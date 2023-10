ʻOi aku ka maʻamau o nā Honua-nui a puni nā Dwarf ʻulaʻula? ʻAʻole paha

ʻO ka ʻimi ʻana i nā exoplanets hiki ke noho ʻia e nānā pinepine i nā honua honua, me ka noʻonoʻo ʻana ʻo ka Honua wale nō ka honua i ʻike ʻia. ʻO ka hauʻoli hou i hoʻopuni ʻia i ka ʻike ʻia ʻana o ʻehiku mau honua honua e hoʻopuni ana i kahi hoku dwarf ʻulaʻula i loko o ka ʻōnaehana TRAPPIST-1, e alakaʻi ana i ka manaʻo e ʻoi aku ka maʻamau o ia mau hīkū a puni nā dwarf ʻulaʻula ke hoʻohālikelike ʻia me nā hōkū e like me ka Lā. Eia naʻe, hōʻike ʻia nā noiʻi hou.

Ua hoʻomaka ka ʻimi no nā exoplanets me ka NASA Kepler space telescope, kahi i ʻike ʻia ma kahi o 5,000 exoplanets, me nā kaukani hou e kali ana i ka hōʻoia. ʻO nā ʻike mua mai Kepler i hōʻike ʻia ua ʻoi aku ka nui o nā exoplanets ka nui o ka Honua ma nā wahi noho a puni M-dwarfs (red dwarfs). Eia naʻe, i ka hala ʻana o ka manawa, ua ala mai nā kānalua no ka pololei o ka ʻikepili a Kepler.

ʻO ka haʻawina hou, i kapa ʻia ʻo "No Evidence for More Earth-sized Planets in the Habitable Zone of Kepler's M versus FGK Stars," i kākau ʻia e Galen Bergsten o ke Kulanui o Arizona, e hoʻohālikelike i nā manaʻo mua. Hōʻike ʻo ia i ka paʻakikī o ka ʻike pono ʻana o nā hōkū honua i loko o ka wahi noho, ʻoiai no nā M dwarf.

Ua hoʻolālā ʻia ʻo Kepler e nānā i nā hōkūhele like ʻole o ka Honua a puni nā hōkū e like me ka Lā, akā ua hoʻopau ka hana ʻole o ka mīkini i kāna nānā ʻana i ka wā lōʻihi, e pale ana i kahi noiʻi hohonu. No laila, pono ka po'e noi'i e hilina'i i ka 'ikepili li'ili'i a Kepler no ka mana'o i ka hiki 'ana mai o ka Honua-nui a puni nā dwarfs 'ula'ula. Ua hōʻike ʻia nā haʻawina mua i nā helu nui o kēia mau hīnaʻi, akā ke hōʻike nei ka noiʻi hou ʻaʻole pololei nā hopena a Kepler, no laila ʻaʻole hiki ke hilinaʻi ʻia ka nui o nā hanana i manaʻo ʻia.

Ma ka hoʻohana ʻana i ka mokulele Gaia, ka mea e ana pololei i nā waiwai o nā hōkū, hōʻike ka haʻawina he nui a ʻoi aku ka wela o nā hōkū o Kepler ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. Hōʻike ka ʻikepili i hoʻomaikaʻi ʻia e Gaia i ka pololei ʻole o nā hopena a Kepler a hoʻohaʻahaʻa hou i ka manaʻo o ka nui o ka honua i mea maʻamau a puni nā dwarf ʻulaʻula.

ʻOiai ke hoʻohālikelike nei ka noiʻi i nā kuhi mua, he mea nui e hoʻomaopopo he paʻakikī ka loaʻa ʻana o nā honua like me ka Honua ma muli o ka paʻakikī o ka ʻike ʻana i nā transit a puni nā dwarf ʻulaʻula. Eia kekahi, ʻo ka noho ʻana o nā hīnaʻi ʻulaʻula ʻulaʻula ke kumu o ka maopopo ʻole, no ka hiki ke kiʻekiʻe o ka radiation kiʻekiʻe a me nā lewa paʻa ʻole.

Nui aʻe nā mea e aʻo ai e pili ana i nā exoplanets ka nui o ka Honua, nā ʻano hōkū like ʻole, a me ko lākou mau wahi noho. I ka loaʻa ʻana o ka ʻikepili pololei a hana nā ʻepekema i nā noiʻi hou aʻe, e hoʻomau ka hohonu o ko mākou ʻike. Ke hoʻomau nei ka ʻimi e hoʻoholo i ka laha ʻana o ka honua i nā wahi noho, ma kahi o nā ʻulaʻula a me nā hōkū e like me ka Lā.

