ʻO nā Dinosaurs e like me nā malihini? E ʻimi i nā hiki o ke ola ʻokoʻa

Ua ʻimi lōʻihi ka poʻe ʻepekema i ka manaʻo o ke ola extraterrestrial, a ʻo kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka Monthly Notice of the Royal Astronomical Society ua manaʻo ʻia he manaʻo hoihoi - ʻaʻole hiki ke noho wale nā ​​dinosaur ma nā honua ʻē aʻe akā hiki ke helu ʻia he mau malihini. ʻOiai ua pau nā dinosaurs ma mua o 65 miliona mau makahiki ma ka Honua, ua ʻōlelo ka poʻe noiʻi ma ka ʻimi ʻana i nā pūhui i loaʻa i ka wā dinosaur akā ʻaʻole i loaʻa i kēia manawa ma kā mākou honua, hiki iā mākou ke ʻike i kēia mau mea kahiko ma nā wahi ʻē aʻe.

Hōʻike ka haʻawina i hoʻokahi mea koʻikoʻi e hiki ke alakaʻi i kahi ʻike honua - nā pae oxygen. ʻOiai ke kū nei nā pae oxygen o ka Honua i kēia manawa ma kahi o 21 pakeneka, i ka wā o nā dinosaurs, ʻoi aku ka kiʻekiʻe, ma 30 pakeneka. Ua manaʻo ʻia ua hāʻawi kēia ʻike oxygen kiʻekiʻe i ka kūleʻa a me ka mana o kēia mau mea prehistoric. Inā hiki ke ʻike ʻia nā pae oxygen like ʻole ma nā hōkūhele mamao, hiki ke loaʻa nā kūlana kūpono no ka noho ʻana o nā mea like dinosaur.

Hōʻike ka mea kākau alakaʻi ʻo Rebecca Payne mai ke Kulanui ʻo Cornell i ke koʻikoʻi o ka ʻimi ʻana i nā hōʻailona o kahi pae Phanerozoic, kahi manawa i ka mōʻaukala o ka Honua kahi i ulu ai ke ola paʻakikī, me nā dinosaurs. Hoʻopili ʻia ka manawa Phanerozoic i nā manawa āpau i ʻoi aku ka holomua o ke ola ma mua o nā mea ola hoʻokahi. Manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo ka ʻike ʻana i nā "māmā māmā" a i ʻole nā ​​​​mea hōʻailona ma nā honua ʻē aʻe e hiki ke hōʻike i ka loaʻa ʻana o nā ʻano ola ʻoi aʻe ma mua o nā microbes a me nā sponges.

Ua hōʻike ʻo Lisa Kaltenegger, ka mea kākau moʻolelo i ka manaʻolana e hiki ke maʻalahi ka ʻimi ʻana i nā planeta me nā pae oxygen kiʻekiʻe ma mua o ka Honua i ka ʻike ʻana i nā hōʻailona o ke ola, me ka hiki ʻole o nā dinosaur i ʻike ʻole ʻia ʻaʻole i loaʻa ma ko mākou honua. ʻO ka hiki ke loaʻa i nā dinosaur like ʻole e hoʻonui i ko mākou ʻike i ka ʻokoʻa a me ka ulu ʻana o ke ola ma ke ao holoʻokoʻa.

ʻOiai ʻo ka loaʻa ʻana o nā dinosaurs extraterrestrial e hoʻomau nei i ka noʻonoʻo, ua alakaʻi ʻia nā mea noiʻi e ka manaʻo o ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka honua a hoʻonui i ko mākou ʻike o ke ola ma waho o ka Honua. ʻO ka ʻimi ʻana i kēia mau nīnau ʻepekema hiki ke hoʻololi i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa a me ko mākou wahi i loko.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

Nīnau: Aia kekahi mau hōʻike o nā dinosaur e noho nei ma nā honua ʻē aʻe?



A: I kēia manawa, ʻaʻohe hōʻike paʻa o nā dinosaurs a i ʻole nā ​​mea ola ʻē aʻe e kū nei ma nā honua ʻē aʻe. Hōʻike ka haʻawina i kūkākūkā ʻia i ka hiki ke loaʻa nā dinosaur extraterrestrial e pili ana i ka ʻimi ʻana i nā pūhui a me nā kūlana i noho i ka wā o nā dinosaurs ma ka Honua.

Nīnau: Pehea e hiki ai i nā pae oxygen ke hoʻololi i ke ola o nā dinosaur?



A: ʻO nā pae kiʻekiʻe o ka oxygen i ka wā o nā dinosaurs ma ka Honua i manaʻoʻiʻo ʻia ua kōkua i kā lākou holomua. Inā loaʻa nā pae oxygen like ʻole ma nā hōkūhele ʻē aʻe, hiki iā ia ke hana i nā kūlana kūpono no ke ola ʻana o nā mea like me ka dinosaur.

Nīnau: Ke ʻimi nei ka poʻe ʻepekema i nā hōʻailona o ke ola ma nā honua ʻē aʻe?



A: ʻAe, ua hana nā ʻepekema i ka ʻimi ʻana i ke ola extraterrestrial no nā makahiki he nui. ʻO nā misionari like ʻole a me nā hana noiʻi, e like me ka ʻimi ʻana i nā exoplanets noho, e hoʻomau i ka ʻimi ʻana i ka hiki ke loaʻa nā hōʻailona o ke ola ma waho o ka Honua.

Nīnau: Hiki paha i ka loaʻa ʻana o nā dinosaur extraterrestrial ke hoʻololi i ko mākou ʻike i ke ola ma ke ao holoʻokoʻa?



A: ʻO ka loaʻa ʻana o nā dinosaur extraterrestrial a i ʻole nā ​​ʻano ola holomua ʻē aʻe e hoʻopilikia nui i ko mākou ʻike i ka ʻokoʻa a me ka ulu ʻana o ke ola. Manaʻo ia ua puka kūʻokoʻa ke ola ma nā wahi like ʻole o ke ao holoʻokoʻa, hiki ke hoʻonui i ko mākou ʻike i ka mea hiki.