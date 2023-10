ʻOi aku ka ikaika ma mua o ke kila i hana ʻia me ka DNA a me ke aniani

Ua kūkulu nā kānaka ʻepekema mai Columbia University, University of Connecticut, a me ka US Department of Energy's Brookhaven National Laboratory i kahi mea ʻoi aku ka ikaika ma mua o ke kila. Ma ka hui pū ʻana, ua hui nā mea noiʻi i ka DNA, ka mea olaola e mālama i ka ʻike genetic, me ka silica, ʻo ia ka mea nui o ke aniani, e hana i ka mea hou.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa o DNA ʻo ia kona hiki ke hana i nā hale 3D paʻakikī, a i ʻole origami, ma o ka hoʻopaʻa ʻana o nā nucleotides. Hiki i kēia mau hale DNA ke hana ma ke ʻano he mau poloka kūkulu hale e hoʻohui iā ia iho i nā hale lattice nui aʻe. Ma ka uhi ʻana i kēia mau papa DNA me kahi ʻāpana silica lahilahi, ua hiki i nā mea noiʻi ke hana i kahi mea māmā a ikaika loa. Hoʻokomo pū ka mea i nā loina o ka biomineralization, ʻo ia ke kaʻina hana e hana ai ka ʻiʻo ola i nā minerala e hoʻonui ai i kona paʻakikī.

Ua hoʻohana nā kānaka ʻepekema i ka nanoindentation, kahi hoʻāʻo mechanical kūikawā, e ana i ka ikaika o ka mea. Ua ʻike lākou he ʻehā ʻoi aku ka ikaika ma mua o ke kila, ʻoiai ʻo kona mānoanoa ma kahi o ʻelima mau manawa haʻahaʻa. ʻO ka ikaika a me ke kūpaʻa o ka mea i loaʻa mai kāna hui kūʻokoʻa o ka DNA a me ka silica, a me kona ʻano nanoscale. Wehe kēia i nā mea hou no ka ʻenekinia a me nā noi pale.

Hoʻolālā nā mea noiʻi e noiʻi hou aku i ka hoʻohana ʻana i nā mea ʻē aʻe, e like me ka carbide ceramics, e hana i nā mea māmā ikaika. Ua paʻi ʻia kā lākou mau ʻike ma ka puke pai ʻo Cell Reports Physical Science. Hiki i kēia holomua ke loaʻa nā hopena koʻikoʻi no ka hoʻomohala ʻana i nā mea hou a me nā ʻenehana i ka wā e hiki mai ana.

Nā wehewehena:

- DNA: He mole e lawe ana i ka ʻike olaola a aʻo i nā cell i ke ʻano o ka hana ʻana, ulu, a hoʻohua hou.

- Silica: ʻO ka mea nui o ke aniani, kahi mea paʻakikī a palupalu.

– Origami: ʻO ke akamai o ka pelu ʻana i ka pepa i loko o nā hoʻolālā paʻakikī.

- Nucleotides: ʻO nā poloka kūkulu o DNA.

- Biomineralization: ʻO ke kaʻina hana e hana ai ka ʻiʻo ola i nā minerala e hoʻonui ai i ka paʻakikī.

