ʻO ka nalo ʻana o nā holoholona moana ma ka Pole Hema: He mea pohihihi i ka ʻilikai a me ke kai.

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i ka nalowale pohihihi o nā holoholona moana i hana ʻia ma waena o 390 a 385 miliona mau makahiki i hala ma ka Pole Hema. Hāʻawi ka noiʻi ʻana i ka ʻike hou i ka hopena hohonu o ke aniau a me ka hoʻololi ʻana o ka ʻilikai i nā kaiaola kai.

I ka wā Devonian Early-Middle, aia ka supercontinent Gondwana, kahi i komo i nā ʻāpana o kēia manawa o ʻApelika, ʻAmelika Hema, a me Antarctica, aia ma kahi kokoke i ka Pole Hema. Kūlike ʻole i ka ʻāina hau a mākou e hui nei me Antarctica, ua ʻike kēia ʻāina kahiko i ka piʻi ʻana o ka mahana a me ke kiʻekiʻe o ke kai, e alakaʻi ana i ke kahe nui ʻana.

Ua hopohopo ka poʻe ʻepekema i ka puka ʻana a me ka nalo ʻana o ka Malvinoxhosan biota, kahi hui o nā holoholona moana i ulu i nā wai anuanu. Aia kēia pūʻulu i nā ʻano iʻa like ʻole, a ua pau ka nui o ia mau mea i kēia manawa. Ma hope o ʻelua mau kenekulia o ka pohihihi, ua wehewehe ʻo Kauka Cameron Penn-Clarke, ka mea kākau alakaʻi o ka noiʻi, ua wehe ʻia ke kumu a me ka nalowale ʻana o kēia mau holoholona.

No ka noiʻi ʻana i kēia ʻano, ua hōʻiliʻili nā mea noiʻi a nānā i ka nui o ka ʻikepili fossil. Ma ka hoʻohana ʻana i nā ʻano analytical holomua, ua nānā pono lākou i nā papa pōhaku kahiko, aia kēlā me kēia me kāna moʻolelo mōʻalihaku kūʻokoʻa. Ua hōʻike ʻia ka hōʻike ʻana he 7 a 8 mau papa ʻokoʻa, e hōʻike ana i ka emi ʻana o ka nui o nā holoholona moana.

Ma ka hoʻohālikelike ʻana i kēia mau papa me nā ʻikepili kūlohelohe kahiko a me nā moʻolelo wela o ka honua, ua ʻike nā mea noiʻi i kahi mea weliweli. Ua loaʻa iā lākou ka pilina ikaika ma waena o ka emi ʻana o nā ʻano like ʻole o ke kai a me ka piʻi ʻana o ka ʻilikai a me nā loli aniau. I ka wā hoʻoluʻu honua i ulu ai ka biota Malvinoxhosan. ʻO nā kūlana ʻoluʻolu i hiki i kēia mau holoholona ke hana kūikawā, e pōmaikaʻi ana i nā pale wela circumpolar kokoke i nā pou. Eia naʻe, i ka hoʻomaka ʻana o ka piʻi ʻana o ka mahana, ua nalowale nā ​​holoholona Malvinoxhosan, e hana ana i ke ala no nā ʻano mea i kūpono i nā wai mahana.

ʻO ka hoʻololi ʻana i ka ʻilikai i kēia wā ua wāwahi paha nā pale kai kūlohelohe, hiki i nā wai equatorial mahana ke komo i ka Pole Hema. No laila, ua lanakila kēia mau ʻano wai mehana, e hōʻailona ana i ka make ʻana o nā mea ola kai Malvinoxhosan. ʻO ka haʻihaʻi ʻana o nā kaiaola polar ma muli o ka nalo ʻana o ka biota Malvinoxhosan he pōʻino a hiki ʻole ke hoʻihoʻi ʻia.

Ua wehewehe ʻo Kauka Penn-Clarke i kēia ma ke ʻano he "390 miliona mau makahiki pepehi kanaka pohihihi." Hōʻike nā ʻike o ka noiʻi ʻana ʻo nā hopena hui o nā loli i ka ʻilikai a me ka mahana ke kumu kumu e hoʻomaka ai kēia hanana hoʻopau. ʻOiai e pili ana kēia hanana kūikawā me nā mea i ʻike ʻia i ka wā Devonian Early-Middle Devonian, nele ka poʻe noiʻi i nā ʻōlelo kuhi makahiki.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka naʻau o ka polar kaiapuni a me nā kaiaola i nā loli i ka ʻilikai a me ka mahana, ʻoi aku ka nui o ka pilikia biodiversity i kēia manawa. Hōʻike ka haʻawina i ke ʻano mau o nā loli e kū nei ma nā ʻāpana polar. Hōʻike kēia mau ʻike i ka wikiwiki o ka pale ʻana a me ka mālama ʻana i kēia mau kaiaola pilikia.

