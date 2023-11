Hōʻike ka Early Universe i nā ʻike kamahaʻo: Hōʻike nā Galaxies ʻōpio i ka hoʻokumu ʻana i nā mea i manaʻo ʻole ʻia.

Ua loaʻa i kahi hui o nā astrophysicists mai Northwestern University i nā ʻike hoihoi e pili ana i ka hoʻomohala ʻana o nā aniani o ke ao holoʻokoʻa me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mai ka James Webb Space Telescope (JWST). Ua nānā ka poʻe noiʻi i nā galaxies "'ōpiopio" i hoʻokumu ʻia i ʻelua a ʻekolu mau piliona makahiki ma hope o ka Big Bang, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i ko mākou kumu honua.

ʻO ka mea maʻamau, ʻo ke aʻo ʻana i nā galaxies mamao e like me ka nānā ʻana i ka wā, me ka mālamalama e lawe i nā piliona makahiki a hiki iā mākou. Ua hōʻike ka ʻikepili o ka hui i ka Chemical Evolution Constrained me ka hoʻohana ʻana i nā Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) Survey i nā ʻike i manaʻo ʻole ʻia. ʻAʻole ʻoi aku ka wela o kēia mau galaxies ma mua o ka mea i manaʻo ʻia akā he mea kupanaha pū kekahi i loko o nā mea kaumaha e like me ka nickel.

I ka hoʻohana ʻana i kahi kiʻi i haku ʻia mai ka mālamalama i hōʻiliʻili ʻia mai nā galaxia he 23, ua ʻike ka hui noiʻi i ka loaʻa ʻana o ʻewalu mau mea: Hydrogen, helium, nitrogen, oxygen, silicon, sulfur, argon, a me nickel. ʻOiai i manaʻo ʻia nā mea māmā, ʻo ka hiki ʻana mai o ka nickel, kahi mea kaumaha ma mua o ka hao, he hōʻike kupaianaha.

He mea kakaikahi ka nānā ʻana i ka nickel ma nā galaxies lōʻihi, ʻoiai ma nā galaxes kahiko kokoke iā mākou. ʻO ka maʻamau, ʻike ʻia ka nickel ma hope o nā pōʻai ola he nui o nā hōkū, ma o nā supernovas, a me ka hoʻohui ʻana a me ka hoʻolaha ʻana o nā mea kaumaha a puni ka galaxy. ʻO ka loaʻa ʻana o ka nickel e hōʻike ana i kahi mea kūʻokoʻa e pili ana i nā hōkū i loko o kēia mau galaxies mua.

ʻO ka mea kākau alakaʻi o ke aʻo ʻana, ʻo ke kōkua ʻo Polofesa Allison Strom, ke kuhi nei e pili ana ka ʻike kiʻekiʻe o ka wela o kēia mau galaxia ʻōpio i kā lākou haku melemele. Ua wehewehe ʻo ia he hōʻike ʻana o nā mahana galaxy ʻokoʻa i kā lākou DNA kemika ʻokoʻa, no ka mea, pili maoli ka mahana a me ke kemika o ke kinoea i loko o nā galaxies.

Ke wehe nei kēia noiʻi ʻāina i nā nīnau hou e pili ana i ke ao holoʻokoʻa a me ka hoʻokumu ʻana o nā galaxies. Ua paʻi ʻia nā ʻike o ke aʻo ʻana ma The Astrophysical Journal Letters, e hoʻomālamalama ana i nā kaʻina hana paʻakikī a paʻakikī hoʻi i hoʻokumu i kā mākou mōʻaukala honua.

NPP

1. He aha ka mea i hōʻike ʻia e ka haʻawina e pili ana i nā ʻanuʻu o ke ao holoʻokoʻa?

Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻoi aku ka wela o ke ao holoʻokoʻa "'ōpiopio" ma mua o ka mea i manaʻo ʻia a loaʻa nā mea koʻikoʻi e like me ka nickel, he mea kakaikahi i nā galaxies mamao.

2. He aha nā ʻenehana i hoʻohana ʻia no ke aʻo ʻana i kēia mau galaxia?

Ua hoʻohana nā astrophysicists i ka ʻikepili mai ka James Webb Space Telescope (JWST) a me ka Chemical Evolution Constrained me ka hoʻohana ʻana i nā Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) Survey. Ua hui pū lākou i nā lōʻihi hawewe māmā i hōʻiliʻili ʻia mai nā galaxia he nui e hana i kahi kiʻi hui.

3. No ke aha he mea koʻikoʻi ka noho ʻana o ka nickel?

ʻIke pinepine ʻia ʻo Nickel ma nā ʻanuʻu kahiko kokoke iā mākou, ma hope o nā pōʻai he nui o nā supernova a me ka synthesis o nā mea kaumaha. ʻO kona noho ʻana ma kēia mau galaxia ʻōpio e hōʻike ana i nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa i kā lākou heluna hōkū.

4. Pehea ka pili ana o ka galaxy wela a me ke kemika?

Manaʻo ka mea kākau alakaʻi o ke aʻo ʻana e pili ana nā mahana i ʻike ʻia o kēia mau galaxes i kā lākou haku mele ʻokoʻa. ʻO ka mahana a me ke kemika o ke kinoea i loko o nā galaxes i hui pū ʻia.