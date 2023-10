Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻaʻole e nānā ka poʻe i ka hana ke manaʻo lākou ua nānā nā robots

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou mai ke Kulanui ʻenehana o Berlin i ka nānā ʻana o nā kānaka i kā lākou hana ke manaʻoʻiʻo lākou ua nānā mua nā robots. Ua hoʻohālikelike nā mea noiʻi i kahi hiʻohiʻona kahi i hana ʻia ai nā poʻe i ka nānā ʻana i nā papa kaapuni no nā hemahema. Ua haʻi ʻia ka hapalua o ka poʻe i komo ua nānā mua kahi lopako i kapa ʻia ʻo Panda i nā papa kaapuni, a hiki iā lākou ke ʻike a lohe i ka lopako i ka wā e hana ana.

Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻo nā kānaka i hana pū me nā robots e hōʻike i kahi ʻano i kapa ʻia ʻo "social loafing." Hana ʻia ka pānaʻi kaiaulu ke hoʻoikaika ka poʻe i loko o kahi hui i hoʻohālikelike ʻia me ka hana hoʻokahi. Manaʻo nā mea noiʻi e hiki ke hoʻohālikelike ʻia kēia emi ʻana o ka huahana i ka hoʻololi ʻana i ka hoʻoikaika ʻana i nā hoʻonohonoho hana like.

ʻOiai ʻaʻohe ʻokoʻa koʻikoʻi o ka manawa a me ka hoʻoikaika ʻana e nā pūʻulu ʻelua o ka poʻe i komo, ʻo ka poʻe i manaʻoʻiʻo e hana ana lākou me ka lopako i loaʻa nā hemahema ma hope o ka hana. Hiki ke wehewehe ʻia kēia ma ka hana ʻana i kahi hui e hōʻemi i ka manaʻo o ke kuleana pilikino no ka hopena o kahi hana.

ʻO kahi palena o ka noiʻi ʻana ʻaʻole i hui pololei nā mea komo me ka robot a ua ʻike lākou e nānā ʻia ana lākou ma ke ʻano o ka haʻawina. Eia nō naʻe, hāpai nā ʻike i nā nīnau koʻikoʻi e pili ana i ka hopena o ka hui kanaka-robot i nā kūlana ola maoli.

Ua aʻo ʻia ke ʻano o ka loafing social mai 1913 i ka wā i ʻike mua ai ʻo Max Ringelmann iā ia i ka wā o kahi hoʻokolohua huki kaula. Hōʻike ia i ka emi ʻana o ka hoʻoikaika ʻana o ka poʻe e hana i kahi hana ke hana lākou i kahi hui.

Ua huki pū ka poʻe noiʻi i nā pilikia o ka nānā ʻana i ka nānā ʻana a me nā pae komo i ka hui pū ʻana o ke kanaka-robot. ʻOiai he maʻalahi ka nānā ʻana i ka maka o ke kanaka, ʻoi aku ka paʻakikī o ka hoʻoholo ʻana inā e hoʻoponopono pono ʻia ka ʻike.

Loaʻa kēia haʻawina i nā hopena ma mua o ka hoʻonohonoho noiʻi. I nā ʻoihana e like me ka mokulele, kahi mea koʻikoʻi ka pilina kanaka-automate, hiki i ka haki ʻana i ka hoʻonohonoho ʻana ke alakaʻi i nā hewa. No laila, pono ka hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ʻana, nā kaʻina hana, a me nā manaʻo e hōʻoia i ka palekana a me ka hoʻohana pono ʻana o ka automation ma ka wahi hana.

