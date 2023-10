The Simulated Universe Theory: E ʻimi ana i ke ʻano o ka ʻoiaʻiʻo

Hōʻike ka manaʻo o ke ao holoʻokoʻa i ko mākou ʻoiaʻiʻo ʻaʻole he mea ʻē aʻe ma mua o ka simulation kamepiula i hoʻonohonoho pono ʻia. Wahi a kēia manaʻo, hoʻokumu ʻia kā mākou mau kānāwai kino a me nā ʻike e nā kaʻina helu helu o kahi ʻōnaehana holomua. ʻOiai noʻonoʻo, ua huki kēia manaʻo i ka manaʻo mai ka poʻe ʻepekema a me nā akeakamai ma muli o kāna mau hopena hoihoi.

ʻO ka manaʻo o ka ʻoiaʻiʻo ma ke ʻano he hoʻopunipuni i hoʻi mai i Helene kahiko, me ka poʻe akeakamai e like me Plato e noʻonoʻo nei i ka mea ma ke ʻano he hōʻike a hoʻopunipuni paha. I kēia mau lā, ua ulu kēia manaʻo i ka manaʻo o ka mea maoli i hoʻohālikelike ʻia, i hoʻoulu ʻia e nā holomua i ka ʻenehana kamepiula a me nā ʻenehana kikohoʻe. ʻO ka manaʻoʻiʻo i lalo ʻo ke ʻano maoli o ka ʻoiaʻiʻo ma waho o ke aupuni kino.

ʻOiai ke ʻike nei kekahi poʻe ʻepekema i ka manaʻo o ke ao holoʻokoʻa i hoʻohālikelike ʻia, ke kānalua nei kekahi poʻe. He paʻakikī ka ʻimi ʻana i nā anomalies e hōʻike ana i ke ʻano hoʻohālikelike o kā mākou ʻoiaʻiʻo, ʻoiai ke ulu nei ko mākou ʻike i nā kānāwai o ka physics.

Ua noi ʻia kahi hoʻokolohua hiki ke hoʻāʻo i ka manaʻo o ke ao holoʻokoʻa ma kahi noiʻi 2022 me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili ʻike, e helu ana i ka mālama ʻana a me ka kamaʻilio ʻana o ka ʻike. Ma kēia noiʻi, ua hoʻokomo ʻia kahi kānāwai hou o ka physics i kapa ʻia ʻo ke kānāwai lua o ka infodynamics. Ua ʻōlelo kēia kānāwai ʻo ka ʻike entropy, ka awelika o ka ʻike i lawe ʻia e kahi hanana, pono e mau a emi paha i ka manawa. Hoʻohālikelike kēia me ke kānāwai ʻelua o ka thermodynamics, ʻoiai ke piʻi mau nei ka entropy.

Hāʻawi ke kānāwai ʻelua o ka infodynamics i kahi kosmological pono a loaʻa nā hopena lōʻihi. Hiki iā ia ke wehewehe i ke ʻano o ka ʻike genetic, ka hiki ʻana mai o nā genetic mutations, phenomena in atomic physics, a me ka loli manawa o ka ʻikepili kikohoʻe. Eia kekahi, hāʻawi ia i ka ʻike i ka mana o ka symmetry i ke ao holoʻokoʻa.

He hopena koʻikoʻi kēia ʻike no nā ʻano ʻano like ʻole, me ka noiʻi genetic, evolutionary biology, physics, matematika, a me ka cosmology. Hōʻike ia i ka hiki ʻana o kā mākou ao holoʻokoʻa he hana hoʻohālikelike a i ʻole kamepiula paʻakikī.

