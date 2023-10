Ka Hula Paʻakikī ma waena o nā Nervous and Immune Systems: Nā ʻike mai Neuro-Immune Axis.

ʻOiai he mau ʻano ʻokoʻa, ʻo nā ʻōnaehana hopohopo a me nā ʻōnaehana pale ka pilina pili paʻakikī. ʻO kēia hula koʻikoʻi ma waena o nā ʻōnaehana ʻelua, i ʻike ʻia ʻo ka neuro-immune axis, he hana koʻikoʻi i ka hoʻonohonoho ʻana i nā kaʻina hana physiological i loko o ka lolo, ka ʻili, a me ka ʻōpū o ka ʻōpū. ʻO ke kamaʻilio ʻana ma waena o nā cell i kēia mau ʻōnaehana ua hoihoi i nā ʻepekema e like me Isaac Chiu, he immunobiologist ma Harvard Medical School.

Ua kālele ka noiʻi a Chiu i ka wehe ʻana i nā pilina paʻakikī ma waena o nā pūnaewele T, microglia, a me ka bacteria i loko o ka pōʻaiapili o ka neurodegeneration, nā maʻi ʻili bacterial, a me nā maʻi microbial e like me ka maningitis, anthrax, a me ka colitis. Ua hoʻomālamalama kāna mau ʻike i nā hana hou o ka ʻeha a me ka mumū, e hōʻike ana i ke kuleana o nā neurons, nā cell immune, a me nā microbes i kēia mau kaʻina.

ʻO ka ʻeha, kahi mana kumu o ke kino e ʻike i ka pōʻino, pili pili me ka ʻōnaehana pale. ʻO nā neurons Nociceptor, nona ke kuleana no ka hoʻoponopono ʻana i ka ʻeha, e launa pū me nā cell immune ma o ka crosstalk bidirectional. Hoʻopuka nā cell immune i nā mea hiki ke hoʻopili pololei i nā aʻalolo, e ʻoi aku ka maʻalahi o ka ʻeha. Ma ka huli ʻana, mālama nā nociceptors i nā neuropeptides i hiki i nā cell immune ke ʻike, e hoʻohuli ana i kā lākou ʻano.

Ua kālele ka hui noiʻi o Chiu i nā neuropeptides e like me ka calcitonin gene-related peptide (CGRP) a me kā lākou launa pū ʻana me nā cell immune, ʻo ia hoʻi nā macrophages, neutrophils, monocytes, T cell, a me B cell. Ua ʻike ka hui e hiki ke hoʻopili i nā pilina ma waena o kēia mau neuropeptides a me nā mea hoʻokipa cell immune i ka hana cytokine, macrophage polarization, neutrophil recruitment, a me nā pane cell T. Hoʻokani kēia mau neuropeptides i nā kuleana hoʻoponopono ikaika i ka pale ʻana.

I loko o ka pōʻaiapili o nā maʻi microbial, ua ʻike ka hui o Chiu i nā ʻike hoihoi e pili ana i ka hiki ke hoʻopaʻa ʻia nā fibers ʻeha e ka bacteria. No ka laʻana, i ka maningitis i hana ʻia e Streptococcus pneumoniae a me Streptococcus agalactiae, hoʻāla kēia mau pathogens i nā neurons nociceptor ma o ka pore-forming toxin i kapa ʻia he pneumolysin. ʻO kēia ka hopena i ka hana ʻana o CGRP, a ʻo ia ka mea e hoʻopau i ka hana ʻana o nā cytokines pale e nā macrophages, e ʻae ana i ka bacteria e ola a komo maʻalahi i ka lolo.

Ma o kā lākou noiʻi ʻana, ua hiki iā Chiu a me kāna hui ke hoʻoponopono i ka axis neuro-immune i nā ʻano holoholona e hoʻomaikaʻi i ka hiki o ka ʻōnaehana pale ke hakakā i nā maʻi bacterial e like me ka maningitis. Ma ka huli ʻana i nā pilina molekala kūikawā a me ka hoʻohana ʻana i nā ala vivo a me in vitro, ua loaʻa iā lākou ka ʻike i ka pilina paʻakikī ma waena o nā neurons, nā cell immune, a me nā microbes.

He hopena koʻikoʻi kēia noiʻi no nā hoʻolālā therapeutic. Ma ka huli ʻana i nā ala ʻeha, e like me ka pale ʻana i ka CGRP, hiki paha ke hoʻonui i nā pane kūlohelohe i nā maʻi. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka axis neuro-immune e wehe i kahi aupuni hou o ka hiki ke mālama i nā maʻi like ʻole a me nā maʻi.

