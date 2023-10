ʻIke ʻia ka hōʻike hohonu loa o ka hoʻoheheʻe ʻana o ka ʻāʻī ma ka moana ʻĪnia

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e nā ʻepekema mai ke Kulanui o Plymouth i nā hōʻike hohonu loa i ʻike ʻia no ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ke koʻakoʻa ma kahi kokoke i 300 kapuaʻi ma lalo o ka ʻili o ka Moana Inia. Hiki ke ho'oma'ema'e 'a'a i ka wā i ho'ololi 'ia ai ka mahana, nā mea'ai, a i 'ole ka māmā, e ho'okuke aku nā ko'a i nā algae zooxanthellae e noho ana i loko o ko lākou kino, a lilo lākou i ke'oke'o. ʻO ke kumu maʻamau o ka bleaching koʻa ʻo ia ka hoʻomehana ʻana i ka wela o ka moana ma muli o ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Ua manaʻo mua ʻia nā kaiaola koʻa Mesophotic, e noho ana i loko o nā wai hohonu a me ka maʻalili, e hāʻawi i kahi puʻuhonua i nā ʻāʻu wai pāpaʻu. Eia nō naʻe, ua ʻike ka haʻawina i ka hoʻopili liʻiliʻi ʻana ma waena o kēia mau kaiaola a me nā ʻākoʻa pāpaʻu, e hōʻike ana i ka pono e hoʻomaopopo i ko lākou hiki ke hoʻomehana i ka moana. ʻO ka hanana bleaching ma ka Central Indian Ocean ua hoʻoili ʻia i ka Indian Ocean dipole, kahi i hoʻonui ai i ka wela o ka moana he 30% a ua hōʻino ʻia ka 80% o nā ʻākoʻa i ka hohonu i manaʻo ʻia e kūpaʻa i ka mahana.

Ua hōʻike ʻo Kauka Philip Hosegood, ka mea kākau pū o ka haʻawina, i ka haʻohaʻo i nā mea i ʻike ʻia, me ka ʻōlelo ʻana ua manaʻo ʻia nā ʻākoʻa hohonu e kūpaʻa i ka hoʻomehana ʻana i ka moana ma muli o ka wai anuanu a lākou e noho ai. Eia naʻe, hōʻike ʻia kēia haʻawina e pili pū ana nā kai hohonu i ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

ʻO ke aʻo ʻana, i kapa ʻia ʻo "Mesophotic coral bleaching e pili ana me nā loli i ka hohonu thermocline," i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications. Ke alakaʻi nei nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Plymouth i nā haʻawina ma Central Indian Ocean no ʻumi makahiki. I ka wā o kā lākou huakaʻi noiʻi, hoʻohana lākou i ka hui pū ʻana o ka ʻikepili i hana ʻia e ka satellite, ka nānā ʻana i loko, a me nā robots i lalo o ka wai e hōʻiliʻili i ka ʻike e pili ana i ka moana moana a me nā mea olaola.

Ua ʻike ka poʻe noiʻi i nā hōʻike o ka pōʻino ʻākoʻa i ka wā o kahi huakaʻi noiʻi ma Nowemapa 2019. ʻO nā kaʻa ma lalo o ka wai i hoʻokele mamao ʻia me nā kāmela kiaʻi i hopu i nā kiʻi o nā ʻākoʻa bleached, ʻoiai ʻaʻole i hōʻike ʻia nā hōʻailona o ka wai pāpaʻu. ʻO ka nānā hou ʻana o ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia i ka wā o ka holo moana, a me ka ʻike ukali e pili ana i nā mahana o ka moana, ua hōʻike ʻia ka bleaching ma muli o ka hohonu o ka thermocline, ʻo ia ke kumu o ka hoʻololi ʻana i ke aniau e hoʻonui ana i nā pōʻaiapuni kūlohelohe o ka loli.

Hōʻike ka haʻawina i ka nāwaliwali o nā kaiaola koʻa mesophotic i ke koʻikoʻi wela a hoʻoikaika i ka pono o ka nānā ʻana i ke kai hohonu. ʻO ka hoʻihoʻi ʻana i nā ʻāpana nui o ka ʻaʻa ma hope o ka hanana bleaching e hōʻike ana he hiki ke hoʻōla hou nā koʻa mesophotic akā hāpai pū kekahi i nā hopohopo e pili ana i ka hopena o nā hanana bleaching e hiki mai ana i ka make ʻana o ke koʻa a me ka nalowale o nā mea olaola.

Ua hoʻoholo ka poʻe noiʻi he mea koʻikoʻi ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike i ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma nā ʻākoʻa wai hohonu, no ka mea, ʻaʻole aʻo nui ʻia kēia mau kaiaola. ʻO ka hoʻohui pū ʻana o El Niño a me ka Indian Ocean Dipole ke hoʻonui nei i nā hopena i manaʻo ʻia ma ka ʻāina, me ka hoʻoikaika ʻana i ka pono o ka noiʻi hou a me nā hana hoʻōla e pale i kēia mau wahi koʻikoʻi.

