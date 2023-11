Hiki i nā Dinosaurs ke holo ma nā Honua ʻē aʻe: E ʻimi ana i ka Oxygen a me Phanerozoic Stage

ʻO kahi haʻawina haʻahaʻa honua i paʻi ʻia ma ka Monthly Notice of the Royal Astronomical Society ua hoʻoluliluli i ke kumu o ka paleontology a ua hoʻopau i ka noʻonoʻo o nā ʻepekema honua. ʻAʻole like me ka manaʻo lōʻihi ua pau nā dinosaurs ma ka Honua, ua manaʻo ka poʻe noiʻi i kēia manawa e holo mau kēia mau mea nani i nā honua ʻē aʻe o ke ao holoʻokoʻa.

ʻO ke kumu nui o kēia kuhiakau hoihoi e pili ana i ka ʻimi ʻana i ka oxygen. I ka wā o nā dinosaurs, ua ʻike ka Honua i nā pae oxygen ma kahi o 30%, ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o ka 21% i loaʻa ma kā mākou honua i kēia lā. Hiki i kēia mau pae oxygen kiʻekiʻe ke hana koʻikoʻi i ke kākoʻo ʻana i ke ola a me ka noho aliʻi ʻana o nā dinosaurs no nā miliona mau makahiki.

Ke hoʻonui hou aʻe nei i kēia manaʻo, manaʻo nā kānaka ʻepekema inā loaʻa nā pae o ka oxygen like ma nā hōkūhele mamao, hiki iā ia ke hana i nā kūlana kūpono no nā malihini e like me ka dinosaur e ulu a ulu. ʻO ka ʻimi ʻana i nā hōʻailona o ke ola ma nā hōkūhele ʻē aʻe ua hilinaʻi pinepine ʻia i nā kūlana kaiapuni o ka Honua i kēia manawa ma ke ʻano he kumu hoʻohālike. Eia nō naʻe, ua wehe kēia haʻawina i ka hiki ke paʻa i nā hōkū me nā pae oxygen kiʻekiʻe aʻe ma mua o ko ka Honua i kēia manawa ke kī i ka ʻike ʻana i nā dinosaur extraterrestrial.

Ke nānā nei nā mea noiʻi i ka ʻimi ʻana i nā hōʻike o kahi pae Phanerozoic ma nā honua ʻē aʻe. ʻO ka Phanerozoic he 12% wale nō o ka mōʻaukala o ka Honua akā ua hoʻopili ʻia ka manawa i ulu ai ke ola ma ko mākou honua ma mua o nā microorganism maʻalahi. Ma ka ʻike ʻana i nā manamana lima māmā e hōʻike ana i kahi pae Phanerozoic, manaʻo ka poʻe ʻepekema hiki iā lākou ke hoʻomaikaʻi i kā lākou ʻimi ʻana i nā ʻano o ke ola ʻoi aku ma mua o nā mea ola hoʻokahi.

Hāʻawi kēia noiʻi hoʻomaka i ka manaʻolana no ka ʻike ʻana ʻaʻole wale nā ​​hōʻailona o ke ola akā nā mea paʻakikī a nui hoʻi ma nā wahi ʻē aʻe o ka honua. Me nā kūlana kūpono a me kahi kaiapuni e hoʻomanaʻo nei i ka wā kahiko o ka Honua, hiki i ka ʻimi ʻana i waena o nā honua ke wehe i nā dinosaur i ʻike ʻole ʻia ma mua o ko mākou honua honua.

Ke hoʻomaka nei ka poʻe ʻepekema i kā lākou ʻimi, hiki ke loaʻa ka hiki ke ʻike i nā dinosaur malihini. Me he mea lā, ʻo ka nui o ke ao holoʻokoʻa e haʻalele i kahi lumi palena ʻole no ka ʻimi ʻana a me ka ʻike ʻana i nā mea kupanaha huna. ʻO wai ka mea ʻike i nā mea ʻē aʻe e kali nei i ka ʻike ʻia ma ka hohonu o ka honua? Ke hoʻomau nei ka ʻimi ʻana i ke ola extraterrestrial i mea hoʻohiwahiwa a hoʻoulu, e koi ana i nā palena o ko mākou ʻike a me ka noʻonoʻo.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

1. Hiki paha i nā dinosaur ke ola ma nā honua ʻē aʻe?

Wahi a ka noiʻi hou ʻana, aia nō paha nā dinosaur ma nā honua ʻē aʻe. Ke ʻimi nei ka poʻe ʻepekema i ka manaʻo e hiki i nā planeta me nā pae oxygen kiʻekiʻe aʻe ma mua o ko ka honua i kēia manawa ke hāʻawi i nā kūlana kūpono no nā malihini e like me ka dinosaur e ulu a ulu.

2. He aha ka manaʻo o ka oxygen i ka loaʻa ʻana o nā dinosaur?

I ka wā o nā dinosaurs, ua kiʻekiʻe ka pae o ka oxygen i ka Honua, ma kahi o 30% i hoʻohālikelike ʻia i kēia manawa 21%. Manaʻo nā kānaka ʻepekema he hana koʻikoʻi kēia mau pae oxygen kiʻekiʻe i ke kākoʻo ʻana i ke ola a me ka noho aliʻi ʻana o nā dinosaurs no nā miliona mau makahiki. ʻO ka loaʻa ʻana o nā pae o ka oxygen like ma nā hīkū mamao hiki ke hōʻike i ke ʻano o nā mea like me ka dinosaur.

3. He aha ke kahua Phanerozoic, a no ke aha ia mea nui?

Hōʻike ka pae Phanerozoic i ka 12% hou loa o ka mōʻaukala o ka Honua, i hōʻike ʻia e kahi ʻano paʻakikī a ʻokoʻa o nā ʻano ola ma mua o nā microorganism. Ke ʻimi nei ka ʻepekema ʻepekema i nā hōʻike o ka pae Phanerozoic ma nā honua ʻē aʻe no ka mea hiki ke hōʻike i ke ola ʻana o ke ola holomua ma mua o nā mea ola pū hoʻokahi, hiki ke komo pū me nā dinosaur.

4. He aha nā manaʻo o ka ʻike ʻana i nā dinosaur extraterrestrial?

ʻOiai he kuhiakau ia, aia ka hiki ke ʻike i nā dinosaur extraterrestrial i loko o ke aupuni o ka noiʻi ʻepekema. Ma ka ʻimi ʻana i nā hōkūhele me nā pae oxygen kiʻekiʻe a me nā hōʻailona o kahi pae Phanerozoic, manaʻolana nā kānaka ʻepekema e wehe lākou i nā dinosaur i ʻike ʻole ʻia ma ka Honua. Ke hoʻomau nei ka ʻimi ʻana i ke ola extraterrestrial, me nā dinosaurs, i ka hauʻoli a me ke kahaha i ka ʻepekema ʻepekema.