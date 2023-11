ʻO ka mōʻaukala hoihoi a me ke ʻano kāhāhā o Comet 12P/Pons-Brooks

ʻO ka makahiki 1812 ka ʻike mua ʻana o Comet 12P/Pons-Brooks, i ka wā i ʻike ai ka mea kilo hōkū Farani ʻo Jean Louis Pons he mea kino ʻole me ka huelo. I nā pule aʻe, ua loaʻa iā ia ka mālamalama a me ka ʻike, a hiki i ka nui o 4.0 me kahi huelo ʻekolu degere ma Sepatemaba. Ua ho'āʻo kekahi mau kilo hōkū e helu i kona ʻōpuni, me ka hoʻoholo ʻana he comet manawa me ka manawa ma kahi o 65 a 75 mau makahiki.

Ma mua i ka makahiki 1883, i ka wā i ʻike hou ai ka mea nānā kometa ʻAmelika ʻo William R. Brooks i ka comet i kāna ʻimi ʻana i nā kometa. I ka hoʻomaka ʻana ua maule, ua ʻike ʻole ʻia i ka ʻōlinolino, e hoʻololi ana mai ka nui 11.0 a i 8.0 a ʻike ʻia e ka maka ʻōlohelohe. Ua hōʻike ʻia nā kiʻi kikoʻī i kahi nucleus me nā ʻano pahu lio e puka mai ana mai ia mea. Ua hoʻokokoke loa ka comet i ka lā i Ianuali 1884 a nalo mālie a nalo i Iune o ia makahiki.

I nā makahiki ma hope mai, ua kuhikuhi ʻia nā helu orbital i ka hiki ke hoʻi mai i ka makahiki 1954. Ua ʻike hou ʻia ka comet i ka makahiki 1953, me ka ʻike nui ʻana o ka ʻōlinolino i hoʻonui i ka 100 manawa i ka pō. Ua hōʻea ʻo ia i kona wahi kokoke loa i ka lā, i kapa ʻia ʻo perihelion, i ka lā 22 o Mei, 1954. Ma hope o ka perihelion, ua ʻike hou ʻia mai ka Hemisphere Hema.

Hele ʻo Comet 12P/Pons-Brooks i kahi orbit elliptic, me ka perihelion ma kahi o ʻekolu hapaha ka mamao mai ka Honua a i ka lā. Ua like kēia orbit me ko Halley's Comet. Eia kekahi, ʻo nā comets 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf, a me 20D/Westphal, ʻoiai ua pau ʻole, kaʻana like i nā orbit like, a loaʻa iā lākou ke poʻo inoa o ka ʻohana kometa o Neptune.

I nā makahiki i hala iho nei, ua loaʻa ʻo Comet 12P/Pons-Brooks i ka nānā ʻana no kāna mau kukui i manaʻo ʻole ʻia. Hoʻihoʻi ʻia i ka makahiki 2020, ua nāwaliwali loa ia ma ka nui 23.0 akā ua hoʻomālamalama ʻia a hiki i ka nui o 10.0. Ua ʻike ʻia nā ʻālohilohi koke, e hoʻomanaʻo ana i kāna ʻano i ka makahiki 1883, e hoʻonui ai i kona koma a ua like me ke ʻano o kahi kāmaʻa lio a i ʻole nā ​​​​kiwi diabolo.

ʻAʻole ʻike ʻia ke kumu maoli o kēia mau ʻino, akā manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo ke kūkulu ʻana o ke kinoea i loko o ka nucleus o ka comet e alakaʻi i nā māwae, e hoʻokuʻu ana i ka lepo a me ka hau i ka lewa a hoʻonui i ka manawa pōkole. Ke hoʻomau nei ka comet i kāna huakaʻi, manaʻo nui ka poʻe astronomers i kāna mau neʻe a me kāna ʻano e hiki mai ana.

NPP

1. He aha ka manawa o Comet 12P/Pons-Brooks?

ʻO Comet 12P/Pons-Brooks ka manawa ma kahi o 65 a 75 mau makahiki.

2. Pehea i hōʻike ʻia ai ka ʻike mua ʻana o ka comet i ka makahiki 1883 a me 1953-54 i nā ʻōlinolino i manaʻo ʻole ʻia?

I loko o kēia mau nānā ʻana, ua ʻike ka comet i ka piʻi koke ʻana o ka ʻōlinolino, ma muli paha o ke kūkulu ʻia ʻana o ke kinoea i loko o kona nucleus, ka hopena o ka hoʻokuʻu ʻana i ka lepo a me ka hau i ka lewa.

3. Pehea e hoohalike ai ka obita o Comet 12P/Pons-Brooks me ko Halley's Comet?

Ua like ka orbit o Comet 12P/Pons-Brooks i ke kino a me ka nui me ko Halley's Comet, ʻoiai ke neʻe nei ʻo Halley ma kahi ʻaoʻao retrograde e kū pono ana i nā hōkū.

4. He aha nā kometa ʻē aʻe o ka ʻohana kometa o Neptune?

Ma waho aʻe o Comet 12P/Pons-Brooks, ʻo nā comets 13P/Olbers, 23P/Brorsen-Metcalf, a me 20D/Westphal kekahi ʻāpana o ka ʻohana comets o Neptune.

5. No ke aha i ʻike ʻia ai ka comet 12P/Pons-Brooks ʻo "The Devil's Comet"?

Ua loaʻa i ka 12P/Pons-Brooks comet ka inoa i kapa ʻia ʻo "The Devil's Comet" ma muli o kona ʻano hiʻohiʻona i ka wā o nā hanana outburst, e like me ke ʻano o nā pū o ka diabolo.