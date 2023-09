ʻO ka hoʻoikaika ʻana o ke ʻano 3D o DNA i ka hoʻololi ʻana i ka maʻi maʻi

Ua ʻike ʻia kahi noiʻi hou e pili ana ke ʻano a me ke ʻano o ka DNA, ma waho aʻe o kāna code genetic, i ka hōʻiliʻili ʻana o nā mutation kumu o ka maʻi kanesa. Ke ʻimi nei kēia haʻawina i ka manaʻo o "genomic topography," e pili ana i nā mea o ka genome e hele ana ma mua o ke kaʻina o nā molekala DNA. Loaʻa iā ia nā mea e like me ka paʻa o ka wili ʻana o DNA a me ka hoʻāla ʻana o kekahi mau genes i nā ʻāpana like ʻole.

ʻO ka noiʻi, i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Cell Reports, nānā i nā hui ma waena o nā hiʻohiʻona topographical o DNA a me nā ʻano ʻike o ka hoʻololi ʻana i ka maʻi kanesa ma waena o nā ʻano maʻi kanesa. Ma ke aʻo ʻana ma luna o 5,000 mau hōʻailona maʻi mai 40 mau ʻano maʻi maʻi ʻē aʻe, ʻike ka noiʻi i nā hiʻohiʻona topographical 516 e hoʻomaopopo i ko lākou mana i ka wahi o nā mutations genetic.

ʻO kekahi o kēia mau hiʻohiʻona e pili ana i ka manawa a me kahi o nā hoʻololi ʻana i ka wā o ke kaʻina transcription, he mea koʻikoʻi ia no ka unuhi ʻana i ka DNA i RNA. Hoʻopili ʻia nā mea ʻē aʻe i nā protein i kapa ʻia ʻo histones, kahi i hoʻopili ʻia e DNA, a me ke ʻano o ka DNA ʻeha. ʻO kekahi hiʻohiʻona e pili ana i kahi protein i kapa ʻia ʻo CTCF, nāna e hoʻoponopono i ke ʻano 3D o chromatin, ka paʻakikī i hana ʻia e DNA a me nā histones. Hiki iā CTCF ke hana i ka DNA e hana i nā puka chromatin paʻa loa.

Wahi a ka noiʻi ʻana, hiki mai kekahi mau ʻano hoʻololi e pili ana i ka ʻai ʻana i ka waiʻona ma ke kaʻina hana o ka hoʻopiʻi cell. Ua ʻike ʻia kēia ʻano ma ke poʻo a me ka ʻāʻī, esophageal, a me nā pūnaʻi maʻi maʻi ate. Eia hou, ua ʻike nā mea noiʻi e hiki ke hoʻopili ʻia nā hiʻohiʻona topographical ʻokoʻa i nā hoʻololi ʻana e hopena i nā loli like i nā "leka" DNA i ka maʻi maʻi maʻi. Hōʻike kēia i nā kumu kumu like ʻole o kēia mau mutation.

ʻOiai ke hāʻawi nei ka haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i nā mutations kikoʻī o ka maʻi kanesa, nui ka mea e hoʻomaopopo ʻia e pili ana i ke kuleana o ka topography DNA. Hiki i nā noiʻi e hiki mai ana ke ʻimi i ka loulou ma waena o nā kūlana genetic a me nā hiʻohiʻona topographical o DNA a me ka noiʻi ʻana i nā pilina ma waena o nā mea kūlohelohe like ʻole a me nā hoʻololi ʻana i ka maʻi kanesa. Ma ka ʻimi hou ʻana i kēia mau hui, manaʻo ka poʻe noiʻi e wehe i ke kumu o ka hoʻohālikelike ʻana o DNA i ka ulu ʻana o ka maʻi kanesa.

Ma ke ʻano o nā noi, ua loaʻa i ka haʻawina kāna ʻikepili ma o ka ʻikepili COSMIC, hiki ke kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau i manaʻo ʻia. Eia nō naʻe, pono e hoʻomaopopo ʻia ua loaʻa i ke aʻo ʻana kekahi mau palena, no ka mea, ua hōʻiliʻili ʻia ka ʻikepili topographical mai kahi hui like ʻole o nā maʻi ma mua o ka ʻikepili mutation cancer. Hiki i nā noiʻi hou aku me ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia mai nā cell like ʻole ke hāʻawi i nā hopena like ʻole.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hōʻike kēia haʻawina i ke koʻikoʻi o ka noʻonoʻo ʻana i ke ʻano 3D o DNA i ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻano o ka hoʻololi ʻana i ka maʻi kanesa. Ma ka wehe ʻana i ka paʻakikī o ka topography genomic, manaʻo ka poʻe ʻepekema e hoʻonui i ko lākou hiki ke pale, mālama, a hoʻomaopopo i nā ʻano like ʻole o ka maʻi kanesa.

Sources:

- ʻO ka noiʻi noiʻi i paʻi ʻia ma Cell Reports

– ʻO Kauka Katerina Gurova, ka Luna Hoʻokele o ka Oncology ma Roswell Park Comprehensive Cancer Institute

- ʻO Fulai Jin, Luna Nui o Genetics ma Case Western Reserve University