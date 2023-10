Kiʻi pololei o nā Glycans e hoʻopaʻa ana i nā biomolecules ma ka pae hoʻokahi-molecule

Ua hoʻomohala ʻia kahi ʻano microscopy e kiʻi i nā kiʻi o nā glycans i hoʻopaʻa ʻia i nā biomolecules kahi hui o nā mea hoʻokalakupua mai ka Max-Planck Institute for Solid-State Research, me ka hui pū ʻana me nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Tübingen a me ke Kulanui o Copenhagen. ʻO Glycans, ʻo ia hoʻi nā kaʻaleʻa i komo i loko o nā kaʻina hana olaola like ʻole, ʻike pinepine ʻia ma nā ʻili pūnaewele. ʻO kēia noiʻi, i paʻi ʻia ma Science, hōʻike i kahi holomua i nā ʻenehana kiʻi i ka pae hoʻokahi-molele.

He koʻikoʻi ko Glycans i ka hoʻopili ʻana i ka protein a ua aʻo nui ʻia ma muli o ko lākou koʻikoʻi i nā kaʻina olaola. I loko o kēia haʻawina, ua hoʻohana nā mea noiʻi i kahi ʻenehana electrospray no ka pana ʻana i nā glycans i hoʻopaʻa ʻia i nā molekole lipid a me ka protein (i ʻike ʻia ʻo glycosaminoglycans a me glycoconjugates) ma luna o ke kālā a me ke keleawe. Ua ʻae ʻia kēia no ke kiʻi pololei ʻana i nā molekala me ka hoʻohana ʻana i ka microscopy tunneling scanning.

Ma ka hoʻohana ʻana i kēia ʻano hana, ua hiki i ka hui noiʻi ke ʻike i nā monosaccharides kikoʻī i loko o nā kaulahao glycan a loaʻa nā ʻike i ka hoʻonohonoho ʻana a me nā kūlana pili o nā glycans ma nā iwi kuamoʻo. Ua hōʻike pū ka poʻe ʻepekema i ka hoʻohana ʻana o kēia ʻano kiʻi ma o ka hopu ʻana i nā kiʻi o nā glycans pili i ka oxygen i hoʻopaʻa ʻia i nā protein mucin, hiki ke kōkua i ka ʻike ʻana i nā biomarkers maʻi maʻi mua.

Loaʻa i kēia ʻenehana kiʻi kiʻi hou i nā hana noiʻi like ʻole, me ka ʻike ʻana i nā glycolipids ʻike ʻole a me nā glycoproteins. ʻO ka hiki ke ʻike i nā kaʻina a me nā wahi o nā glycans ma ka pae mole-mole hoʻokahi e hāʻawi i nā ʻike waiwai i nā waiwai kūkulu a me nā kuleana hana o kēia mau carbohydrates i nā kaʻina olaola.

Source: Kelvin Anggara et al, Nānā pololei o nā glycans i hoʻopaʻa ʻia i nā proteins a me nā lipids ma ka pae hoʻokahi-molele, ʻepekema (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856