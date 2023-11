ʻIke Hou: Hōʻike ʻo Martian Subsurface Ice Maps i nā kumuwaiwai kūpono no nā mea ʻimi e hiki mai ana

Ua hoʻokuʻu ka poʻe ʻepekema i nā palapala ʻāina hou e hōʻike ana i ka hāʻawi ʻana i ka wai ma lalo o Mars, e wehe ana i nā mea hou no nā misionari e hiki mai ana i ka Red Planet. Ua hoʻohana ka Subsurface Water Ice Mapping project (SWIM), i kākoʻo ʻia e NASA, i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia mai nā misionari like ʻole e ʻike i nā wahi e kanu ʻia ai ka hau ma lalo o ka ʻili.

ʻAʻole e like me nā ʻōkuhi mua o nā palapala ʻāina, ʻo ka hoʻokuʻu hou loa ka kikoʻī loa a hiki i kēia lā. Hoʻopili ʻia kēia i ka hoʻohana ʻana i nā kiʻi kiʻi kiʻekiʻe ma luna o ka Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), ka mea e hoʻopuni ana iā Mars mai 2006. Ua hāʻawi ka ʻikepili mai ka Context Camera a me ka High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) i nā ʻepekema i kahi ka ʻike piha ʻana i nā palena o ka wai, me ka ʻike ʻana i kahi noho hau nui i loko o kahi lua pele nui.

Aia ka hau hou ma ka latitu waena o Mars, e lilo ana ia i wahi kūpono no nā misionari astronaut e hiki mai ana. ʻO ka nui o ka hau, i hui pū ʻia me kahi lewa ʻoi aku ka mānoanoa, hāʻawi i kahi pae ʻāina maikaʻi. E pōmaikaʻi nā Astronauts mai ka liʻiliʻi o ka hoʻolilo ikehu no ka mālama ʻana i ka mahana, e ʻae ana i nā kumuwaiwai hou aku no nā hana pono ʻē aʻe.

E mahuka koke ana ka wai ma luna o ka honua ma muli o ka lewa lahilahi o ka honua. No laila, hana ka hau i lalo ma ke ʻano he waiwai koʻikoʻi e hiki ke unuhi ʻia e ka ʻeli ʻana i nā ʻōpū hau. Hiki i kēia hau ke lilo i wai inu a i ʻole e hoʻololi ʻia i wahie rocket, e hōʻemi nui ana i ka nui o nā lako e pono e lawe ʻia mai ka Honua.

Ma waho aʻe o kāna hoʻohana pono ʻana, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ka puʻunaue ʻana o ka hau i lalo e hiki ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka mōʻaukala aniau o Mars. Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i nā ʻano like ʻole o ka nui o ka hau wai ma nā wahi like ʻole, e koi ana i nā kuhiakau hou e pili ana i nā kumu kumu.

Me ka wehe ʻana o kēia mau palapala ʻāina kikoʻī, ua loaʻa i nā ʻepekema a me nā mea hoʻolālā misionari i kēia manawa kahi kumu waiwai e kākoʻo ai i nā ʻimi ʻimi a me nā hana colonization ma Mars.

NPP

1. No ke aha he mea koʻikoʻi ka hau lalo no nā mikiona Mars?

He mea koʻikoʻi ka hau ma lalo o Mars no ka mea, e mahuka koke ka wai wai ma luna o ka ʻili ma muli o ke aniani lahilahi o ka honua. ʻO ka hau, huna ʻia ma lalo o ka ʻili, hiki ke wili ʻia a unuhi ʻia no nā kumu like ʻole, e like me ka wai inu a me ka hana ʻana i ka wahie rocket.

2. He aha nā mea maikaʻi o ka pae ʻana ma nā latitu waena o Mars?

Hāʻawi ka waena waena o Mars i nā pono no ka pae ʻana. Hāʻawi ka ʻāina i kahi ea ʻoi aku ka mānoanoa, e kōkua ana i ka mokulele i ka lohi i ka wā e iho ai. Hoʻohui ʻia, hoʻemi ʻo ia i ke koena o ka kokoke i ka hau kanu a me ka mahana wela iki, e hōʻemi ana i ka ikehu e pono ai e mālama i nā astronauts a me nā mea hana mehana.

3. Pehea e hiki ai i ka hau lalo ke kōkua i ka noho ʻana o Mars?

Hāʻawi ka loaʻa ʻana o ka hau i lalo i kahi kumu waiwai no nā mea mākaʻikaʻi e hiki mai ana a me nā poʻe colonizers o Mars. Hiki ke hoʻololi i ka hau i lawe ʻia i wai inu a me ka wahie rocket, e hōʻemi nui ana i ka nui o nā lako e pono e lawe ʻia mai ka Honua.

4. He aha ka mea e haʻi mai ai ka puʻunaue o ka hau ma lalo o ka honua e pili ana i ke aniau o Mars?

Hiki i nā ʻano ʻokoʻa o ka nui o ka hau i lalo o nā ʻāpana like ʻole o Mars ke kōkua i nā ʻepekema e wehe i ka mōʻaukala o ka honua. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau ʻokoʻa, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomohala i nā kuhiakau hou e wehewehe i nā ʻokoʻa a loaʻa nā ʻike e pili ana i ka hoʻoikaika ʻana o ka honua i hala.