Hiki iā AI ke kōkua i ka hoʻololi ʻana i ke aniau?

Hiki i ka naʻauao artificial (AI) ke hana i kahi kuleana nui i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia i hoʻololi ʻia e ka hoʻololi ʻana i ke aniau, e like me Sims Witherspoon, ke alakaʻi o ke aniau ma DeepMind, ka lab AI o Google. Ma kahi ninaninau ma mua o kāna kamaʻilio ʻana ma WIRED Impact, ua kūkākūkā ʻo Witherspoon i ʻekolu mau ala e hiki ai iā AI ke kōkua i kēia pilikia honua.

ʻO ke ala mua ma o ka hiki ʻana o AI e hoʻomaikaʻi i ka wānana a me ka nānā ʻana i ka loli. ʻO ka hana a DeepMind e pili ana i ka ua i kēia manawa, no ka laʻana, ua ʻike ʻia ʻoi aku ka pololei ma mua o nā ʻano hana ʻē aʻe e nā mea wānana Met Office. Me nā hiʻohiʻona pololei, hiki iā AI ke kōkua iā mākou e hoʻomohala i kahi ʻike maikaʻi aʻe o ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me kona hopena.

ʻO ke ala ʻelua, ʻo ia ka hoʻonui ʻana i nā ʻōnaehana a me nā ʻōnaehana i loaʻa. ʻAʻole hiki ke hoʻololi i nā ʻōnaehana o kēia manawa me ka ʻenehana ʻōmaʻomaʻo i ka pō. No laila, hiki ke hoʻohana ʻia ʻo AI no ka hoʻonui ʻana i kēia mau ʻōnaehana i kēia manawa, e hoʻomaikaʻi maikaʻi a hoʻomau.

ʻO ke ala ʻekolu e hiki ai iā AI ke hāʻawi aku ma o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana ʻōmaʻomaʻo hou. Ma ka hoʻohana ʻana i nā mana AI, hiki i nā ʻepekema a me nā mea noiʻi ke hoʻolalelale i ka loaʻa ʻana a me ka hoʻolaha ʻana i nā hopena hou e hakakā ai i ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hiki iā AI ke lilo i mea hana ikaika i ka hoʻoponopono ʻana i ka loli aniau. Hiki iā ia ke hoʻonui i ko mākou ʻike i ka pilikia, hoʻomaikaʻi i nā ʻōnaehana i loaʻa, a hoʻoikaika i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana hoʻomau hou. Ke hoʻomau nei ka ʻenehana i ka holomua, he mea koʻikoʻi ia e ʻimi a hoʻohana i ka hiki o AI e hana i kahi wā e hiki mai ana.

Nā wehewehena:

- Artificial intelligence (AI): ʻO ka simulation o nā kaʻina hana naʻauao kanaka e nā mīkini, ʻoi aku ka nui o nā ʻōnaehana kamepiula.

- Hoʻololi i ke aniau: ʻO ka hoʻololi lōʻihi o ka mahana a me nā ʻano ʻano maʻamau i kahi wahi.

- Hoʻonui: ʻO ka hana o ka hoʻohana ʻana i ka maikaʻi a i ʻole ka hoʻohana ʻana i kahi kūlana a waiwai paha.

– ʻenehana ʻōmaʻomaʻo: ʻenehana e pili ana i ke kaiapuni a hoʻomau.

Sources:

– WIRED: (ʻatikala kumu)