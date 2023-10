Ka Diabolo Comet: He Makaikai Lani Nui e Hookokoke ana i ka Honua

I loko o ke ākea ākea o ka lani pō, ʻo ka hopu ʻana i ka nani hoʻohiwahiwa o nā ua meteor a me nā lele lele kometi hiki ke lilo i ʻike maikaʻi no nā mea nānā lewa. ʻOiai e hiki mai ana ka ua meteor, he mea laʻa maoli ke ʻano o nā comets. Eia nō naʻe, inā makemake ʻoe i nā mea kupanaha lani, e kaha i kāu mau kalena no ka makahiki 2024, ʻoiai ua hoʻonohonoho ʻia kahi comet nui i kapa ʻia ʻo 12P/Pons-Brooks e hoʻokokoke kokoke i ka Honua e haʻalele iā ʻoe. Ua kapa ʻia ʻo Devil Comet ma muli o kona ʻano like me ka pū, ʻoi aku ka nui o kēia comet nui ma mua o ka mauna ʻo Everest.

Wahi a kahi hōʻike e Live Science, ma ʻApelila 21, 2024, e hele kokoke mai ka comet 12P/Pons-Brooks i ka Honua. Me ka nui ma kahi o 30 kilomita, ua haku ʻia kēia malihini lani me cryomagma—he hui ʻana o ka hau, ka lepo, a me ke kinoea. Ua hū ʻia ke kometa ma ʻOkakopa 5 a me 7, e wehe ana i kāna mau pū lua. ʻO kēia pele ka lua o ka lua mai ka lā 20 o Iulai, ma hope o 69 mau makahiki. I kēia manawa e hele ana i ka ʻōnaehana solar i loko, ke hele nei ka Devil Comet i kahi kokoke loa i ka lā.

I kona hoʻokokoke kokoke ʻana, ʻike ʻia ka Devil Comet i ka maka ʻōlohelohe, ʻoiai ʻo ka hoʻohana ʻana i kahi telescope e hoʻonui i ka ʻike. He mea nui e hoʻomaopopo, ʻoiai ʻo kona inoa weliweli, hōʻoiaʻiʻo ka poʻe loea iā mākou ʻaʻole hoʻoweliweli ka comet i ka Honua. Ma hope o kona hālāwai ʻana me ko mākou honua, e hoʻomau ka comet i kāna huakaʻi i nā ʻaoʻao o waho o ka ʻōnaehana solar, e hūnā ʻia mai ko mākou ʻike a hiki i ka makahiki 2095.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka 12P/Pons-Brooks a i ʻole Devil Comet hiki ke hāʻawi ʻia i ka mea kilo hōkū ʻo Jean-Louis Pons, ka mea i ʻike mua iā ia ma Iulai 12, 1812. Ua ʻike ʻia no kona mau lua pele hau, aia kēia kometa i waena o nā kometa 20 i hōʻike ʻia e hōʻike. hana lua pele mau. Hoʻohālikelike kekahi poʻe loea i kona ʻano me ka Millennium Falcon spacecraft mai ka Star Wars film series.

Sources:

– ʻEpekema Ola