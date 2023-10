Hiki i ka Dinuclear Ruthenium Complex ke koho kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe Photocatalytic CO2 hōʻemi

Ua holomua nui nā kānaka noiʻi ma ke Kulanui o Tsukuba ma ke kahua o ka ikehu hou ma o ka hoʻomohala ʻana i kahi dinuclear ruthenium (Ru) complex e hana ana ma ke ʻano he photocatalyst kūpono no ka hoʻololi ʻana i ka CO2 i carbon monoxide (CO). He ʻōlelo hoʻohiki maikaʻi kēia holomua no ka hoʻoponopono ʻana i ka pau ʻana o nā wahie fossil a me ka hakakā ʻana i ka hoʻomehana honua.

E like me ke kaʻina hana photosynthesis i loko o nā mea kanu, ʻo ka hoʻololi ʻana a me ka mālama ʻana o ka ikehu lā i ka ikehu kemika he mea koʻikoʻi no ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia kaiapuni. Ua hoʻohana ka hui i nā waiwai photocatalytic ikaika o ka Ru dinuclear complex no ka hoʻokō ʻana i ka hopena hoʻemi CO2 maikaʻi loa, e hopena ana i kahi koho ma luna o 99% no CO.

No ka hoʻokō ʻana i ka hoʻokolohua, ua ʻike ʻia kahi hui o dimethylacetamide a me ka wai, i loaʻa i ka Ru dinuclear complex ma ke ʻano he photocatalyst a me kahi mea hoʻohaʻahaʻa mōhai, ua ʻike ʻia i ka mālamalama me ka nalu waena o 450 nm i loko o kahi ea CO2. Ma hope o 10 mau hola, ua pau ka mea hoʻohaʻahaʻa a pau, a ua hoʻololi maikaʻi ʻia ka CO2 i CO.

Ua hoʻoholo nā mea noiʻi ʻo ka nui o ka nui o ka hopena o ka hopena ma 450 nm he 19.7%. ʻO ka mea kupaianaha, ua hoʻomaka ka ho'ēmiʻana CO2 photocatalytic me ka maikaʻi maikaʻi loa,ʻoiai i ka wā i hoʻemiʻia ka manaʻo CO2 mua i ka māhele kinoea i 1.5%. Hōʻike kēia ʻaneʻane hiki i nā CO2 i hoʻokomo ʻia ke hoʻololi ʻia i CO.

ʻO ka hoʻonui paʻa o ka Ru dinuclear complex hou i hoʻokumu ʻia i ka hopena chelating ikaika o ka ligand i hoʻohana ʻia. Hoʻopili nā ʻāpana ʻelua Ru complex o ka paʻakikī i ka photosensitization, e hoʻonui hou i kona kūpaʻa ma lalo o nā kūlana pane.

Manaʻo ka poʻe noiʻi e hoʻonui hou i ka hana catalytic o ka Ru complex e hana i kahi ʻōnaehana hopena hiki ke hoʻokele pono i ke kaʻina hana hoʻemi CO2, ʻoiai ma nā haʻahaʻa CO2 haʻahaʻa e like me ka lewa o ka Honua.

Ke wehe nei kēia noiʻi i nā mea hou no ka hoʻohana ʻana i ka ikehu o ka lā e hoʻohuli i ka CO2 i mau kemika i hoʻohui ʻia a hāʻawi i kahi ala hoʻohiki i ka hakakā ʻana i nā hopena maikaʻi ʻole o ka hoʻoiho kalapona.

Source: Journal of the American Chemical Society