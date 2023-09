ʻO kahi Paena Stealth Solo a me kahi kahawai hoʻomaha: Lā 145 ma ke ala ʻo Appalachian

Ma ka lā 145 o ka Appalachian Trail, ua hiamoe ka mea hele wāwae a ala aʻe i ka hola 9:35 me ka ʻoluʻolu. Ma hope o ka leʻaleʻa ʻana i kahi kakahiaka leʻaleʻa ma kā lākou kahua huna hoʻokahi, ua hoʻomaka lākou i kā lākou huakaʻi me ka inu ʻona monster no ka ʻaina kakahiaka. Me kahi ʻeke māmā a me ka hoʻoulu ʻana i ka caffeinated, ua maikaʻi lākou i ko lākou hele ʻana i ke ala.

He puʻu 4k hou aʻe ka mea hele wāwae e lanakila ai ma mua o ka lōʻihi o ka iho ʻana i ke kakahiaka. Ke holomua nei lākou i ka pahuhopu o ka lanakila ʻana i nā piko 48 o New Hampshire ma luna o 4,000 kapuaʻi. I kēia manawa, ua hoʻopau lākou i 19 o kēia mau piko.

I ko lākou holo ʻana, ua hauʻoli ka mea hele wāwae i ka hoʻolohe ʻana i kahi puke leo a nānā i mua e hoʻopau koke ia. Ua hoʻolālā lākou e hoʻomaka i ka "The Maine Woods" na Thoreau i ka wā e hele ana ma nā ululāʻau o Maine. ʻO kahi hālāwai manawa me nā hoa hele wāwae ma ke kahawai ʻo Androscoggin i alakaʻi i kahi wai hoʻomaha. Ua hoʻolimalima lākou i kekahi manawa e kamaʻilio me ko lākou mau hoa hele wāwae a nānā pū i kahi trailer ma YouTube no kahi kiʻiʻoniʻoni i kapa ʻia ʻo "Kung Fury."

Ma hope o ka hoʻi ʻana i ke ala ma kahi o ka hola 3 PM, ua hālāwai ka mea hele wāwae i kekahi mau helehelena kamaʻāina a lākou i ʻike ʻole ai mai ka NOC. Ua noʻonoʻo lākou i ka ʻoi aku o 1,500 mau mile o ke ala a lākou i uhi ai mai ko lākou hui hope ʻana. ʻOiai he ala ʻeʻe ma muli o ka luʻu ʻana o ka muliwai, ua loaʻa i ka mea hele wāwae kahi kahua hale lole hoʻoheheʻe kūpono ma ka piko mauna. Ua hauʻoli lākou i ka ʻaina ahiahi ma kahi o ke ahi, ʻo Vermont sharp cheddar, salami a me nā lāʻau pipi, chia mio, a me ka candy. No ka hoʻopau ʻana i kā lākou meaʻai, lawe pū lākou i nā gummies multivitamin.

I ka noho ʻana o ka poʻe hele wāwae i ka pō, ua kakali lākou i ka hoʻomaka ʻana i ka lā aʻe. ʻO kā lākou pahuhopu e hōʻea i Speck Pond a me ka hale hoʻomalu kokoke, e hōʻailona ana i ko lākou komo ʻana i ke kūlana hope o ke ala: Maine. He huakaʻi 21 mile ia, e hoʻokokoke ana iā lākou i ka hoʻokō ʻana i kā lākou huakaʻi hele wāwae.

