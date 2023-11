Wehe i nā mea pohihihi o ke aniani: e ʻimi ana i ke ʻano hana

ʻO Glass, kahi mea i hoʻohana ʻia no nā kenekulia i nā noi like ʻole, ke hoʻomau nei i ka hoʻowalewale i nā ʻepekema me kāna hoʻonohonoho atomic pilikia a me ka hana maʻamau paʻakikī. Eia nō naʻe, ʻo kahi holomua hou e kahi hui noiʻi i alakaʻi ʻia e Polofesa Motoki Shiga mai ke Kulanui ʻo Tohoku University's Unprecedented-scale Data Analytics Center ua hoʻomālamalama hou i kēia mea enigmatic.

ʻO ka manaʻo nui o ka noiʻi ʻana ma nā ʻano apo i loko o nā pūnaewele aniani i hoʻopaʻa ʻia. Ma ka hoʻomohala ʻana i nā ala hou e hoʻohālikelike ai i ke ʻano ʻekolu-dimensional a me nā symmetries o kēia mau apo, ua hiki i nā mea noiʻi ke wehe i nā ʻike waiwai. ʻElua mau hōʻailona, ​​​​ʻo "ka poepoe" a me ka "ʻoʻoleʻa," i hana koʻikoʻi i ka hoʻoholo ʻana i ka nui o nā ʻano apo i loko o ka silica crystalline a me ke aniani (SiO2).

ʻO ka mea kupanaha, ua hōʻike ʻia ka loiloi i ka hui ʻana o nā apo kū hoʻokahi i ke aniani, a me kekahi mau mea e like me nā mea i loaʻa i loko o nā kristal. Hoʻopiʻi kēia ʻike i ka manaʻo maʻamau ʻaʻole i hoʻonohonoho ʻia ke aniani a hōʻike ʻia aia nā kumu kumu i loko o kāna hoʻonohonoho ʻana i nā ʻātoma.

Eia kekahi, ua hoʻomohala ka hui noiʻi i kahi ʻenehana e ana i nā density atomic spatial a puni nā apo ma ka nānā ʻana i ko lākou kuhikuhi. Ua hōʻike kēia ala i ka anisotropy, e hōʻike ana ʻaʻole i hoʻoponopono like ʻia ka hoʻonohonoho atomic ma nā ʻaoʻao āpau. Kūlike kēia ʻike me nā hōʻike hoʻokolohua, e like me ka ʻikepili diffraction o SiO2, a hōʻike i nā wahi o ka hoʻonohonoho hoʻonohonoho kūloko i waena o ka maʻi āpau.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka hana maʻamau i loko o ke aniani he mau hopena lōʻihi. ʻAʻole ia e hāʻawi wale i nā ʻike i ka hoʻololi ʻana o ka pae, e like me ka vitrification a me ka crystallization, akā wehe pū kekahi i nā ala no ka hoʻomalu ʻana i nā hale a me nā waiwai. Hoʻoikaika ʻo Polofesa Shiga i ke koʻikoʻi o kēia holomua, me ka ʻōlelo ʻana, "Ke hāʻawi nei kā mākou loiloi kūleʻa i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻololi ʻana o ka pae…

Ke nānā nei i mua, hoʻolālā ʻo Shiga a me kāna hui e hoʻohana i kēia mau ʻenehana hou no ka ʻimi ʻana i nā mea aniani, me ka hoʻohana ʻana i nā ala hoʻokele ʻikepili e like me ke aʻo ʻana i ka mīkini a me ka naʻauao. Ke hoʻohiki nei kēia ʻano data-centric e wehe i nā mea hou a hoʻokele i nā holomua hou i ka noiʻi aniani.

Kumu Kumu: Mea Hoʻokaʻaʻike [DOI: 10.1038/s43246-023-00416-w]

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: No ke aha e paʻakikī ai ke ʻano o ke aniani ke hoʻomaopopo a hoʻokele?

A: ʻOiai ʻo kona mōʻaukala lōʻihi o ka hoʻohana ʻana, hoʻohilahila mau ke aniani i ka poʻe ʻepekema ma muli o kona hoʻonohonoho ʻana i ka atomic, e paʻakikī ai ka wehe ʻana i kāna hana maʻamau a hoʻolālā i nā mea pono.

Nīnau: He aha nā apo i loaʻa i ka poʻe noiʻi i loko o ke aniani a pehea ke ʻano o lākou?

A: Ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka hui ʻana o nā apo kū hoʻokahi i ke aniani, a me kekahi ʻano like me nā mea i loaʻa i loko o nā kristal, e kūʻē ana i ka manaʻo ʻaʻole i hoʻonohonoho ʻia ke aniani.

Nīnau: He aha ka anisotropy, a he aha ka mea i hōʻike ʻia e ka haʻawina e pili ana i ke aniani?

A: ʻO Anisotropy e pili ana i ka hoʻoponopono like ʻole o ka hoʻonohonoho atomic ma nā ʻaoʻao like ʻole. Ua hōʻike ʻia ke aʻo ʻana i ka anisotropy a puni nā ʻano apo i ke aniani, e hōʻike ana ʻaʻole like ke ʻano o ka hoʻonohonoho ʻana, akā hōʻike i nā ʻeke o ka maʻamau.

Nīnau: Pehea e kōkua ai ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano hana o ke aniani i ka hoʻomalu ʻana i nā hale a me nā waiwai?

A: ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā hiʻohiʻona i lalo o ke aniani e hāʻawi i nā ʻike i nā hoʻololi ʻāpana e like me ka vitrification a me ka crystallization. Eia kekahi, hiki iā ia ke hoʻomohala i nā wehewehe makemakika e pono ai no ka hoʻomalu ʻana i nā hale a me nā waiwai.

Nīnau: Pehea e ʻimi hou ai ka hui noiʻi i nā mea aniani i ka wā e hiki mai ana?

A: Hoʻolālā ka pūʻulu noiʻi e hoʻohana i nā ala e hoʻohana ʻia i ka ʻikepili e like me ke aʻo ʻana i ka mīkini a me ka naʻauao hana no ka hoʻomohala ʻana i nā kaʻina hana no ka ʻimi ʻana i nā mea aniani i nā kikoʻī nui loa, e wehe ana i nā ala hou no ka noiʻi a me ka hana hou.