ʻIke ʻia ka hōʻike hohonu loa o ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka ʻāʻī ma ka moana ʻĪnia

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi ʻike makapō ma ka moana ʻĪnia, e wehe ana i nā hōʻike hohonu loa o ka bleaching ʻākoʻa i hoʻopaʻa ʻia. He mea koʻikoʻi kēia hōʻike, ʻike ʻia ma ka hohonu ma luna o 90 mau mika, ʻoiai e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka pōʻino i hana ʻia i nā ʻākoʻa, he mea nui ia no ke olakino o ka kaiaola moana.

Ua paʻi ʻia ma Nature Communications, kahi noiʻi i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Plymouth ua ʻike ʻia nā wahi o nā koʻa i ʻoi aku ma mua o 90 mau mika ma lalo o ka ʻili o ka Moana Inia ua loaʻa i ka bleaching nui, a hiki i ka 80 pakeneka o nā papa i hoʻopilikia ʻia ma kekahi mau wahi. . Hiki ke hoʻopili ʻia kēia pōʻino i ka piʻi ʻana he 30 pakeneka o ka wela o ke kai ma ka moana ʻĀina.

Kūʻē nā ʻike kamahaʻo i ka manaʻoʻiʻo mua ʻoi aku ka paʻa o nā ʻākoʻa hohonu i ka hoʻomehana ʻana i ka moana. Ua hōʻike ʻo Kauka Phil Hosegood, ka mea noiʻi alakaʻi o ke aʻo ʻana, i kona kāhāhā, me ka ʻōlelo ʻana, "ʻO nā ʻāʻī ma nā hohonu like ʻole ma ka honua holoʻokoʻa e pili ana i nā loli like ʻole."

Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi i nā robots i lalo o ka wai a me nā ʻikepili i hana ʻia e ka satellite i ka wā o kā lākou aʻo ʻana i ka moana ʻĀina Waena. I ka wā o kahi huakaʻi noiʻi i Nowemapa 2019, ua ʻike lākou i nā hōʻailona mua o ka bleaching coral i loko o nā kai hohonu e hoʻohana ana i nā kaʻa i lalo o ka wai i hoʻolako ʻia me nā kāmera. Ma muli o ka hohonu ʻana o ka thermocline, kahi papa kahi e hoʻololi wikiwiki ai ka mahana me ka hohonu, kahi i hoʻopili ʻia i nā ʻano ʻano ʻāina like me El Nino, i hoʻonui ʻia e ka pilikia ea.

ʻOiai ua hōʻike ʻia kekahi mau ʻāpana o ka pā i hoʻopilikia ʻia i nā hōʻailona o ka hoʻihoʻi ʻana ma waena o 2020 a me 2022, hoʻoikaika ka poʻe ʻepekema i ka wikiwiki o ka hoʻonui ʻana i nā hana nānā i ka moana hohonu. ʻO nā ʻākoʻa Mesophotic, ka mea i manaʻo ʻia e uku no ka pōʻino o nā ʻākoʻa wai pāpaʻu, ua hōʻike ʻia he palupalu pū kekahi.

I loko o nā makahiki i hala iho nei, ua ʻike ʻia ka piʻi nui ʻana o ka moana ʻĀina ʻĀina i ka piʻi nui ʻana o ka hoʻomehana ʻana o ka moana, me ka piʻi ʻana o ka ʻawelike o ka Sea Surface Temperature (SST) ma kahi o 1 degere Celsius mai 1951 a 2015, e like me ka ʻikepili aupuni o India. Ke hele nei kēia hoʻomehana ma kahi o 0.15 degere Celsius i kēlā me kēia ʻumi makahiki.

Hōʻike kēia ʻike i ka pono o ka hana koke e hoʻoponopono i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me ka pale ʻana i nā koʻakoʻa ma ka honua holoʻokoʻa. Pono e hoʻonui ʻia ka nānā ʻana no ka hoʻomaopopo ʻana i ka nui o ka pōʻino a me ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā mālama mālama pono no kēia mau kaiaola pilikia.

