanu i nā ʻano like ʻole o ka waihoʻoluʻu lau, mai ka ʻōmaʻomaʻo a i ka ʻulaʻula, a loaʻa iā ia ma nā kaona a me nā wahi ʻole o ke kaona a puni ka honua. Hōʻike nā haʻawina mua e hana ana kēia mau kala like ʻole ma ke ʻano he hoʻololi ʻana e pale ai i ka mea kanu mai ke koʻikoʻi o ke kaiapuni, me nā puaʻa ʻulaʻula i loko o nā lau i manaʻo ʻia e hoʻēmi i ka wela a me ka pōʻino.

Ma o nā mākaʻikaʻi kahua i hana ʻia ma nā kaona a me nā ʻāina ʻole ma nā ʻāpana kūloko, ʻāina, a me nā unahi honua, ua ʻike nā mea noiʻi ua ʻike pinepine ʻia nā ʻano lau ʻulaʻula o ka lāʻau kolo kolo ma kahi kokoke i nā ʻili impervious ma nā kūlanakauhale, aʻo nā ʻano lau ʻōmaʻomaʻo ka mea nui i loko. nā wahi ʻōmaʻomaʻo. Ua kūlike kēia ʻano hiʻohiʻona ma ka honua holoʻokoʻa, e hōʻoia ana i kahi loulou ma waena o ke kūlanakauhale a me nā ʻano kala lau i loko o ka lāʻau kolo.

Ua hana ʻia nā hoʻokolohua hou aʻe no ka helu ʻana i nā pono kūpono o kēia mau ʻano kala lau. Ua hōʻike ʻia nā hopena i hōʻike ʻia nā ʻano ʻano lau ʻulaʻula i ka nui o ka ulu ʻana a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka photosynthetic pono ma lalo o nā wela kiʻekiʻe, aʻo nā ʻano lau ʻōmaʻomaʻo e ulu aʻe i nā mahana haʻahaʻa. Ua hōʻike ʻia nā ʻano ʻano lau ʻulaʻula i ka hoʻomanawanui koʻikoʻi a ʻoi aku ka hoʻokūkū ma nā wahi kaona me ka haʻahaʻa o nā mea kanu, aʻo nā ʻano lau ʻōmaʻomaʻo e ulu aʻe i nā wahi ʻōmaʻomaʻo.

Ua hōʻike ʻia nā kānana genetic e ulu pinepine ana ka ʻano lau ʻulaʻula o O. corniculata mai ka lau ʻōmaʻomaʻo o nā kūpuna. Hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka hoʻomohala mau ʻana i nā kaona a hōʻike i ke koʻikoʻi o ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻololi ʻana o nā mea kanu i nā mokupuni wela o ke kūlanakauhale no ka hoʻoulu ʻana i nā mea kanu a me ka dinamika kaiaola.

Pono ka noiʻi hou aʻe e ʻimi i nā ʻano mea kanu ʻē aʻe ma waho aʻe o ka waihoʻoluʻu lau no ka ʻike piha ʻana i ka hoʻololi ʻana o nā mea kanu i nā mokupuni wela o ke kūlanakauhale.

Kumu: Yuya Fukano et al, Mai ka ʻōmaʻomaʻo a i ka ʻulaʻula: ʻO ke koʻikoʻi wela o ke kūlanakauhale ka mea e hoʻoneʻe ai i ka waihoʻoluʻu lau. ʻIke ʻepekema (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Ke Kulanui o Chiba)