Hiki i ka ʻāina ʻo Newfoundland ke hōʻike i ke ola ma Mars

Ke noiʻi nei ka mea noiʻi ʻo Penny Morrill i ka ʻāina kūʻokoʻa o Newfoundland's Tablelands ma Gros Morne National Park, kahi āna i manaʻoʻiʻo ai he mau ʻike koʻikoʻi i ka hiki ke ola ma Mars. ʻO ka Tablelands, i haku ʻia me nā pōhaku peridotite ʻalani, ua like ia me ka ʻāina ʻo Martian a loaʻa i ka nui o nā metala ʻawaʻawa e pale ai i ke ola o nā mea kanu. ʻO ka noiʻi a Morrill, i kākoʻo ʻia e ka Canadian Space Agency, e kālele ana i ka loaʻa ʻana o nā hua bacteria ma ke kahawai kūloko e ola ana i nā wai pH kiʻekiʻe ma muli o kahi hana kūlohelohe i kapa ʻia ʻo serpentinization. Manaʻo ʻo ia e hiki mai ana ka serpentinization ma Mars a manaʻo e hoʻomaopopo i ka mea e hiki ai i ka Tablelands ke hōʻike e pili ana i ka hiki ke ola i hala a i kēia manawa ma ka Red Planet.

ʻO ka Serpentinization ka hopena ma waena o ka wai lepo a me nā pōhaku peridotite, e hana ana i nā kūlana koʻikoʻi no ke ola. Hoʻonui ka pH kiʻekiʻe i nā pae e like me ka bleach, e lilo ia i wahi paʻakikī no nā meaola. Eia nō naʻe, ua ʻike ʻo Morrill a me kāna hui i nā hua bacteria ma ka Tablelands e hiki ke ola i kēia mau kūlana ma o ka hoʻohana ʻana i ka carbon monoxide ma ke ʻano he kumu ikehu, ma mua o ka carbon dioxide e like me ka hapa nui o nā meaola. Hōʻike kēia ʻike i ka hiki ke loaʻa kahi kaiaola kūʻokoʻa i hoʻokumu ʻia i ka serpentinization.

Ua alakaʻi ʻia ka noiʻi ʻana a Morrill i ka ʻike ʻana i nā pūnāwai carbonate keʻokeʻo ma ka Tablelands, kahi e hōʻike ai i nā wahi i hana ʻia ai ka serpentinization. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau pūnāwai, manaʻolana ʻo ia e ʻike i nā hōʻike o ke ola a i ʻole nā ​​biomolecules i lawe ʻia i ka ʻili me ka ʻole o ka pono o ka wili nui ʻana. Manaʻo ʻo ia aia nā kaiaola like ʻole ma Mars, e hoʻolilo ana i kēia mau pūnaewele i mau pahuhopu no ka ʻimi e hiki mai ana.

Ke aʻo nei kekahi mea noiʻi ʻo Haley Sapers i ka pilina ma waena o ka serpentinization a me ka hiki ʻana o ka methane ma Mars. Ke nānā aku nei ʻo Sapers i ka methane e kahe ana i loko o nā pūnāwai anu paʻakai loa ma ka mokupuni ʻo Axel Heiberg ma Nunavut, Kanada, kahi mea hoʻohālikelike no ka hoʻokuʻu ʻana i ka methane e hiki mai ana ma Mars.

ʻOiai ke hoʻomau nei ka noiʻi a ʻike ʻia nā pane, ke hoʻomau nei nā noiʻi ma Newfoundland a me Nunavut i ka hoihoi o ka lehulehu a hāʻawi i ka hiki ke wehe i nā mea huna e pili ana i ka hiki ke ola ma waho o ka Honua.

Nā kumu: CBC News, NASA