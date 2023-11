ʻO ka wehe ʻana i nā mea huna o ke aniani silica: ka hana maʻamau i hūnā ʻia

He mea koʻikoʻi ke aniani i hoʻohana ʻia e nā kānaka no nā kenekulia, akā naʻe, he mea pohihihi kona ʻano atomika i nā ʻepekema. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana a me ka mālama ʻana i ke ʻano o ke aniani no ka hoʻolālā ʻana i nā mea hana pono. No ka hoʻomālamalama ʻana i kēia enigma, ua nānā ʻia kahi hui noiʻi i alakaʻi ʻia e Polofesa Motoki Shiga mai Tohoku University's Unprecedented-scale Data Analytics Center i nā ʻano apo i loaʻa i nā mea aniani.

No ka helu ʻana i ka hoʻolālā ʻekolu-dimensional a me nā ʻano like ʻole o kēia mau apo, ua hoʻomohala ka hui i nā hōʻailona hou: "pōʻai" a me "kaʻeleʻele." Ma ka hoʻohana ʻana i kēia mau hōʻailona, ​​ua hiki iā lākou ke ʻike i nā ʻano apo like ʻole i ka silica aniani (SiO2), ʻokoʻa kekahi i ke aniani a me nā mea ʻē aʻe e like me nā apo i loaʻa i loko o nā kristal.

Eia kekahi, ua hoʻomohala nā mea noiʻi i kahi ʻenehana e ana i nā density atomic spatial a puni kēia mau apo ma ka nānā ʻana i kā lākou kuhikuhi. Ua hōʻike ʻia kā lākou ʻike ʻana ʻaʻole kūlike ka hoʻonohonoho atomic i ke aniani ma nā ʻaoʻao āpau, e hōʻike ana i ka anisotropy. ʻO ka mea mahalo, ua ʻike pū lākou i nā wahi i hōʻike ʻia ai ka hoʻonohonoho atomika i ke ʻano o ka hoʻonohonoho ʻana a i ʻole ke ʻano maʻamau, ʻoiai ke ʻano ʻino o nā ʻātoma i loko o ka silica aniani.

ʻO ka ʻike ʻana i ka hana maʻamau huna i loko o ke aniani he mau hopena koʻikoʻi. Hoʻonui ia i ko mākou ʻike i ka hoʻololi ʻana o ka pae e like me ka vitrification a me ka crystallization o nā mea a hāʻawi i nā wehewehe makemakika e pono ai no ka hoʻomalu ʻana i nā hale a me nā waiwai.

Ke neʻe nei i mua, ua hoʻolālā ʻo Polofesa Shiga a me kāna mau hoa hana e hoʻohana i nā ala hoʻokele ʻikepili, e like me ke aʻo ʻana i ka mīkini a me AI, e ʻimi hou aku i nā mea aniani. Hāʻawi kēia mau ʻenehana i nā ala hoʻohiki no ka wehe ʻana i nā ʻike hou aʻe i nā mea huna o ke aniani a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i kāna mau pono hana.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. No ke aha he mea nui ka hoomaopopo ana i ke ano o ke aniani?

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano atomic o ke aniani no ka hoʻolālā ʻana i nā mea hana pono a me ka hoʻomalu ʻana i kā lākou waiwai.

2. He aha ka manaʻo o ka hui noiʻi?

Ua nānā ka pūʻulu noiʻi i nā ʻano apo i loaʻa i loko o nā mea aniani a hoʻomohala i nā hōʻailona hou e helu i ko lākou ʻano ʻekolu-dimensional a me nā symmetries.

3. He aha ka mea i ʻike ʻia e ka poʻe noiʻi e pili ana i ka hoʻonohonoho atomic i ke aniani?

Ua ʻike ka poʻe noiʻi ʻo ka hoʻonohonoho atomic i ke aniani e hōʻike ana i ka anisotropy, ʻo ia hoʻi ʻaʻole like ia ma nā ʻaoʻao āpau. Ua ʻike pū lākou i nā wahi kikoʻī kahi i hōʻike ʻia ai ka hoʻonohonoho atomika i kahi pae o ka hoʻonohonoho a i ʻole ka maʻamau.

4. Pehea kēia noiʻi e kōkua ai i ke kula?

Hāʻawi kēia noiʻi i ko mākou ʻike i ka hoʻololi ʻana o ka pae, e like me ka vitrification a me ka crystallization, a hāʻawi i nā wehewehe makemakika e pono ai no ka hoʻomalu ʻana i nā hale a me nā waiwai.

5. He aha nā hoʻolālā e hiki mai ana o ka hui noiʻi?

Hoʻolālā ka pūʻulu noiʻi e hoʻohana i nā ala hoʻokele ʻikepili e like me ke aʻo ʻana i ka mīkini a me AI e ʻimi hou i nā mea aniani a wehe i nā ʻike hou aʻe i ko lākou ʻano hoʻolālā.