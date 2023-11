Nā ʻike hou i ka holomua ʻana o ka hoʻoulu ʻana i nā Cherry

Ua holomua nui ka hoʻohua cherry momona i nā makahiki i hala iho nei ma o ka hoʻohana ʻana i nā māka molekala a me ka hoʻonohonoho genome e hoʻomaikaʻi i nā ʻano kī ma o ka marker-assisted selection (MAS). Eia naʻe, ua kū i nā pilikia ma muli o ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā kumukūʻai kiʻekiʻe. No ka lanakila ʻana i kēia mau pilikia, ua huli ka poʻe noiʻi i nā haʻawina hui genome-wide hoʻonā kiʻekiʻe (GWAS) e hoʻolalelale i ka hoʻohua ʻana o nā ʻano cherry hou a maikaʻi.

I loko o kahi paʻi hou i kapa ʻia ʻo "High-resolution genome-wide association study of a large Czech collection of sweet cherry (Prunus avium L.) on fruit maturity and quality traits," ua hoʻohana nā mea noiʻi i ka hoʻopili ʻana i ka hoʻopaʻa ʻana ma ka papahana Illumina NovaSeq 6000. Ua hopena kēia ala i kahi kaʻina 4.15-Tb nui, e hāʻawi ana i ka uhi genome ākea a hiki ke ʻike ʻia ma luna o 1.7 miliona kiʻekiʻe kiʻekiʻe single nucleotide polymorphisms (SNPs) ma waena o nā komo cherry.

Ua hōʻike ʻia kahi loiloi hohonu me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili kumu nui (PCA) a me Bayesian information criterion (BIC) i kahi heluna homogenous me ka ʻole o nā pūʻulu genetic ʻokoʻa. Eia nō naʻe, ʻike ʻia ka ʻokoʻa koʻikoʻi ma nā ʻano like ʻole, ʻoi aku hoʻi i loko o ka Collection of Genetic Resources (CGR). Ua ʻike ʻia ka ʻokoʻa o nā ʻano kala ma waena o nā heluna, me nā komo CGR e hōʻike ana i kahi kikoʻī waihoʻoluʻu ākea, ʻoiai ʻoi aku ka nui o nā ʻano nui e like me ke kaumaha o nā huaʻai i nā mea hoʻohua (BM).

ʻO ka GWAS e hoʻohana ana i ka FarmCPU kŘkohu i hōʻike ʻia he 59 SNP e pili ana me ʻumikūmākahi mau ʻano, me ka manawa o ka ʻohi ʻana, ka waihoʻoluʻu hua, a me ka waihoʻoluʻu ʻiʻo. ʻO kahi ʻike koʻikoʻi ʻo ka ʻike ʻana i kahi holoi ʻana ma ka ʻāina MYB10, kahi mea e hana ai i ka hoʻoholo ʻana i ka waihoʻoluʻu hua. Eia hou, ua loaʻa nā hui ma waena o nā māka SNP a me ka paʻa o ka hua, ka nui, a me ke kaumaha, e hāʻawi ana i nā ʻike i ke kumu genetic o kēia mau ʻano koʻikoʻi.

Eia kekahi, ua ʻike ʻia nā poloka haplotype i loaʻa nā SNP koʻikoʻi, e kōkua ana i ka palapala ʻana i nā genes moho e pili ana i nā ʻano kikoʻī. Ma loko o nā moho moho 141 i ʻike ʻia, 104 i ʻike i nā hana, e hoʻomālamalama ana i kā lākou kuleana kūpono i ka hoʻoholo ʻana i nā phenotypes cherry.

Hāʻawi kēia mau ʻike i kahi palapala kikoʻī kikoʻī o ka cherry momona a kau i kahi kumu paʻa no ka hoʻoikaika ʻana i ka wā e hiki mai ana. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ka genetic determinants o nā ʻano phenotypical koʻikoʻi, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻolalelale i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻano cherry hou me nā ʻano i hoʻonui ʻia.

FAQs

Nīnau: He aha ke koho kōkua mākaʻikaʻi (MAS) i ka hoʻohua cherry momona?

A: ʻO ke koho kōkua ʻia ʻo Marker (MAS) kahi ʻano hana hoʻohua e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā māka molekala e ʻike i nā ʻano kikoʻī o ka hoihoi i nā mea kanu cherry momona. Ma ke koho ʻana i nā poʻe me nā māka i makemake ʻia, hiki i nā mea hoʻolale ke hoʻonui i ka manawa o ka hana ʻana i nā keiki me kēlā mau ʻano i makemake ʻia.

Nīnau: Pehea e kōkua ai ke aʻo ʻana o ka genome-wide association study (GWAS) i ka hoʻohua cherry momona?

A: Hiki i nā mea noiʻi ke ʻike i nā hui ma waena o nā kaha kikoʻī kikoʻī, i kapa ʻia ʻo single nucleotide polymorphisms (SNPs), a me nā ʻano koʻikoʻi o ka cherry momona. Ma ke kuhikuhi ʻana i kēia mau hui, hiki i nā mea hoʻolale ke koho i nā poʻe me nā ʻano i makemake ʻia, e alakaʻi ana i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻano ʻano maikaʻi.

Nīnau: He aha nā poloka haplotype i ka hoʻohua cherry momona?

A: ʻO nā poloka Haplotype nā ʻāpana o ka genome kahi i hoʻoili pū ʻia ai kahi pūʻulu o nā SNP i loko o kahi heluna kanaka. I ka hoʻohua cherry momona, hiki i nā poloka haplotype ke kōkua i ka ʻike ʻana i nā ʻāpana o ka genome i loaʻa nā moho moho e pili ana i nā ʻano kikoʻī. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau poloka, hiki i nā mea hānai ke loaʻa ka ʻike i ke kumu genetic o nā ʻano i makemake ʻia a hoʻomaʻamaʻa i nā hoʻoikaika hoʻoulu ʻia.

Nīnau: Pehea e pōmaikaʻi ai nā ʻike o kēia haʻawina i ka hoʻohua cherry ʻono?

A: Hāʻawi nā ʻike o kēia noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi i nā mea hoʻoholo genetic o nā ʻano koʻikoʻi o ka cherry momona. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu genetic o nā ʻano e like me ke oʻo ʻana o ka hua, ka maikaʻi, ka waihoʻoluʻu, ka paʻa, a me ka nui, hiki i nā mea hoʻolale ke hoʻoholo i ka ʻike i ke koho ʻana i nā mākua no ka hānau ʻana. Hiki i kēia ʻike ke hoʻolalelale i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻano cherry momona hou i hoʻomaikaʻi ʻia me nā hiʻohiʻona i hoʻonui ʻia e kūpono i nā koi mākeke a me nā makemake o nā mea kūʻai aku.