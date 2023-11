Hoʻomaopopo i ke kuleana o nā hemahema i ka hoʻoikaika ʻana i nā lako

Ua lōʻihi ka hoihoi o nā ʻepekema i ka hopena o nā hemahema i nā waiwai o nā mea. ʻOiai ʻike pinepine ʻia nā hemahema he mau nāwaliwali, ua hōʻike hou kahi noiʻi hou i ko lākou hiki ke hoʻoikaika maoli i nā mea. Ma ka hahai ʻana i ka wikiwiki o ka hele ʻana o nā māwae liʻiliʻi, i kapa ʻia ʻo dislocations, ma waena o daimana, ua ʻike nā mea noiʻi hiki i kēia mau hemahema ke hoʻolaha wikiwiki ma mua o ka wikiwiki o ke kani. He hopena koʻikoʻi kēia ʻike no nā ʻano mea like ʻole, mai nā hale kū i ke ōlaʻi a hiki i nā mokulele hana kiʻekiʻe.

ʻO ka wehe ʻana he mau minuke i loko o ke ʻano aniani o nā mea. No ke ana pololei ʻana i ka wikiwiki o ka laha ʻana o nā dislocations, ua hoʻohana ka poʻe ʻepekema mai nā hui honua like ʻole i ka laser ikaika e hoʻoulu i nā hawewe haʻalulu i ke daimana synthetic. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi laser uila uila X-ray, ua hiki iā lākou ke nānā i nā deformations hopena me ka pololei kupaianaha.

Ua hōʻike ʻia nā hoʻokolohua ʻoi aku ka wikiwiki o nā dislocations i ke daimana ma mua o nā hawewe kani transverse, i hana ʻia e ke kūʻē ʻana i loko o ka mea. ʻO ka hana aʻe no ka poʻe noiʻi e hoʻoholo inā hiki i nā dislocations ke ʻoi aku ma mua o ka wikiwiki o nā hawewe kani longitudinal, e like me nā mea e hele ana ma ka lewa, ma ke kau ʻana i nā mea i nā pulse laser ʻoi aku ka ikaika.

He waiwai ka ʻike i loaʻa mai kēia mau ʻike no ka wānana pololei ʻana i ke ʻano o nā mea ma lalo o nā kūlana koʻikoʻi. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ka palena kiʻekiʻe o ka neʻe ʻana o ka dislocation i loko o nā kristal, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomohala i nā hiʻohiʻona ʻoi aku ka maikaʻi no ka manaʻo ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā pane waiwai i nā pae kiʻekiʻe o ke kaumaha. Ma mua, ua hoʻopuka wale ʻia ke ola o nā hemahema ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o ka leo, e hana ana i kēia hōʻoia hoʻokolohua he holomua nui.

ʻO ka hope loa, hāʻawi kēia noiʻi i ka holomua o ka ʻepekema waiwai a me ka ʻenekinia, hiki i ka hoʻolālā ʻana a me ka hana ʻana i nā mea paʻa a hilinaʻi hoʻi no nā noi like ʻole, me ka ʻoihana, ka halihali, a me nā ʻoihana aerospace.

NPP

He aha nā dislocations i nā mea?

ʻO nā dislocations he mau hemahema liʻiliʻi a hoʻololi paha i ke ʻano aniani o nā mea, hiki ke loaʻa ka hopena nui i ko lākou mau waiwai.

Pehea ka poʻe noiʻi i ana i ka wikiwiki o ka laha ʻana o nā dislocations?

Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi i ka laser ikaika e hoʻoulu i nā hawewe haʻalulu i ke daimana synthetic a nānā i nā deformations hopena me ka laser free-electron X-ray.

He aha ka mea i hōʻike ʻia e nā hoʻokolohua e pili ana i nā dislocations i ke daimana?

Ua hōʻike nā hoʻokolohua ʻoi aku ka wikiwiki o nā dislocations i ke daimana ma mua o nā hawewe kani transverse i loko o ka mea.

He aha nā hopena o kēia noiʻi?

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka wikiwiki a me ke ʻano o nā dislocations i nā mea waiwai no ka wānana pololei ʻana i nā pane waiwai ma lalo o nā kūlana koʻikoʻi. Hiki i kēia ʻike ke kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā mea hilinaʻi a paʻa hoʻi no nā noi like ʻole.