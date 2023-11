ʻO ka wānana ʻana i ke kūkulu ʻana i ka protein: Hoʻololi hou ʻo DeepMind's AlphaFold i ka ʻike lāʻau

Ma hope o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o AlphaFold, kahi ʻōnaehana AI i hoʻomohala ʻia e DeepMind, ma 2016, ka mana hou loa, AlphaFold 2, i hoʻomaka i ka makahiki 2020. Akā naʻe, ʻaʻole i pau ka hana hou o DeepMind ma laila. I kēia lā, hoʻolaha ʻo DeepMind i ka hoʻokuʻu ʻana o ka mea pani iā ​​AlphaFold 2, e kaena ana i nā mana hou a i hoʻonui ʻia i hiki ke hoʻololi i ka ʻike lāʻau.

Hiki i ka AlphaFold hoʻokuʻu hou ke hoʻopuka i nā wānana no ka aneane āpau i loko o ka Protein Data Bank, ka ʻikepili wehe nui loa o ka honua o nā molekala olaola. ʻO Isomorphic Labs, kahi spin-off o DeepMind e kālele ana i ka ʻike ʻana i ka lāʻau lapaʻau, ke hoʻohana nei i kēia kumu hoʻohālike e kōkua ai i ka hoʻolālā lāʻau lapaʻau. Ma ka hōʻike ʻana i nā ʻano hana molekala koʻikoʻi no ka mālama ʻana i nā maʻi, ke manaʻo nei ke kumu hoʻohālike AlphaFold hou e hoʻolalelale i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau hou a maikaʻi.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i ka AlphaFold hou ka mea i hoʻonui ʻia ma mua o ka wānana protein. Ua ʻōlelo ʻo DeepMind e hiki i kēia hoʻohālike ke wānana pololei i nā hale o nā ligands, ʻo ia nā molekole e hoʻopaʻa i nā protein receptor a hoʻohuli i nā loli i ke kamaʻilio kelepona. Eia hou, hiki iā ia ke wānana i nā hana o nā ʻakika nucleic, i loaʻa ka ʻike genetic koʻikoʻi, a me ka hoʻololi ʻana ma hope o ka unuhi ʻana, e pili ana i nā hoʻololi kemika ma hope o ka hana ʻana i ka protein.

He mea koʻikoʻi ka wānana ʻana i nā hale protein-ligand i ka ʻike ʻana i ka lāʻau lapaʻau, no ka mea e hiki ai i nā ʻepekema ke ʻike a hoʻolālā i nā molekala ikaika loa me nā waiwai therapeutic. ʻO ka mea maʻamau, hilinaʻi nā mea noiʻi lāʻau lapaʻau i nā ʻano docking, e pili ana i ka hoʻohālikelike ʻana i ka pili ʻana o nā protein a me nā ligands. Pono kēia mau ʻano i ka hoʻokumu ʻana i ka protein a me nā kūlana paʻa i manaʻo ʻia no nā ligands. Eia nō naʻe, me ka AlphaFold hou loa, ua hoʻopau ʻia ka pono no kahi hoʻolālā protein kuhikuhi a i ʻole ke kūlana i manaʻo ʻia. Hiki i ke kŘkohu ke wānana i nā hale o nā polokina i hō'ike 'ole 'ia a ho'ohālike i kā lākou pilina me nā molekole'ē a'e. ʻOi aku kēia pae o ka hoʻolikelike ʻana i nā hiki o nā ʻano hana docking o kēia manawa.

Hōʻike ʻo DeepMind i kā lākou kumu hoʻohālike hou e hōʻike i nā holomua nui i ka wānana ʻana i ka paʻa ʻana o ka antibody, kahi wahi koʻikoʻi no ka ʻike ʻana i ka lāʻau. ʻO ka hiki o AI e hoʻonui i ko mākou ʻike i ka mīkini molekala paʻakikī i loko o ke kino kanaka e hōʻike maopopo ʻia e ka hana kupaianaha o ka AlphaFold hou.

ʻOiai ʻo kona mau mana kupaianaha, ʻaʻole kūpono ka AlphaFold hou loa. I loko o kahi pepa keʻokeʻo kikoʻī, ʻike nā mea noiʻi DeepMind a me Isomorphic Labs he mau palena ka ʻōnaehana i ka wā e wānana ana i nā ʻano o nā molekala RNA. He kuleana koʻikoʻi nā molekala RNA i ka lawe ʻana i nā ʻōlelo aʻoaʻo no ka synthesis protein i ke kino. Eia nō naʻe, ʻike ʻia ke hana ikaika nei ʻo DeepMind a me Isomorphic Labs e hoʻoponopono i kēia palena a hoʻomaʻemaʻe hou i kā lākou ʻōnaehana AI.

