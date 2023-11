Hoʻohana ka ʻenehana Breakthrough i ka DNA Microbial no ka ʻike ʻana i nā minerala i kanu ʻia

Ua loaʻa i ka poʻe noiʻi kahi ʻike hou loa ma ka ʻimi ʻimi mineral. Ma ke aʻo ʻana i ka DNA microbial ma ka lepo ʻili, ua hoʻomohala nā ʻepekema ma ke Kulanui o British Columbia (UBC) i kahi ala non-invasive e ʻike i ka kimberlite kanu ʻia, he pōhaku pili me nā daimana. Hāʻawi kēia ʻenehana hou i kahi koho ʻoi aku ka pololei i ka loiloi geochemical kuʻuna, hiki ke hoʻololi i ka ʻāpana mining.

I kā lākou aʻo ʻana i paʻi ʻia ma Nature Communications Earth and Environment, wehewehe nā mea noiʻi e loli ana nā microbes i ka lepo i ka wā e launa pū ai lākou me nā mea ʻai. Hiki i kēia mau hoʻololi ke lilo i "nā manamana lima olaola" e hōʻike ana i ka noho ʻana o nā waihona mineral i kanu ʻia. Ma ka nānā ʻana i nā kaʻina DNA o kēia mau microbes hōʻike, ua hiki i nā ʻepekema ke ʻike i kahi kikoʻī o ka kimberlite i kanu ʻia he ʻumi mau mika ma lalo o ka honua.

ʻOi aku ka hopena o kēia noiʻi ma mua o ka ʻimi daimana. Hiki ke hoʻohana ʻia nā ʻano hoʻohālikelike DNA like e ʻike ai i nā minerala ʻē aʻe koʻikoʻi no ka hoʻololi honua i ka ikehu ʻōmaʻomaʻo. No ka laʻana, ua hōʻike ka noiʻi hoʻomau o ka hui i nā hopena hoʻohiki i ka ʻike ʻana i nā waihona keleawe porphyry, he mea nui ia no ka hana ʻana i nā ʻenehana ikehu hou.

Ma ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka DNA microbial, hiki i kēia ʻenehana ke mālama i ka manawa a me nā kumuwaiwai no nā mea nānā mineral. Ma kahi o ka hilinaʻi wale ʻana i ka ʻeli ʻana a me ka nānā ʻana i nā kemika, hiki ke uku a hoʻopau i ka manawa, hāʻawi kēia ala non-invasive i kahi ala kūpono a maikaʻi hoʻi e kuhikuhi ai i nā minela kanu ʻia. Eia kekahi, wehe ia i nā mea hou no ka hana hou ʻana i ka ʻoihana mining.

NPP

Nīnau: Pehea e hana ai ka ʻenehana DNA microbial?

A: Hoʻololi nā microbes i ka lepo i ka wā e launa pū ai me nā mea ʻala. Ma ka nānā ʻana i nā kaʻina DNA o kēia mau microbes hōʻike, hiki i nā mea noiʻi ke ʻike i ke alo a me ka wahi o nā waihona mineral i kanu ʻia.

Nīnau: He aha nā mea maikaʻi o kēia ʻenehana ke hoʻohālikelike ʻia me nā ʻano kuʻuna?

A: ʻAʻole like me ka loiloi geochemical kuʻuna, e pili ana i ka ʻeli ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana i nā mea i loko o ka lepo, ʻaʻole invasive ka ʻenehana DNA microbial, ʻoi aku ka pololei, a ʻoi aku ka maikaʻi o ke kumu kūʻai.

Nīnau: Hiki ke hoʻohana ʻia kēia ʻenehana i nā minerala ʻē aʻe ma mua o nā daimana?

A: ʻAe, ʻoi aku ka laulā o kēia ʻenehana i ka ʻimi mineral. Ua hōʻike pū nā mea noiʻi i nā hopena hoʻohiki i ka ʻike ʻana i nā waihona keleawe porphyry, he mea koʻikoʻi no nā ʻenehana ikehu hou.

Nīnau: He aha nā hopena no ka ʻoihana mining?

A: Hiki i kēia ʻenehana holomua ke wehewehe hou i ka wā e hiki mai ana o ka ʻoihana mining ma o ka hāʻawi ʻana i kahi ala pololei a maikaʻi hoʻi no ka ʻike ʻana i nā minela kanu ʻia. Hiki iā ia ke mālama i ka manawa a me nā kumuwaiwai no nā miners, e alakaʻi ana i ka hoʻonui ʻana i ka huahana a me ka mālama kālā.

Sources:

– Nature Communications Earth and Environment (https://www.nature.com/ncomms/)

– Ke Kulanui o British Columbia (https://www.ubc.ca/)