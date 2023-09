Ke ʻimi nei i nā noi kūpono o ka bio-computing

ʻO ka bio-computing, kahi manaʻo i kaupalena ʻia i ka moʻolelo ʻepekema, i kēia manawa he ʻoiaʻiʻo. Ke hoʻomau nei kēia ʻenehana i ka holomua, he mea nui e noʻonoʻo i nā hopena kūpono a me ka noiʻi kuleana a hoʻohana. Ua hui pū kekahi pūʻulu o nā loea honua, me nā mea hana o DishBrain, me nā bioethicists a me nā mea noiʻi olakino e hoʻoponopono i kēia pilikia.

ʻO ka mea kākau alakaʻi ʻo Dr. Brett Kagan, Luna Nui ʻepekema o Cortical Lab, hoʻoikaika i ka pono o kahi ala kiʻi nui aʻe i ka hoʻohui ʻana i nā ʻōnaehana neural biological me nā substrates silicon. ʻOiai ʻoi aku ka maikaʻi o ke ʻano o ka naʻauao, pono e hōʻoia i ka holomua hoʻomau.

Ua hōʻike ʻo Polofesa Julian Savulescu, ʻo Uehiro Chair in Practical Ethics ma ke Kulanui o Oxford, i ka wikiwiki e hoʻoholo i nā pane kūpono e pili ana i ka mea i manaʻo ʻia he naʻauao a i ʻole ke kanaka i loko o ka pōʻaiapili o ka ʻenehana o kēia mau lā. Hoʻomaopopo ka pepa aia nā ʻano like ʻole e wehewehe ai i ka ʻike a i ʻole ka naʻauao, kēlā me kēia me nā manaʻo like ʻole no nā ʻōnaehana naʻauao e pili ana i ka biologically.

Ua nīnau pū ʻia ke kūlana pono o nā bio-computers. Hōʻike ka pepa i ka manaʻo noʻonoʻo ʻo Jeremy Bentham, nāna i hoʻopaʻapaʻa ʻo ka hiki ke noʻonoʻo a kamaʻilio paha ʻaʻole ia ke kumu hoʻoholo, akā ʻo ka hiki ke pilikia. ʻO ka hōʻike wale ʻana i ka naʻauao e like me ke kanaka, ʻaʻole ia e hāʻawi i ke kūlana pono i nā kamepiula i hoʻokumu ʻia i ka biologically.

ʻOiai ʻaʻole manaʻo ka pepa e pane i nā nīnau etika āpau e pili ana i nā bio-computers, hāʻawi ia i kahi hoʻomaka e hōʻoia i ka noiʻi kuleana a me ka noi. ʻO nā pilikia kūpono a me nā manawa kūpono i hōʻike ʻia e DishBrain, e pili ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ko mākou ʻike i nā maʻi e like me ka epilepsy a me ka dementia.

He mea koʻikoʻi ka hopena o ka bio-computing, no ka mea, hāʻawi ia i kahi ʻokoʻa ʻoi aku ka maikaʻi o ka ikehu ma mua o ka hoʻopili ʻana i ke kilika maʻamau. ʻOiai e hoʻopau nā supercomputers i nā miliona o ka ikehu, hoʻohana ka lolo o ke kanaka i ka liʻiliʻi he 20 watts. Ma ka ʻimi ʻana i ka bio-computing, hiki iā mākou ke hoʻoponopono i nā pilikia kūlohelohe e pili ana i ka hoʻoiho kalapona o ka ʻoihana IT.

I ka hopena, hāʻawi kēia pepa i kumu no ka noʻonoʻo pono ʻana i ke kahua o ka bio-computing. Hoʻoikaika ia i ka pono o ka noiʻi kūpono a me ka noi ʻana, ʻoiai e hōʻike ana i nā pōmaikaʻi a me nā pilikia a kēia ʻenehana.

