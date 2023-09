Ke ʻimi ʻana i nā Analogues Planetary: He puka makani i ke ola ʻokoʻa

I loko o ka mōʻaukala, hoʻokahi nīnau i hoʻopio i ka manaʻo o ka poʻe akeakamai a me ka poʻe ʻepekema like: "Ke ola nei ke ola ma kahi ʻē aʻe?" Ua hoʻoulu kēia nīnau i ko mākou ʻimi, e alakaʻi ana i ka noiʻi nui a me ka ʻimi ʻana i nā kino lani. Eia nō naʻe, ua kaupalena ʻia nā mikiona lewa e nā kaohi ʻenehana a me ke kālā, e paʻakikī ai ka ʻohi ʻana i ka ʻikepili pono. Ma kēia ʻimi ʻana, ua huli ka poʻe ʻepekema i ko lākou manaʻo i ka Honua ponoʻī a me ka manaʻo o nā analogues planetary.

ʻO nā analogues planetary nā wahi ma ka Honua e hoʻohālike i nā kūlana koʻikoʻi i loaʻa ma nā kino lani ʻē aʻe. ʻO kēia mau wahi, e like me nā wao nahele maloʻo o Mars a i ʻole ka lewa o Venus, e hāʻawi i nā ʻike i nā wahi kūpono kahi i ulu ai ke ola. Hāʻawi kēia mau analogues i ka poʻe ʻepekema e aʻo i nā kaiapuni e like me nā mahina mamao a me nā hōkū.

ʻO kahi hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka analogue planetary ʻo Lake Vostok ma Antarctica. Aia kēia loko subglacial ma lalo o kahi papa hau mānoanoa ʻehā kilomika, e like me nā kūlana i loaʻa ma ka mahina ʻo Jupiter, ʻo ʻEulopa. ʻOiai ke kaʻawale ʻana mai ka ʻili honua no nā miliona mau makahiki, ua hōʻike ʻia nā haʻawina i ka noho ʻana o nā microorganism i loko o ka uhi hau o Lake Vostok. ʻO kēia mau extremophiles, hiki ke ola i nā kūlana koʻikoʻi, ke manaʻo nei aia paha ke ola ma nā wahi i manaʻo ʻia he mea hoʻokipa.

ʻAʻole hoʻonui wale ka ʻimi ʻana i nā analogues planetary i ko mākou ʻike i ka puka ʻana o ke ola a me ka hoʻololi ʻana akā kōkua pū kekahi i ka hoʻohālike a me ka hoʻomākaukau ʻana no nā mikiona lewa e hiki mai ana. Ma ka hoʻāʻo ʻana i nā ʻenehana a me nā ʻenehana i nā kaiapuni koʻikoʻi ma ka Honua, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomaʻemaʻe i kā lākou mau ala a me nā mea hana no nā misionari i nā honua ʻē aʻe. Ua hoʻohana ʻia kēia ala e ka poʻe mākaʻikaʻi ma mua, e like me nā astronauts Apollo i aʻo i nā ʻano like ʻole a paʻakikī i ka Honua ma mua o ka holo ʻana i ka lewa.

ʻOiai ke hāʻawi nei nā analogues planetary i nā ʻike waiwai, pono nā ʻepekema e hoʻomaʻamaʻa makaʻala a pale i ka huki ʻana i nā hopena wikiwiki. ʻAʻole hiki i kēia mau analogues ke hoʻopili piha i nā kūlana pololei i loaʻa ma nā kino lani mamao. Eia nō naʻe, hāʻawi lākou i kahi hoʻomaka maikaʻi a alakaʻi no nā misionari e hiki mai ana. Ke hoʻomau nei ka noiʻi ʻana i nā kula e like me ka astrochemistry a me ka astrobiology, hiki iā mākou ke hoʻokokoke i ka pane ʻana i ka nīnau kahiko o ke ola ma mua o ko mākou honua.

