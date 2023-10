ʻO ke kānāwai ʻelua o Infodynamics a me ka Simulated Universe Theory

Hōʻike ka manaʻo o ke ao holoʻokoʻa i ko mākou ʻoiaʻiʻo he kamepiula simulation, me nā galaxies, planeta, a me nā mea ola i hoʻonohonoho pono ʻia. ʻO kēia manaʻo, ka mea i loaʻa i ka manaʻo mai ka poʻe ʻepekema a me ka poʻe akeakamai, ke manaʻo nei ʻo nā kānāwai kino e hoʻokele ana i ko mākou ao holoʻokoʻa he algorithms wale nō. Hoʻokumu ʻia kā mākou mau ʻike e nā kaʻina hana helu o kahi ʻōnaehana holomua. ʻOiai noʻonoʻo, ua hōʻailona kēia manaʻo i ka moʻomeheu kaulana, e ʻike ʻia ana ma nā kiʻiʻoniʻoni e like me The Matrix.

Hiki ke hoʻihoʻi ʻia ka manaʻo o ka ʻoiaʻiʻo i Helene kahiko, kahi i manaʻo ai ka poʻe akeakamai e like me Plato i ke ao honua he hōʻike a hoʻopunipuni paha, me ka ʻoiaʻiʻo maoli e noho ana i ke aupuni o ka noʻonoʻo a me ka ʻuhane. I kēia mau lā, ua ulu kēia manaʻo i loko o ka manaʻo ʻo ka honua honua a me ka ʻike he ʻāpana o ka mea maoli. ʻO nā holomua hou i ka ʻenehana a me nā ʻenehana kikohoʻe ua hoʻonui hou i kēia hoʻonui ʻana o ka idealism, kahi i ʻoi aku ai ke ʻano maoli o ka ʻoiaʻiʻo i ke kino.

I loko o ke kaiāulu ʻepekema, ua hoʻāla ka manaʻo o ke ao holoʻokoʻa i ka hoihoi a me ka kānalua. Ke manaʻo nei kekahi poʻe ʻepekema inā he simulation ko mākou ʻoiaʻiʻo, aia paha nā glitches a i ʻole nā ​​hiʻohiʻona e kumakaia i kona ʻano hoʻohālikelike. Eia nō naʻe, he paʻakikī ka loaʻa ʻana o nā hōʻike o kēia mau anomalies, ʻoiai e ulu mau ana ko mākou ʻike i nā kānāwai o ka physics. I kēia manawa, ʻaʻohe kumu hoʻohālikelike e hoʻokaʻawale i waena o kahi mea i hoʻohālikelike ʻia a me ka ʻike ʻole.

I loko o kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma AIP Advances, ua hāʻawi kekahi ʻepekema i kahi kānāwai hou o ka physics i kapa ʻia ʻo ke kānāwai lua o ka infodynamics, e kākoʻo ana i ke kumumanaʻo o ke ao holoʻokoʻa. ʻO kēia kānāwai, e pili ana i ka ʻikepili ʻike, ʻōlelo ʻo ka "information entropy" o kahi hanana e noho mau a emi paha i ka manawa, a hiki i kahi waiwai liʻiliʻi ma ke kaulike. Ke kū'ē nei kēia kānāwai i ke kānāwai lua o ka thermodynamics, no ka mea, e hōʻemi ana ka ʻike entropy i ka manawa i ka piʻi ʻana o ka entropy.

ʻO ke kānāwai ʻelua o ka infodynamics, e like me ke aʻo ʻana, ʻike ʻia he pono cosmological me nā hopena ʻepekema ākea. Hiki iā ia ke wehewehe i ke ʻano o ka ʻike genetic a me ka hoʻololi ʻana o ka genetic, a me nā phenomena i ka atomic physics a me ka loli manawa o ka ʻikepili kikohoʻe. ʻO ka mea nui, hāʻawi kēia kānāwai i ka wehewehe ʻana no ka mana o ka symmetry i ke ao holoʻokoʻa, ʻoiai ʻo nā mokuʻāina symmetry kiʻekiʻe e pili ana i ka entropy ʻike haʻahaʻa.

ʻO ka loaʻa ʻana o ke kānāwai ʻelua o ka infodynamics he mau hopena koʻikoʻi no nā kahua e like me ka noiʻi genetic, evolutionary biology, genetic therapies, physics, matematika, a me ka cosmology. Hōʻike ʻia ʻo ko mākou ao holoʻokoʻa, me kāna mau hana paʻakikī a me nā kaʻina hana, he hana hoʻohālikelike a i ʻole he ʻōnaehana kamepiula nui. Ma ka hoʻonui ʻana i ka hōʻemi ʻikepili a me ka ʻike ʻike, e mālama kēia simulation i ka mana computational a hōʻemi i nā koi ʻikepili.

ʻOiai e mau ana ka manaʻo o ke ao holoʻokoʻa i hoʻohālikelike ʻia, ʻo ke kānāwai lua o ka infodynamics e hāʻawi i kahi ʻepekema ʻepekema hiki ke ʻimi i kona kūpono. Pono nā noiʻi a me nā hoʻokolohua hou e hoʻāʻo a hōʻoia i kēia kānāwai, hiki ke hoʻomālamalama i ke ʻano maoli o kā mākou ʻoiaʻiʻo.

