ʻO ka ʻike ʻana o ka lā kamahaʻo i hoʻomālamalama i nā mea huna o ka lā

ʻO ka lā, me kona nani weliweli a me ka mana nui, hoʻomau i ka hoʻopio ʻana i nā ʻepekema honua. Ua ʻike ʻia nā hiʻohiʻona hou i loko o nā papa o kā mākou hoku kokoke loa i nā mea hou i ka noiʻi lā, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai nui i nā mea pohihihi i hala iā mākou no nā kenekulia.

Ua pohihihi ka poʻe ʻepekema i ka loli a me nā hewa i ʻike ʻia ma ka ili o ka lā. Ma mua, ua manaʻo lākou ua hoʻopili nui ʻia kēia mau ʻano e nā kumu o waho. Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻia ka noiʻi ʻana i ka honua i kahi pilina paʻakikī ma waena o nā papa o ka lā, e hōʻike ana i ka pilina ma waena o kēia mau ʻano a me nā kaʻina hana i loko.

ʻO nā ʻike hou loa, i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo mahalo ʻia "Solar Science", e hōʻike ana aia i loko o ka piko o ka lā kahi pūnaewele paʻakikī o nā māla magnetic. Ke hana nei kēia mau māla i ka ikaika hoʻokele ma hope o ka ebb a me ke kahe ʻana o ka hana o ka lā, e hoʻohuli ana i nā lā, nā lapalapa, a me nā mea ʻē aʻe o ka lā i ʻike ʻia ma luna o kona ili. ʻO ka mea kupaianaha, ʻo nā hiʻohiʻona hou i loaʻa i nā papa o ka lā he mea hoʻohui ia i ka mālama ʻana i kēia ʻupena magnetic, e hoʻomālamalama ana i kona hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i nā hana e hoʻokele ai i ka hana o ka lā i ka wānana a me ka hoʻēmi ʻana i ka hopena o nā ʻino o ka lā ma ka Honua. ʻO kēia mau ʻino, i hōʻike ʻia e ka hoʻokuʻu nui ʻana o ka ikehu o ka lā a me nā ʻāpana i ka lewa, hiki ke hoʻopau i nā kamaʻilio satelite, hoʻololi i nā mana mana, a hoʻoweliweli i nā astronauts a me nā mokulele. Ma ka wehe ʻana i nā mea paʻakikī o ka hana o loko o ka lā, manaʻolana ka poʻe ʻepekema e hoʻomaikaʻi i nā ʻōnaehana hoʻolaha mua a hoʻomohala i nā hana ʻoi aku ka maikaʻi e pale i kā mākou ʻenehana ʻenehana.

NPP:

Nīnau: Pehea ka hopena o ka ʻupena magnetic hou i ka hana o ka lā?

A: Ke hana nei ka ʻuenaena magnetic i loko o ke kumu o ka lā ma ke ʻano he mea hoʻoikaika ma hope o ka ebb a me ke kahe ʻana o ka hana o ka lā, me nā lā a me nā lapalapa o ka lā.

N: No ke aha he mea nui ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka lā?

A: He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka lā i ka wānana a me ka hoʻēmi ʻana i ka hopena o nā ʻino o ka lā ma ka Honua, hiki ke hoʻopau i nā ʻōnaehana kamaʻilio koʻikoʻi a me nā pūnaewele mana.

Nīnau: He aha nā pilikia o ka ʻino o ka lā?

A: Hiki i nā ʻino o ka lā ke hoʻopau i nā kamaʻilio satelite, hoʻololi i nā pahu mana, a hoʻopilikia i nā astronauts a me nā mokulele.