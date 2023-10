Ua hana nā ʻepekema i kahi ʻike weliweli e hiki ke hoʻohui i ka makahiki apocalyptic i 2020. Ua pahū ka comet nui, ʻekolu manawa ka nui o ka mauna ʻo Everest, a ke hele nei i ka Honua. ʻO ka comet, i kapa ʻia ʻo 12P/Pons-Brooks, he comet cryovolcanic, i kapa ʻia hoʻi he lua pele anu. He 18.6 mile kona anawaena, e like me ka nui o ke kulanakauhale uuku.

Ua hana ʻia ka hanana pahū ma ka lā 5 ʻOkakopa, e hōʻailona ana i ka lua o ka pele ʻana o kēia pahu hau interstellar i loko o nā mahina ʻehā i hala. Ua ʻike ka British Astronomical Association i ka pahū ʻana i ka wā i ʻike ai lākou ua ʻoi aku ka mālamalama o ke kometa ma muli o ka mālamalama i ʻike ʻia e kona coma, ʻo ia ke ao o ke kinoea e hoʻopuni ana i kona kumu.

ʻO ka pahū ka hopena i ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā "horns" ma luna o ka comet, e like me ke ʻano o kahi mea horned a i ʻole ka Millennium Falcon spaceship mai "Star Wars." ʻAʻole naʻe i ʻike ʻia ke kumu o kēia mau pepeiaohao, akā manaʻo ka poʻe loea e pili ana paha ia me ke ʻano ʻokoʻa o ka nucleus o ka comet.

ʻOiai ʻo kona ala weliweli a me kona ʻano ʻino, ʻaʻohe hoʻoweliweli koke mai 12P/Pons-Brooks. Manaʻo ʻia e hiki i kona wahi kokoke loa i ka Honua i ʻApelila 2024, e ʻike ʻia ana e ka maka ʻōlohelohe. Ma hope o kēlā, e hoʻihoʻi ʻia i loko o ka ʻōnaehana solar a ʻaʻole e hoʻi a hiki i 2095.

ʻAʻole ʻo kēia kometa wale nō me nā ʻano pahū. ʻO 12P kekahi o nā kometa he 20 i ʻike ʻia me nā lua pele hau. ʻO kekahi laʻana kaulana ʻo 29P/Schwassmann-Wachmann, ʻo ia ka mea i loaʻa i kāna pele nui loa i nā makahiki 12, e hoʻokuʻu ana ma kahi o 1 miliona mau tononi cryomagma i ka lewa.

ʻOiai he mea weliweli paha ka manaʻolana o kahi comet nui e lele ana i ka Honua, hōʻoia ka poʻe ʻepekema ʻaʻole pono e hopohopo i kēia manawa. Hāʻawi kēia hanana lani i kahi manawa hoihoi e nānā a aʻo i nā comets i ko lākou huakaʻi ʻana i kā mākou ʻōnaehana solar.

Sources:

– ʻEpekema Ola

- Manawa ʻepekema

– Waihona Waihona Lewa

– SpaceReference.org